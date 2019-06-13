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Все про:Фонд гарантування вкладів (28) Бутусов Юрій (947)

 У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов

7 червня у держави вкрали 724 мільйони на конкурсі Фонду гарантування вкладів, продавши з дискотом у 96% компанії "Кернел" активи "Дельта Банку" номінальною вартістю 4,85 млрд.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбуці.

"Судячи з інформації про продаж заводу Фондом гарантування вкладів, у країни нахабно і відверто вкрали 724 мільйони гривень - цікаво, чи здатні на цю аферу відреагувати антикорупційні органи?

Мовчать у НАБУ, може, новини не все встигли прочитати? Сумно, коли бізнесмен такого рівня як Андрій Веревський взяв участь у справі, дуже схожій на відвертий грабіж. Який організував Фонд гарантування вкладів (директор - Костянтин Ворушилін).

Читайте також: Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців. СКРИНШОТ

У березні ФГВ провів аукціон з продажу виробничого комплексу в Одеській області - "Іллічівський олійно-жировий комбінат", "Іллічівський зерновий порт" і "Одеський олійно-жировий комбінат", і за комплекс, оцінений в 4,85 мільярди гривень, компанія "Кернел" запропонувала 906 мільйонів . Ок, нехай це в рази менше суми оцінки, але хоч так, завод буде працювати. Однак конкурс був скасований через суд. Але через три місяці, 7 червня, Фонд гарантування вкладів проводить повторний конкурс щодо тих же заводів, і знову виграє "Кернел", але за іншу ціну - 182,5 мільйони гривень!

Ну ок, немає покупців купити завод за оціночною вартістю, ще можна якось пояснити, але як ви за три місяці опустили вартість порівняно з попереднім конкурсом більш ніж учетверо?! Ви ж самі задокументували аферу. Тобто після того, як "Кернел" погодився платити 906 мільйонів, чиновники ФГВ і Кабміну подумали (Володимир Гройсман, привіт) - а навіщо стільки платити в бюджет? Заплатіть краще різницю нам у кишеню, буде дешевше, а ми конкурс перенесемо на якихось три місяці. Цікаво, а як будуть тепер пояснювати цю корупцію? Що такого сталося, що 39 тис. кв. м промислової нерухомості: діючий олійно-жировий виробничий комплекс з обладнанням, з доступом до під'їзної залізничної колії і морського транспортного порту, а також 5,43 га земель з цільовим призначенням для розміщення олійно-жирового комбінату за три місяці подешевшали більш ніж у 4 рази? Начебто не було там ураганів і торнадо, з чого б так дешевшати заводу?

Мовчать всі державні органи, та й не до того тепер державі ... ", - зазначає журналіст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132168
 
   
 Топ коментарі
 
Ну давайте порохоботы, затягивайте вашу волынку про зедебилов, пианино, буратино, чувака с ксивой, 4000 баксов, шавурму и остальной бред в ваших методичках.
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Соя не тупіть !..Ворушилін ставленик Гонтаревої та вашого *Свинарчука * У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 36
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Є таке поняття "асоціація" ... Не зважайте. У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5137
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Бутусову самому надо взяться за продажу проблемных активов. Как смогли, так и продали.
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Не бреши. Если 3 месяца наза эта же контора готова была купить эти активы за 900 млн - не может такого быть, что вдруг цена снизилась до 182 млн - это очевидная афера.
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А при чому тут влада. Є злочин, для йього є правоохоронні органи. Їїх по кількості більше, чим у розвинутих країнах. Вперед! А то Рюкзакови замість вивчати справи, займається політикою!
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Ни к чему, более того, она не соответствует теме новости, как и подавляющее большинство картинок от Lvbnhj.
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А где зеленский, разумков, богдан и прочая банда клоунов?
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Соя не тупіть !..Ворушилін ставленик Гонтаревої та вашого *Свинарчука * У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 36
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Не не не, при чём тут бывшие? У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6127
Опять на ПАПИРЕДНИКОВ валите? У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9670
ВСЯ ответственность теперь на фигляре и его бизнеспартнёрах с друзьями детства. У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5479
Теперь это ИХ свинарчуки. У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6353
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Ты еще соври, что теперь кум Порошка Юга - генпрокурор Зеленского и Гройсман - премьер Зеленского.
Это все люди Порошенко и явно не Зеленский за них отвечает, ибо они ему даже не подчиняются.
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От что интересно- Зеля рвался к корыту. Скажи что нет, соври... Еще веселее- вы 75% составом вопили... Лябдь, да проще перечислить то, что вы не вопили, какую гадость не написали. Выорали Зелю для чего, с какой целью? Вот он, уже есть- и теперь к нему не должно быть вопросов? Рассказывать, что он не при делах, косить на бывших и съезжать с темы? Типа, навязали стране ненужное, бессмысленное... И скажи тогда, что вы не дебилы?
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Дебил на тебя с утра в зеркало смотрит с такой логикой.
Если по твоей логике Зеля рвался именно к корыту - значит и Порошок в 2014м рвался туда же.
А гадостей против любых конкурентов Порошка от вас, соевых, было больше, чем от всех остальных вместе взятых.
У Порошка кроме президентства была и Рада - вот когда у Зели будет Рада, готовая с ним сотрудничать и когда он сменит людей порошка на местах - тогда с Зели и будет полный спрос - а пока что они ответственность делят с Порошком на двоих - где Зелины полномочия - там Зеля, где полномочия людей Порошка - там порошок.
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Ты не просто дебил, ты дебилище. Выбрав в презы ничтожество, все что ты можешь- косить на кого то или что то, показать тебе боле нечего. Порошенко прочно засел в твоем безмозглом черепе, забитым соей и все, что ты туда напихал- ты напихал собственноручно. Я тебе, дебилу, про Порошенко ничего ни писал, ты и тебе подобные тянули Зелю для страны с какой целью? Вопрос четкий и однозначный, но ты полез в зассаное болото косить и юлить, потому что НИЧЕГО больше у тебя нет... Зеля ЗНАЛ на что шел, и вы все ЗНАЛИ что он получит на руки. А он мне Порошенко тычет, дебил...
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Даун соевый как обычно штампы расставляет - и как обычно - мимо.
Я НЕ выбирал Зеленского - я голосовал за Гриценко, а затем - вычеркнул обоих. ибо вы, дебилы соевые, провели во второй тур Порошка, который в этом втором туре сливал на 100% практически любому кандидату, кроме Бойко. Потому избрание Зеленского - это как раз твоя заслуга, а не моя.
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Придурок ты хоть соевый, хоть горчичный. Ты топишь за зелю, который СЕЙЧАС през. Знал на что шел и обязан отвечать. По буквам- О.Б.Я.З.А.Н. А дебил Порошенко приплетает... Засел Порошенко в его коробочке! Лечись, дебил...
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Я не топлю за Зелю, даун соевый, я топлю против соевой пропагады, соевого черного писара, соевого закидывания говном всех оппонентов и конкурентов. Потому по-вашему "топлю" последовательно - и за Саакашвили, и за Юльку, и за Гриця, и за Садового, и за Зелю и тд - за всех, на кого выливаются ваши соевые помои.
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Двинься башкой во что нибудь твердое и тяжелое. Может, соя то из башки повылетает- хуже уж точно не будет. Я тебе четвертый пост пишу- забудь про сою. Подпрягся за Зе- отвечай за него, в чем несправедливость, придурок? А у тебя соя во всем, в каждом слове- потому что НЕЧЕГО больше написать, НИЧЕГО иного нет. Призвезданутый ты и тебе подобные Порошенком...
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Не было у пороха рады , а было ситуативное большинство Если было бы большинство то он рюкзакова и омеляна , как квоту фронта давно бы сменил
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А что то не так? При действующем президенте - фигляре без диплома клоуна, есть Грося - действующий премьер. Что то не так? или опять фигляр ПОДТЕРСЯ Конституцией?
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Вот только Грося Зеле не подчиняется. Он из команды Порошка. И за действия Гроси Зеля явно не отвечает.
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А за шо зе атвєчаєт? За технічний стан піаніни?
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Очевидно за то, что относится к компетенции президента - подними, что там про это писали порохоботы год назад? Так вот, в отличие от Порошка, власть Зели реально именно этим сейчас и ограничена, ибо в отличие от Порошка - у Зели нет поддержки Рады.
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Перепрошую. Але повноваження щодо корупції в сектора К СБУ чинні, і там ставленик
і дружбан Зе.
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Вони якось розвели повноваження між різними органами. Ця ситуація скоріш за все у повноваженні НАБУ. До того ж Зеля збирався цей орган з СБУ прибрати, якщо не помиляюся.
Але якщо стосується - мають займатися - розслідування - то, нажаль, не митьтєво.
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Ты смотри как запели! А еще недавно вы вопили что Порошенко отвечает за все, происходящее в стране, вплоть до немытых подъездов. Ок! Но, видишь ли,зебот, времена изменились и сейчас уже зепрезик за все в ответе. У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 157
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так а почему твоя бобовая власть их не сажает? Рада добро не дала? или карманы для откатов пришивает?
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Бобовая - это кто?
Везде расставлены люди Порошка - у Зеленского пока даже нет полномочий их сменить.
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
В АП президента люди Пороха? В СБУ друг детства по песочнице Петручо? ГШ тот же сослуживець Шоколадного по срочной службе в СА возглавил? У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 693
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"В АП президента люди Пороха? "

АП не обладает никакой властью - это обслуживающий персонал Президента, его помошники.

Да и причем тут АП, Генштаб и СБУ к тебе статьи?

РУководитель ФГИ, фигурирующий в статье - человек Порошка, НАБУ, которая должна заниматься этим - Зеленскому не подчиняется, Генпрокуратура, которая представляет обвинения в суд - подчиняется человеку Порошка.
Или Генштаб должен у нас финансовыми аферами по-твоему заниматься?
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Что вы за хрень несёте? Госчиновники служить только народу Укураины, а не Петручо или ещё кому то. И отвечает за борьбу с коррупцией ДЕЙСТВУЮЩИЙ президент. В данном конкретном случае фигляр Зеленский. Ну, тот, что слуга урода Коломойского. Так, что ещё раз подчёркиваю - ВСЯ ответственность на нем и его АДМИНИСТРАЦИИ составленной из его бизнеспартнёров, друзей детства и региАналов. У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6174
Кстати, вы в помощниках у великого знатока украинского языка и капусты с лопатой Микилы Азирова не ходили? У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2656
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Отвечать может только тот, у кого есть полномочия - ибо ответственность и полномочия - две стороны одной медали.
А подчеркивать ты можешь что хочешь - твои подчеркивания от этого не будут меньшей дуростью.

"Госчиновники служить только народу Укураины, а не Петручо или ещё кому то."

Не прикидывайся дурачком - должны они одно, а по-факту - другое. И тебе это прекрасно известно.
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Значит, по вашему получается, что фигляр Зе в кресле президента СЛУЖИТ олигарху - ворюге Коломойскому. Впрочем это всем известный факт не требующий доказательств (любимая формулировка бездарей команды Зе - фигляра). У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2776
Ответственность лежит на ПРЕЗИДЕНТЕ. С момента принятия им Присяги. Другой вопрос, что вместо того, что бы пахать по 18 часов в сутки для борьбы с коррупцией, кумовством и т.д., как декларировал фигляр, он занимается тем, что нюхает шаурму, бегает по айтифорумам и пристраивает на хлебные и ключевые места, и денежные потоки, своих бизнеспартнёров, друзей детства, региАнгалов и людей Коломойского. И на это ему полномочий хватает. А на остальное у него полномочий нет? Поэтому, как бы вы тут не верещали про ПАПИРЕДНИКОВ, ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА НЁМ ЛИЧНО и его воровитой шобле. У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5432
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Это по-вашему получается.
Кстати, не напрягает столько лишних слов писать, которые, к тому же, подчеркивают вашу личную предвзятость и необъективность?
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Это по жизни получается, Зеленоботный вы наш. У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3335
КАК не отстирывайте портки Зе, а фигляр в них уже наклал и неоднократно. И я просто уверен, что он будет первым президентом Украины которого посадят в ИТК. Лет на 6. Как минимум. Это пока за то, что уже наворотил. За остальное, что наворотит добавится. А смыться, как страусоводу, у фигляра не получится. У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 180
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Зебилобот, ты это дежурному психиатру поведай, может быть он тебе поможет.
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Якщо то для вас захист - то до того захисту і претензії подавайте - чому ж у вас претензії до Зелі, якщо вам подобається, що всі рішення Зелі саботує "захист"?
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Ти не знаєш що таке захист від дурня? Це технічні заходи, які зберігають працездатність системи та/або життя користувача, якщо останній поре дурниці у стилі "абізяни з гранатою".
Тож розумні "папірєдніки" (як ви, зебіли, їх називаєте) подбали щоби система (Держава Україна) ще деякий час витримала знущання абізян з гранатами. І за це - наша уклінна подяка мудрим "папірєднікам". Емоції, рефлекси, вміст холодильників та гаманців зебілів нас абсолютно не хвилює. Наші привітання з приводу жартів про тарифи.
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То ви визначіться - бо у вас з одного боку добре, що спроби ЗЕ саботуються, а з іншого - волаєте, "чому він не робить того і того!" - а тому й не робить, що його рішення саботуються.
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Я давно визначився. Питання лише - "коли".
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Скоро нужно будет менять фото!!! Рожи у "новых" значительно ярче!!!
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А шо это великий евронатореформатор Петр Алексеевич так скромненько в конце очереди притулился перед Муженко?
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Для кого-то пришел конец епохи бедности?
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Ну давайте порохоботы, затягивайте вашу волынку про зедебилов, пианино, буратино, чувака с ксивой, 4000 баксов, шавурму и остальной бред в ваших методичках.
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Щас накинуться, тільки проконсультуються. Новина сильно вдарила їх по тім'ячку...
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А где баканов или уже тоже в доле с барыгами ?
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А навіщо? Ви вже самі розумієте, що обісралися з вибором, країна ще може й не летить, але вже стрімко котиться в прірву. Ви цього ніколи не визнаєте перед кимось іншим, то зрозуміло - але "дурак, осознавший, что он дурак - уже далеко не дурак": тобто, певні шанси в вас іше є )))
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А че затягивать-то, если здесь и так всем известно что ты зебилобот, объевшийся шавурмы по $400?
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Гройсман падло шеколадное -- все гнида распродаст !!! Только тюрьма с конфискацией без залогов и поручителей У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3925
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А тут монітори монітори..!? ...Вагонами та пароплавами потрібно бабло п...ти !.. У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7323
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У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2913...
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Все уже давно нашли.)))) Хорош фейкоменатием заниматься.
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Развёл, понимаешь ли действующий президент коррупцию и воровство.
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Геній, це ж потрібно за місяць! Мабуть не спав і не їв.Да соя вже берега пустилася...
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Где обновленное СБУ???? Где любимый Аваков???
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Вот почему Гросю не отправили в отставку, еще нужный человек. А если до осени оставят, эту всю мразь, останутся одни корешки. Да, ПОРОХОБОТИКИ.
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соплеботик, чем там кумовья-сваты-браты на должностях нынче занимаются? а не пора ли им поработать?
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Каждый гешефт воров имеет свои фамилии и мена ублюдков. Называйте открыто.
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ресурс Бутусова исполняет роль "снятия напряжения"
мы, все овцы, поскулим, почитаем, от праведного гнева обгадим свои портки и успокоимся
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щас зеля прийдёт - даст бабульке 4 тысячи баксов .... ну канечно же если она "его родитель" У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6913
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Я так понимаю, что Беню в дерибан н пригласили???
И ещё вы ни чего не попутали? Порошенко месяц как не президент!!!
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Ничего ты не понимаешь -- какой президент ? Премьер министр держит на контроле такие продажи !!!
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Так с марта месяца начали. Петька как раз в это время бабло вливал в "армію, мову і віру".
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А шо, Пинчук и Кучма даром ходили к зельцману?
Возьмите, не жалко!
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Зе дебилы у вас появился реальный шанс порохоботам насолить Вместо того , чтобы здесь постить всякую #уйню - бегом заявление в сбу баканову Сделайте их вместе 😂😂😂
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Они сейчас хором на "попередников" все валить будут.))) ПОПЕРЕДНИКИ все сбежали в ростов!!!
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Каких папередников? Кабмин тот же. Генпрокурор тот же. Министр финансов тот же. Глава НБУ тот же. Какие еще папередники? Все люди парашенки сидят на местах и уходить не собираются.
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Блин я и не знал , что баканов это засланный казачек от Пети Вот это спец операция с детских лет зе был к нему внедрён А вы порохоботы рассказываете , что беня за три года через сериал готовился
Вот где высший пилотаж
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методички старые, обновление задерживается
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та да. Государству теперь не до того. мы шутки про тарифы шутим.
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Гройсмана и весь кабмин надо гнать в три шеи. И Луценко тоже гнать надо.
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Пять лет эти сволочи разворовывали страну. И им еще мало. Уходить не собираются. Юга Генплокулол говорит: Зеленский не имеет права подавать меня в отставку. Совсем охренели, ворье шоколадное.
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бедненькие зелёненькие. везде свои люди сидят и нихрена с этим сделать не могут. та шож такое?
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А вот с рюкзаковым как быть ? Гнать или не гнать - вот в чем вопрос
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Весь прикол в тому , що стадо обере його до парламенту .
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никто ни в Украине ни в ЕС не думает что Геноцид это реформы
НО! пока 70 млрд долл выработанных украинцами перетекают в ЕС на повышение жизни людей в ЕС то руководство ЕС в упор не видит ни мафии ни воровства ни Геноцида
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Написано правильно а по существу -манипуляция. За время существования ФГИ а это более 20! Лет,в фонд были переданы активы более 100 банков! И ВСЕ ЭТИ АКТИВЫ ВЫКУПАЛИСЬ ПО ТАКОЙ ЖЕ КОРРУПЦИОННОЙ СХЕМЕ. Наиболее активными "выкупалелями" и были бывшие владельцы банков. И почему Вадатурский "уважаемый"бизнесмен??? Такой же хапуга бюджета как и ВСЕ олигархи Украины. Какой смысл описывать единичную операцию,когда таких операций и на большие суммы тысячи???
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Юра ми наче з тобою граємо за одну команду, але часом ти чогось стаєш на ручнік. Це чому так?
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Після закінчення каденції потужного реформатора потужні реформи ще півроку "працюють"!
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Это кто их изменять захочет те реформы Вон портянка при яныке везде своих людей наставил Которые потом устраивали Петю , а судя по возвращению портянки в Украину и нынешнюю власть тоже (((
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ВСЕ эти фонды одним миром мазаны! Фонд гарантування, фонд госимущества, антимонопольный и пр...
И вот что странно - именно ТАМ по новые свежие лица не видно и неслышно.....
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Это не украли а Ахметов Коломойскому перевел проиграные в суде деньги только но что-то маловато видимо еще откуда то исчезли государственные деньги ведь Коломойскому он должен выше миллиарда.
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если есть возможность украсть\смухлевать, что будет? украинцы не украдут и не обманут?!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов
 
 
 
 
 
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