 У держави вкрали 724 млн на конкурсі Фонду гарантування вкладів, але реакції влади та антикорупційних органів немає, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбуці.
"Судячи з інформації про продаж заводу Фондом гарантування вкладів, у країни нахабно і відверто вкрали 724 мільйони гривень - цікаво, чи здатні на цю аферу відреагувати антикорупційні органи?
Мовчать у НАБУ, може, новини не все встигли прочитати? Сумно, коли бізнесмен такого рівня як Андрій Веревський взяв участь у справі, дуже схожій на відвертий грабіж. Який організував Фонд гарантування вкладів (директор - Костянтин Ворушилін).
У березні ФГВ провів аукціон з продажу виробничого комплексу в Одеській області - "Іллічівський олійно-жировий комбінат", "Іллічівський зерновий порт" і "Одеський олійно-жировий комбінат", і за комплекс, оцінений в 4,85 мільярди гривень, компанія "Кернел" запропонувала 906 мільйонів . Ок, нехай це в рази менше суми оцінки, але хоч так, завод буде працювати. Однак конкурс був скасований через суд. Але через три місяці, 7 червня, Фонд гарантування вкладів проводить повторний конкурс щодо тих же заводів, і знову виграє "Кернел", але за іншу ціну - 182,5 мільйони гривень!
Ну ок, немає покупців купити завод за оціночною вартістю, ще можна якось пояснити, але як ви за три місяці опустили вартість порівняно з попереднім конкурсом більш ніж учетверо?! Ви ж самі задокументували аферу. Тобто після того, як "Кернел" погодився платити 906 мільйонів, чиновники ФГВ і Кабміну подумали (Володимир Гройсман, привіт) - а навіщо стільки платити в бюджет? Заплатіть краще різницю нам у кишеню, буде дешевше, а ми конкурс перенесемо на якихось три місяці. Цікаво, а як будуть тепер пояснювати цю корупцію? Що такого сталося, що 39 тис. кв. м промислової нерухомості: діючий олійно-жировий виробничий комплекс з обладнанням, з доступом до під'їзної залізничної колії і морського транспортного порту, а також 5,43 га земель з цільовим призначенням для розміщення олійно-жирового комбінату за три місяці подешевшали більш ніж у 4 рази? Начебто не було там ураганів і торнадо, з чого б так дешевшати заводу?
Мовчать всі державні органи, та й не до того тепер державі ... ", - зазначає журналіст.
Опять на ПАПИРЕДНИКОВ валите?
ВСЯ ответственность теперь на фигляре и его бизнеспартнёрах с друзьями детства.
Теперь это ИХ свинарчуки.
Это все люди Порошенко и явно не Зеленский за них отвечает, ибо они ему даже не подчиняются.
Если по твоей логике Зеля рвался именно к корыту - значит и Порошок в 2014м рвался туда же.
А гадостей против любых конкурентов Порошка от вас, соевых, было больше, чем от всех остальных вместе взятых.
У Порошка кроме президентства была и Рада - вот когда у Зели будет Рада, готовая с ним сотрудничать и когда он сменит людей порошка на местах - тогда с Зели и будет полный спрос - а пока что они ответственность делят с Порошком на двоих - где Зелины полномочия - там Зеля, где полномочия людей Порошка - там порошок.
Я НЕ выбирал Зеленского - я голосовал за Гриценко, а затем - вычеркнул обоих. ибо вы, дебилы соевые, провели во второй тур Порошка, который в этом втором туре сливал на 100% практически любому кандидату, кроме Бойко. Потому избрание Зеленского - это как раз твоя заслуга, а не моя.
і дружбан Зе.
Але якщо стосується - мають займатися - розслідування - то, нажаль, не митьтєво.
Везде расставлены люди Порошка - у Зеленского пока даже нет полномочий их сменить.
В АП президента люди Пороха? В СБУ друг детства по песочнице Петручо? ГШ тот же сослуживець Шоколадного по срочной службе в СА возглавил?
АП не обладает никакой властью - это обслуживающий персонал Президента, его помошники.
Да и причем тут АП, Генштаб и СБУ к тебе статьи?
РУководитель ФГИ, фигурирующий в статье - человек Порошка, НАБУ, которая должна заниматься этим - Зеленскому не подчиняется, Генпрокуратура, которая представляет обвинения в суд - подчиняется человеку Порошка.
Или Генштаб должен у нас финансовыми аферами по-твоему заниматься?
Кстати, вы в помощниках у великого знатока украинского языка и капусты с лопатой Микилы Азирова не ходили?
А подчеркивать ты можешь что хочешь - твои подчеркивания от этого не будут меньшей дуростью.
"Госчиновники служить только народу Укураины, а не Петручо или ещё кому то."
Не прикидывайся дурачком - должны они одно, а по-факту - другое. И тебе это прекрасно известно.
Ответственность лежит на ПРЕЗИДЕНТЕ. С момента принятия им Присяги. Другой вопрос, что вместо того, что бы пахать по 18 часов в сутки для борьбы с коррупцией, кумовством и т.д., как декларировал фигляр, он занимается тем, что нюхает шаурму, бегает по айтифорумам и пристраивает на хлебные и ключевые места, и денежные потоки, своих бизнеспартнёров, друзей детства, региАнгалов и людей Коломойского. И на это ему полномочий хватает. А на остальное у него полномочий нет? Поэтому, как бы вы тут не верещали про ПАПИРЕДНИКОВ, ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА НЁМ ЛИЧНО и его воровитой шобле.
Кстати, не напрягает столько лишних слов писать, которые, к тому же, подчеркивают вашу личную предвзятость и необъективность?
КАК не отстирывайте портки Зе, а фигляр в них уже наклал и неоднократно. И я просто уверен, что он будет первым президентом Украины которого посадят в ИТК. Лет на 6. Как минимум. Это пока за то, что уже наворотил. За остальное, что наворотит добавится. А смыться, как страусоводу, у фигляра не получится.
Тож розумні "папірєдніки" (як ви, зебіли, їх називаєте) подбали щоби система (Держава Україна) ще деякий час витримала знущання абізян з гранатами. І за це - наша уклінна подяка мудрим "папірєднікам". Емоції, рефлекси, вміст холодильників та гаманців зебілів нас абсолютно не хвилює. Наші привітання з приводу жартів про тарифи.
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мы, все овцы, поскулим, почитаем, от праведного гнева обгадим свои портки и успокоимся
И ещё вы ни чего не попутали? Порошенко месяц как не президент!!!
Возьмите, не жалко!
Вот где высший пилотаж
НО! пока 70 млрд долл выработанных украинцами перетекают в ЕС на повышение жизни людей в ЕС то руководство ЕС в упор не видит ни мафии ни воровства ни Геноцида
И вот что странно - именно ТАМ по новые свежие лица не видно и неслышно.....