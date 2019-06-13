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 Нацбанк подав дві скарги на суддів, які ухвалювали рішення щодо "Приватбанку"

Національний банк України подав до Вищої ради правосуддя дві дисциплінарні скарги на суддів Окружного адмінсуду Києва за неналежну поведінку під час розгляду справ про націоналізацію "Приватбанку".

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Національний банк 10 та 12 червня подав до Вищої ради правосуддя дисциплінарні скарги на суддів Окружного адміністративного суду м. Києва Качура І.А., Келеберду В.І., Амельохіна В.В. та суддю Печерського районного суду міста Києва Підпалого В.В.", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що 18 квітня судді Окружного адмінсуду м. Києва за позовом Коломойського І.В. ухвалили рішення про визнання незаконним та скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави.

20 квітня суддя Печерського райсуду міста Києва Підпалий В.В. розірвав договір особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування ПриватБанку.

"Національний банк вважає неналежною поведінку суддів під час розгляду зазначених справ, оскільки в їх діях вбачається: безпідставне затягування або невжиття заходів щодо розгляду справи упродовж строку, встановленого законом; порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом; порушення правил юрисдикції", - відзначається в повідомленні.

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У Нацбанку вважають, що між відкриттям Окружним адмінсудом міста Києва судового провадження за позовом Коломойського І.В. (14 червня 2017 року) та ухваленням рішення (18 квітня 2019 року) пройшло 22 місяці. Отже, суддями було порушено строки розглядуадміністративної справи з огляду на те, що суд має розпочати розгляд по суті не пізніше ніж через 60 днів із дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Водночас суд розглядає справу по суті упродовж 30 днів із дня початку розгляду справи по суті.

Крім того, під час розгляду позову судді Окружного адміністративного суду м. Києва не дотримувались принципів рівності всіх учасників процесу, адже ними було розглянуте збільшення позовних вимог без прийняття цих вимог до розгляду.

"Зокрема, 21 червня 2017 року позивачем було подано заяву про зміну позовних вимог, однак на підготовчому засіданні судді не ухвалили жодного рішення про прийняття до розгляду таких вимог. Водночас Національний банк і інші відповідачі дізналися про намір суду розглядати цю позовну вимогу лише 12 березня 2019 року, тобто під час судового засідання по суті", - відзначає регулятор.

У Нацбанку нагадали, що прийняття позовних вимог: оформлюється письмовою ухвалою чи протокольною ухвалою, яка обов’язково вноситься до журналу судового засідання; відбувається на стадії підготовчого засідання.

Щодо дій судді Печерського райсуду м.Києва Національний банк зазначає наступне: після ухвалення 20 квітня відповідного рішення суддяПідпалий В.В. досі не склав повний текст рішення у справі, хоча складання повного рішення суду може бути відкладено на строк не більше як 10 днів із дня закінчення розгляду.

Зазначається, що Національний банк уже тричі подавав до канцелярії суду клопотання про видачу повного тексту, проте жодної відповіді щодо цього не надходило.

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До того ж, на думку НБУ, у діях судді вбачається істотне порушення норм процесуального права, що призвело до порушення правил юрисдикції, адже спір щодо договорів поруки, сторонами якого є юридичні особи, підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, а не цивільного.

З огляду на вказані обставини Національний банк просить Вищу раду правосуддя притягнути зазначених суддів до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132163
 
   
 Топ коментарі
 
О наконец, хоть кто посмел возразить ручным судьям Бени
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Наши судьи ведут себя как дешевые двадцатигривневые проститутки с окружной. Петро досиживал последние дни в своем кабинете, а эти сволочи в мантиях толпой побежали к Бене, оказать ему оральные услуги. Представляю, что это быдло в мантиях будет творить через полгода. Чегой-то мне кажется, что они и с Бандюковича снимут судимость и вернут ему все конфискованное бабло.
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Нехай НБУ розсекретить мотивувальну частину судового рішення, а мудрі люди самі розберуться хто винен -Гонтарєва і Ко чи суд!
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Ніби члени ВРП бабла зрубати не бажають. Птенцы гнезда Петрового.
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Вы хоть понимаете, что это не по теме - всё как раз наоборот.
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Сынок, ну нарисовал ты какую-то хрень, соснул у ЗЕбени, и ты думаешь, тебе заплатят? Был такой придурок в окружении ваЗЕлина, продажная *****, любитель дорогих квартир, Лещенко, он без мыла лез ваЗЕлину в задницу, и где он теперь? Его небритой мордой Зекоманда вытерла себе жопу и выбросила. Так всегда поступают с дешевыми проститутками. Не рви свой зад, болезный, делай выводы.
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Потрох "национализировал" Приват Банк Коломойского. Почему бы Зеленскому не национализировть РОШЕН в пользу государства Украина!!!!
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Картинки просто бесподобные, особенно верхняя. Более точной характеристики существующему ЗЕбильному режиму я не видел. Нацбанк подал две жалобы на судей, принимавших решения по "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4714
Браво, Лео Кот !!!!!
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Мы выкачаем из вас(мародеров и коррупционеров)все,в бюджет Украины, до последней копейки того, что вы крали все 5 лет.
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Мы - это партия Литвина? Типа привет с того света? Нацбанк подал две жалобы на судей, принимавших решения по "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7679
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Сучий Потрох!!
Порохоботина..Вы же с 20 мая-ходячие мертвяки с выбитыми зубами и вырваным жалом!! Так что вы теперь только шипите и срёте под себя))
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Пэтрэ тут не причем, цэ не его реформы, у него хорошие.
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О наконец, хоть кто посмел возразить ручным судьям Бени
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Сучий Потрох!!
Не дразни крокодила пока не переплыл реку!!)))
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Телеведущий Иванов отказался идти на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского
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Наши судьи ведут себя как дешевые двадцатигривневые проститутки с окружной. Петро досиживал последние дни в своем кабинете, а эти сволочи в мантиях толпой побежали к Бене, оказать ему оральные услуги. Представляю, что это быдло в мантиях будет творить через полгода. Чегой-то мне кажется, что они и с Бандюковича снимут судимость и вернут ему все конфискованное бабло.
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Реформа реформою, а ведь люди на местах остались те же. Это я тем кто винит Петю в реформе судовой системы.
Какая бы идеальная не была реформа, воплощает её в жизнь те же люди что и раньше.
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Мне кажется, судьи выжидали. А вдруг Беня на кол посадит. Консультировались. И, возможно, из АП ответили: "Поступайте по закону". Ну, они и поступили. Беня суды проиграл. Но без консультаций с АП наши судьи работать не могут. Не привыкли.
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Коли такого монстра як НБУ судді поставили раком , то про яку справедливість може йти мова , коли там (в суді) опиниться , "пересічний" . А Європа щось там бубнить про "вдалу судову реформу" .
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Nado bylo ne spasat etot bank dengamii pensionerov i biudzetnikov,a dat bankrutyrovat,togda vsiakyje Beni i poxozyje bolse by v Ukraine nepokazyvalis
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Не брешіть, мерзотники! Це кришталево чесні судді, що пройшли переаттестацію! Їх призначили пожиттєво й дали велику зарплатню! Ними пишається Петро Олексійович! Навіщо ви його засмучуєте?
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНацбанк подав дві скарги на суддів, які ухвалювали рішення щодо "Приватбанку"
 
 
 
 
 
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