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Все про:Нацполіція (7690) зловживання (26) ДБР (297)

 Поліція в Запорізькій області проводила обшуки у бізнесу і продавала незаконно вилучене майно, - ДБР

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань в Мелітополі Запорізької області розслідують кримінальне провадження щодо поліцейських, які обманом організовували обшуки у підприємців, а потім грабували їх.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що працівники поліції на підставі недостовірної інформації звертались до суду з клопотаннями про проведення обшуків у суб’єктів підприємницької діяльності.

"У подальшому ході проведення обшуків правоохоронці вилучали матеріальні цінності на значні суми коштів, та привласнювали їх через підконтрольні підприємства", - йдеться в повідомленні.

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За даними ДБР, зараз виявлено, що тільки під час одного обшуку було незаконно вилучено та згодом реалізовано на користь сторонніх осіб майна підприємства на суму більш ніж на 300 тисяч гривень.

У відомстві додали, що в цілому правоохоронцями проведено 24 подібні обшуки, завдані бізнесменам збитки встановлюються.

Проводиться досудове розслідування за фактом зловживання працівниками поліції владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132161
 
 
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Преступники сейчас с полицией в одной лодке -- ксиву дали ствол дали и крутись как можешь Полиция в Запорожской области проводила обыски у бизнеса и продавала незаконно изъятое имущество, - ГБР - Цензор.НЕТ 9219
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Чем хуже пять лет "реформатор" проводил реформу в своем подразделении - тем лучше его встречают в "новой" зе-команде.
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Распустил нынешний за 24 дня правления полицию, обыски, продажа. Верно тут один подметил, при Поршенко такого не было.
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ой что-то вспомнилось видео, где менты приехавшие на ограбление ювелирки... прощелкали работающие видеокамеры и стали тырить золотишко в трусы и карманы)))))
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція в Запорізькій області проводила обшуки у бізнесу і продавала незаконно вилучене майно, - ДБР
 
 
 
 
 
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