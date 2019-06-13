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Все про:суд (5192) Янукович (5784)

 Апеляція на вирок Януковичу: суд постановив призначити запасного суддю та оголосив дати наступних засідань

Сьогодні відбулося перше засідання Київського апеляційного суду з розгляду апеляції на вирок четвертому президенту України Віктору Януковичу у справі про держзраду.

Про це повідомила прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Колегія суддів Київського апеляційного суду вирішила призначити запасного суддю під час апеляційного розгляду в цьому кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України", - написала вона в фейсбуці.

Апеляція на вирок Януковичу: суд постановив призначити запасного суддю та оголосив дати наступних засідань 01

Також, за її словами, суд визначив дати наступних судових засідань: 15.07.2019 року об 11:00 і 22.07.2019 року об 11:00.

Представник сторони звинувачення прокурор Руслан Кравченко повідомив, що сторона звинувачення впевнена, що вирок Оболонського районного суду міста Києва законний, обґрунтований і мотивований, в зв'язку з чим також впевнена в своїй перемозі в апеляційній інстанції.

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Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

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Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду екс-президента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Читайте: Київський апеляційний суд розгляне шість скарг адвокатів Януковича на вирок

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в екс-президента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

6 березня апеляційний суд повернув вирок у справі про держзраду В.Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів в Оболонський суд для розгляду заяв про виправлення описок та про роз'яснення вироку.

20 березня Оболонський суд відмовив захисту Януковича в задоволенні заяв про роз'яснення вироку у справі про держзраду на підставі того, що вирок "викладено чіткими і зрозумілими словами і пропозиціями". Також суд відмовив адвокатам у виправленні описок у вироку у цій справі.

Крім того, суд закликав захист Януковича не подавати необґрунтованих заяв і не перешкоджати цим розгляду вироку в апеляційному суді.

Апеляція на вирок Януковичу: суд постановив призначити запасного суддю та оголосив дати наступних засідань 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132159
 
 
 Топ коментарі
 
При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена).

Смішно навіть...Людина вже сиділа за злочин. Як це можна погасити ???
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Соя 5 лет блеяла что Янукович виновен во всех смертных грехах, начиная от воровства денег из государственной казны и заканчивая расстрелом майдана - в итоге разродилась одним приговором за письмо пуйлу.
А учитывая что Янукович-младший обналичивал и выводил деньги через банк Порошенко, а многие менты времен Януковича сохранили свои должности при Порошенко - подозреваю что все остальные дела в отношении его похерены.
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За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны - к 12 годам.

То чому загальний термін 13 років, а не 25 ????
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над полем "правосудия" операция сложения не работает.
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При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена).

Смішно навіть...Людина вже сиділа за злочин. Як це можна погасити ???
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Не показуйте свою неосвідченість, краще держіть її при собі...
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"суд постановил назначить запасного судью" (с)
Вони там у фотбол грають?
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Соя 5 лет блеяла что Янукович виновен во всех смертных грехах, начиная от воровства денег из государственной казны и заканчивая расстрелом майдана - в итоге разродилась одним приговором за письмо пуйлу.
А учитывая что Янукович-младший обналичивал и выводил деньги через банк Порошенко, а многие менты времен Януковича сохранили свои должности при Порошенко - подозреваю что все остальные дела в отношении его похерены.
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И по этому ты выбрал Зе-марионетку, который с фанфарами возвращает всех "крепких хозяйственников" назад в Украину и никаких реформ проводить даже НЕ СОБИРАЕТСЯ.
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Это уже сурьезно. Така жара, а сколько работы. Хорошо запасной имеется.
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Намечается "новое" лицо ЗЕ-команды!
А лохи все думали "кто будет премьером"?

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нет политической воли у нового президента, новые договорняки мутит.
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Все судьи уже куплены, вердикт овощ уже знает, для этого он сюда портнова прислал.
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вы на дату обратили внимание?
22.07.19
после зеленкиных выборов в раду. януковича оправдают и вернут в Украину
зебенята, заказывайте оркестр и цветы
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Кожен день свиносоєві вражають своєю тупістю та неосвідченістю!Пишуть та мало і самі розуміють про що. Методичка невдало складена!!
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