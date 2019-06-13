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 Політика України
  1997  15
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Все про:Межигір'я (82) Ющенко (1814)

 Слідчий Смітюх, який оголосив мені про підозру у справі "Межигір'я", має конфлікт інтересів на $940 тис., - Ющенко. ДОКУМЕНТ

Експрезидент Віктор Ющенко заявляє, що слідчий, який оголосив йому про підозру у справі "Межигір'я", має конфлікт інтересів на суму майже 1 мільйон доларів США.

Про це Ющенко написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мільйон доларів за підозру Ющенку! Повідомляючи мені про підозру, слідчий Смітюх Олександр Федорович не повідомив свого керівника Сергія Горбатюка про реальний конфлікт інтересів вартістю майже 1 млн доларів. Так, Смітюх Олександр Федорович є близьким родичом (племінник) Смітюх Григорія Євдокимовича (27 лютого 1961 року народження) - українського політика, члена Партії регіонів, який за часів Леоніда Кучми був заступником Керівника Державного управління справами. За часів перебування на посаді у Державному управлінні справами Смітюк Г.Є. було видано ордер на квартиру за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18-А. У подальшому при зміні влади, за часів президенства Ющенка В.А. Розпорядженням № 32 керівника Державного Управління справами від 31.05.2005 року у зв'язку із порушенням вимог житлового законодавства було скасовано розпорядження № 27 від 27 січня 2004 року "Про надання житлового приміщення" яким була видана квартира. У подальшому щодо вказаної квартири було ініційовано ряд судових справ в яких сторонами виступають ТОВ "СІГОО" (35532873), та ТОВ "Міжнародна компанія "Антарес" (20056770) кінцевим бенефіціаром яких є Смітюх Григорій Євдокимович. При цьому, орієнтовна ринкова вартість квартири станом на сьогодні становить приблизно 940 000 доларів США", - заявив Ющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість", - адвокат Ющенка про справу "Межигір'я"

"Наявність родинних відносин між Смітюх Григорієм Євдокимовичем та Смітюх Олександром Федоровичем, спірних правовідносин, які виникли за вказаними судовими спорами щодо квартири, обставин встановлених судовими рішеннями, свідчать про наявний реальний конфлікт інтересів у кримінальних провадженнях відносно Ющенка Віктора Андрійовича", - акцентував експрезидент .

"Згідно з Законом України "Про запобігання корупції" Смітюх Олександр Федорович є суб’єктом, на якого поширюється дія цього закону, а тому повинен був повідомити свого безпосереднього керівника Горбатюк Сергія Вікторовича про реальний конфлікт інтересів, а останній повинен був запобігти такому конфлікту при здійсненні досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень. У зв’язку із вказаними обставинами я звернувся із заявою до Генерального прокурора щодо проведення перевірки вказаних обставин, та надання їм правової оцінки", - резюмував Ющенко.

Також читайте: Справа "Межигір'я": Ющенка підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн, - ГПУ

Слідчий Смітюх, який оголосив мені про підозру у справі Межигіря, має конфлікт інтересів на $940 тис., - Ющенко 01
Слідчий Смітюх, який оголосив мені про підозру у справі Межигіря, має конфлікт інтересів на $940 тис., - Ющенко 02

Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн. грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132158
 
 
 Топ коментарі
 
Що там з виборами у 2010му, пан Ющенко? Як так, що вибори були сфальшовані на користь Януковіча? І як так, що ви, пан Ющенко, отримали від Януковіча за це грошову винагороду і росписались за неї? Внаслідок цього Україна втратила Крим, частину Донбасу і майже не втратила Незалежність. Ось - головне питання до пана Ющенка.
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В этой новости всё замечательно!
По сути конфликта интересов - блеск! Но не меньший блеск это то что Ющер помогал отжимать Межигорье хряку. Всё отлично! Время лопающихся фурункулов))) Много гноя, но для организма в целом хорошо. Следователь Смитюх, объявивший мне о подозрении в деле "Межигорья", имеет конфликт интересов на $940 тыс., - Ющенко - Цензор.НЕТ 7982
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обоих посадить а юща пожизненно
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все в коричневой крапочке. один нарик - святая чистота во всём этом светском и религиозном унитазе )))
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Нехай доводять. Один на одного. В ті часи, в т.ч. постмайданні 2005-го і наступні роки - було стільки корупційного лайна, що аж ну. В т.ч. і по Ющенку. Та хоча би RosUkrEnergo AG Фірташа, до махінацій якого Ющенко причетний.
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А где больничка будущего???
Почему нет никах претензий относительно собранных средств? Помнится, Кличко там тоже принимал участие!
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краще б за юльку взялись, там цілий клондайк
ні до Ющенка вчепились, мабуть мстять ще за перший Майдан.
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Оооо!, Да, клондайк там беззаперечний... Сиділа вона, хоч і по-безпредєлу - але не задарма...
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Що там з виборами у 2010му, пан Ющенко? Як так, що вибори були сфальшовані на користь Януковіча? І як так, що ви, пан Ющенко, отримали від Януковіча за це грошову винагороду і росписались за неї? Внаслідок цього Україна втратила Крим, частину Донбасу і майже не втратила Незалежність. Ось - головне питання до пана Ющенка.
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Шкоди України неміряно більше зробив Порошенко. Але він передав владу чесно і країна не отримала потрясінь. Поки що. А Януковіч повів країну прямо в російське ярмо. Тому в цьому винуватець ви, пан Ющенко. А це серьозний злочин. За таке колись казаки карали своїх атаманів на смерть. Бо це зрада.
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В этой новости всё замечательно!
По сути конфликта интересов - блеск! Но не меньший блеск это то что Ющер помогал отжимать Межигорье хряку. Всё отлично! Время лопающихся фурункулов))) Много гноя, но для организма в целом хорошо. Следователь Смитюх, объявивший мне о подозрении в деле "Межигорья", имеет конфликт интересов на $940 тыс., - Ющенко - Цензор.НЕТ 7982
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Следователь Смитюх, объявивший мне о подозрении в деле "Межигорья", имеет конфликт интересов на $940 тыс., - Ющенко

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А почему Ющенко говорит пишет об этом в Facebook но не подает в суд?

Когда человек поступает подобным Ющенко образом это говорит о том шо он ищет отмазку перед общественностью.

И только НЕЗАВИСИМЫЙ суд установит истину!!!









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Юща треба посадити тільки за те, що обманув надії громадян України, здав і продав їх надії, інтереси зграї ненажерливих олігархів. Зрадив державу, сприяв окупацію її прибічниками Яника, "руським міром". Посадити до кінця життя з конфіскацією майна.
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причем тут горбатый до слепого ?Ты пчеловод разбазарил госимущество Овочу,и не переводи стрелки,всех кто крутился у корыта можно садить и не думаю , каждый что то стырил у государства !!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСлідчий Смітюх, який оголосив мені про підозру у справі "Межигір'я", має конфлікт інтересів на $940 тис., - Ющенко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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