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Все про:енергетика (340) Енергоринок (5)

 Уряд вирішив ключове кадрове питання для своєчасного запуску енергоринку, - Корольчук

Кабінет Міністрів призначив директором державного підприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокімова. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 12 червня.

Текст розпорядження розміщено на Урядовому порталі, пишуть Українські новини.

Останні роки Володимир Євдокімов очолював Проектний офіс Координаційного центру з впровадження реформи ринку електроенергії.

Як повідомляв член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, призначення Євдокімова суттєво підвищує шанси на своєчасне введення нового ринку електроенергії 1 липня.

"До останнього часу залишалось кілька питань, без вирішення яких запуск конкурентного ринку електроенергії був неможливий. Призначення Кабміном директора держпідприємства "Оператор ринку" та затвердження постанов про ПСО та аукціони робить своєчасний запуск ринку більш ніж вірогідним", - зазначив експерт.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії має запрацювати з 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Запуск ринку - зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

17 квітня Кабінет Міністрів створив держпідприємство "Оператор ринку", яке відповідатиме в новому ринку електроенергії за ринок "на добу наперед" та внутрішньодобовий ринок. Прем’єр–міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок буде запущено вчасно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132157
 
 
 Топ коментарі
 
Что и требовалось доказать. Ето афера Гнойсмана, Парашенка и Ахметова с МВФ о очередном повышении тарифов и в результате всех цен завязанных на електроенергии. А нам тут рассказывали сказки о рынки електроенергии. Ну что соеботы, кто там говорил что Зеленский такой плохой хочет отстрочить на год повышение цен рынок електроенергии?
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100%! я уверен что все они которые 5 последних лет тут мутили все спокойно отчалят! как говорится за 28 лет независимости ни одного высшего чиновника ни привлекли ни посадили все спокойно с наворованным отплыли и живут и дули тыкают лохам из Украины!!
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правильная фраза "ДЕНЬГИ ДАДУТ ВЛАСТИ НА РАСПИЛ!" А ЛОХИ на то и ЛОХИ чтобы за все платить! и какая разница как это называть ТАРИФЫ или НАЛОГИ!!
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Зеленский же обещал понизить тарифы. А с открытием рынка они только повысятся Правительство решило ключевой кадровый вопрос для своевременного запуска энергорынка, - Корольчук - Цензор.НЕТ 4269
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Снимись с ручника.
Зе-команда уже сказала, что то все были "шутки" и никто ничего понижать не будет.
А Ротердам+ - афигенно классная штука и никакой коррупции в ней на самом деле нет.
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А, так они пришли к власти просто поржать? збс Правительство решило ключевой кадровый вопрос для своевременного запуска энергорынка, - Корольчук - Цензор.НЕТ 9129
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жаль шо они еще не созрели насчет шутки - шо зелю президентом выбрали - а то уже по моему пора
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Так ето же работа Рошена и Ахметова о повышении цен. Так что не перекладывай с больной головы на здоровую. Уряд вирішив ключове кадрове питання для своєчасного запуску енергоринку, - Корольчук - Цензор.НЕТ 2793
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Чому не Путіна? Це його проект - хай і керує.
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Давай давай повышай! Пусть люди тащатся от повышения всего и вся особенно классно это повышение скажется на результат выборов! людям если не мозгами так кошельком будут доказывать кого надо выбирать!!
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Цей проект Петя Параша з Вовою Балбесом замутили. Намиють мільярди на пенсах і втечуть, як завжди.
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100%! я уверен что все они которые 5 последних лет тут мутили все спокойно отчалят! как говорится за 28 лет независимости ни одного высшего чиновника ни привлекли ни посадили все спокойно с наворованным отплыли и живут и дули тыкают лохам из Украины!!
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бедный - вечно на таких как ты олигархи проклятые наживаются))))
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ответь себе на простой вопрос
вот есть страна например Литва побогаче чем Украина но там почему то нет олигархов
есть страна Эстония... то же самое и богаче и олигархов нет
а есть Украина самая нищая страна Европы и у нас как минимум 4ре олигарха а то и пять! ну так как думаешь наживаются у нас олигархи на гражданах или нет?!! может начнешь расказывать что наши олигархи просто супер талантливые бизнесмены! НУ ДАВАЙ РАССКАЖУ ТАКУЮ МУТЬ ЧТОБЫ ВСЕ ПОСМЕЯЛИСЬ!!
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вот ты смешной манипулятор фактов - пошукай в гугле страны с населением под 40 миллионов и сравнивай - а то ты сравниваешь страны с населением меньше одного Киева - в Чехии к стати сейчас олигарх премьер - в Польше олигархов много и шо - вот ты острый)))))
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Имена ОЛИГАРХОВ ПОЛЬШИ в студию ПЛИЗ!! Наскоко я знаю там был один олигарх но после прихода к власти Квасневского он сбежал!!
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в Польше и почти всех других странах (кроме 2-3 отсталых) олигархи и бюджет страны имеют одностороннюю связь : олигархи платят в бюджет немалые (часто - прогрессивные) НАЛОГИ, а вот обратно из бюджета олигархам деньги не идут НИКАК. Также в Польше не кистят деньги на строительство современной армии, например, и не покупают для ихних БТР и танков бушные запчасти. И цены на коммуналку для поляков ниче так...и медицина своя на уровне...и частный бизнес никто мордой в асфальт не возит.....и прочее и прочее --- как у людей....
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Ну вы поняли, да? Теперь будем на внешнем рынке покупать свою же електроенергию по мировым ценам. Правительство решило ключевой кадровый вопрос для своевременного запуска энергорынка, - Корольчук - Цензор.НЕТ 5263
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Запуск рынка - обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС

Тоесть нашу електроенергию будут продавать нам по ценам ЕС. За ето нам повысят в 10 раз тарифы, а МВФ нашей власти даст еще денег.
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правильная фраза "ДЕНЬГИ ДАДУТ ВЛАСТИ НА РАСПИЛ!" А ЛОХИ на то и ЛОХИ чтобы за все платить! и какая разница как это называть ТАРИФЫ или НАЛОГИ!!
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Идите нафиг дыбилы...они только решили...гниды хлтели на горбу украинцев в рай въехать, но их грубо приземлили.
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та ты же вроде за зелю тут топишь - шо прозрение наступило? - да уж точно - зебилы как они есть ))))))))
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Что и требовалось доказать. Ето афера Гнойсмана, Парашенка и Ахметова с МВФ о очередном повышении тарифов и в результате всех цен завязанных на електроенергии. А нам тут рассказывали сказки о рынки електроенергии. Ну что *******, кто там говорил что Зеленский такой плохой хочет отстрочить на год повышение цен рынок електроенергии?
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Гройсман хочет быстрее замутить этот рынок - там все прописано под сидевших на этом поле известных олигархов, включая, впихнувшегося в этот бизнес кондитера.

Напомню, что:
"Иностранные аналитики Гройсмана настоятельно рекомендовали перенести запуск энергорынка"
Эта статья весит на Цензоре где достаточно всё проясняет.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУряд вирішив ключове кадрове питання для своєчасного запуску енергоринку, - Корольчук
 
 
 
 
 
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