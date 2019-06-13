 Уряд вирішив ключове кадрове питання для своєчасного запуску енергоринку, - Корольчук

Текст розпорядження розміщено на Урядовому порталі, пишуть Українські новини.
Останні роки Володимир Євдокімов очолював Проектний офіс Координаційного центру з впровадження реформи ринку електроенергії.
Як повідомляв член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, призначення Євдокімова суттєво підвищує шанси на своєчасне введення нового ринку електроенергії 1 липня.
"До останнього часу залишалось кілька питань, без вирішення яких запуск конкурентного ринку електроенергії був неможливий. Призначення Кабміном директора держпідприємства "Оператор ринку" та затвердження постанов про ПСО та аукціони робить своєчасний запуск ринку більш ніж вірогідним", - зазначив експерт.
Нагадаємо, новий ринок електроенергії має запрацювати з 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Запуск ринку - зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС.
17 квітня Кабінет Міністрів створив держпідприємство "Оператор ринку", яке відповідатиме в новому ринку електроенергії за ринок "на добу наперед" та внутрішньодобовий ринок. Прем’єр–міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок буде запущено вчасно.
Зе-команда уже сказала, что то все были "шутки" и никто ничего понижать не будет.
А Ротердам+ - афигенно классная штука и никакой коррупции в ней на самом деле нет.
вот есть страна например Литва побогаче чем Украина но там почему то нет олигархов
есть страна Эстония... то же самое и богаче и олигархов нет
а есть Украина самая нищая страна Европы и у нас как минимум 4ре олигарха а то и пять! ну так как думаешь наживаются у нас олигархи на гражданах или нет?!! может начнешь расказывать что наши олигархи просто супер талантливые бизнесмены! НУ ДАВАЙ РАССКАЖУ ТАКУЮ МУТЬ ЧТОБЫ ВСЕ ПОСМЕЯЛИСЬ!!
Тоесть нашу електроенергию будут продавать нам по ценам ЕС. За ето нам повысят в 10 раз тарифы, а МВФ нашей власти даст еще денег.
повышение ценрынок електроенергии?
Напомню, что:
"Иностранные аналитики Гройсмана настоятельно рекомендовали перенести запуск энергорынка"
Эта статья весит на Цензоре где достаточно всё проясняет.