 ДСА звернеться в Держбюро розслідувань через поновлення начальника теруправління в Київській області Бадахова

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Державної судової адміністрації.

21 травня 2019 року Донецький окружний адміністративний суд поновив на посаді Назіра Бадахова, ексначальника Територіального управління Державної судової адміністрації в Київській області.

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В ДСА переконані, що при ухваленні такого рішення не взято до уваги Постанову Голосіївського районного суду, яка визнає існування реального конфлікту інтересів в діях Бадахова.

Голосіївський райсуд визнав, що Назір Бадахов використовував свої повноваження в приватних інтересах, отримуючи значні матеріальні блага з порушенням чинного законодавства.





"Згодом правомірність рішення Голосіївського районного суду Києва підтвердив Київський апеляційний суд, відмовивши пану Бадахову в апеляції. Ми вважаємо, що цими рішеннями українських судів Назіра Бадахова визнано винним у вчиненні корупційного правопорушення, а значить - він не має права займати будь-які державні посади. Саме тому ми вирішили оскаржити рішення Донецького окружного адмінсуду, а також вирішили звернутись з цього приводу до Держбюро розслідувань", - зазначив голова ДСА Зеновій Холоднюк у коментарі Українським Новинам.





В ДСА вважають, що рішення Донецького адмінсуду було ухвалено з порушенням законодавства, адже Бадахов на момент поновлення перебував на лікарняному.

Встановлені факти стали також приводом для звернення Державної судової адміністрації до Вищої ради правосуддя з метою отримання оцінки дій суддів під час прийняття зазначеного рішення.

У ДСА повідомили, що наказ про звільнення Назіра Бадахова за вчинення корупційних дій та бездіяльність мав бути реалізований 29 січня цього року.





Але, дізнавшись про це, напередодні він взяв лікарняний і змінив місце своєї реєстрації як тимчасово переміщена особа.

Бадахов знімається з реєстрації у Бориспільському районі і реєструється у місті Слов’янськ Донецької області.

У судовій адміністрації вважають, що це було зроблено з метою отримання згодом "потрібного" рішення Донецького окружного адміністративного суду, більшість суддів якого були призначені за поданням дружини Бадахова. До 2014 року вона очолювала Донецький апеляційний адміністративний суд, що також може мати ознаки наявності конфлікту інтересів.

"Після раптового одужання та отримання рішення Донецького адмінсуду Бадахов з’явився на робочому місці в Києві 23 травня. В цей же день він знову перевищив свої повноваження - видав наказ про те, що приступає до виконання своїх обов’язків", - повідомив Холоднюк.

Поновившись на посаді, Бадахов погрожував звільненням своєму заступникові та бухгалтеру територіального управління, також зазначили в ДСА.

За цим фактом Національне агентство України з питань державної служби ініціювало перевірку дій Бадахова. Крім цього, співробітники територіального управління за фактом погроз звернулися з відповідними заявами до Національної поліції.

В ДСА, в свою чергу, за фактом погроз з боку Бадахова, порушено дисциплінарне провадження.

Нагадаємо, що до Назіра Бадахова виникли питання у Національного агентства з питань запобігання корупції в зв’язку з тим, що він незаконно, безпідставно та без погодження з керівництвом, нараховував собі премії в розмірі до 1100%, завдяки чому отримав 235 тис грн. НАЗК тричі викликало Бадахова для надання пояснень, але він не з’являвся. Востаннє Бадахова запросили до НАЗК на 19 червня за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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