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Все про:море (63) Одеса (1934) Семерак (122) Степанов Максим (96)

 Степанов - Семераку: Повернувши екоперевірки суден, ви вдарите по бізнесу, а море не перестане бути "зеленим"

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак зажадав повернення екоперевірок суден через зелене море в Одесі. Губернатор Одещини Максим Степанов сказав, що це не допоможе запобігти позеленінню моря, але може зашкодити бізнесу.

Про це глава Одеської ОДА написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, море в Одесі зацвіло… через хабарі. Вірніше, їх недостатню кількість. Мовляв, минулого року в порти зайшло багато суден, які "екохабарники" (їх міністр чомусь називає інспекторами) не встигли "подоїти". Тому Семерак пообіцяв вимагати на Кабміні "повернення повноцінних екологічних перевірок". Яким чином це вплине на кишені чиновників та перевіряючих – розумію. Як негативно відобразиться на бізнесі й інвестиціях в Україну – теж. Неясно тільки, до чого тут екологія?" - зазначив Степанов.

Він додав, що причиною позеленіння моря не є баластні води суден, а каналізаційні та дощові стоки.

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"Пане міністре, я, звісно, можу розповісти вам про природні та кліматичні зміни, але, на жаль, ви навряд чи зрозумієте про що я говорю. Тому просто довіртесь фахівцям. Вони вже давно визначили причини цвітіння моря: водорості, спека, зниження солоності води і… діяльність людей. Так, море забруднюється. Але не баластними водами, а каналізаційними та дощовими стоками – з берега. На які "екохабарники" чомусь закривають очі", - підсумував Степанов.

Степанов - Семераку: Повернувши екоперевірки суден, ви вдарите по бізнесу, а море не перестане бути зеленим 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132149
 
 
 Топ коментарі
 
ЭЭЭ, Цензор! А куда делась статья про то что Тимошенко решила подставить Зерро с конституционным судом?
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Млять,ну почему все пытаются довести до маразма?
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Зелёный президент - зелёное море. Всё логично
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Степанов сейчас "губернатор" Одесской области? Вроде ж Петька его увольнял?
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Это скот, ему экология и здоровье людей до заднего места.
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ЭЭЭ, Цензор! А куда делась статья про то что Тимошенко решила подставить Зерро с конституционным судом?
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Море позеленіло, бо його обісрали. Нічого срати в море - можна буде купатись.
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Море зеленое от ряски- водорослей, пришедших к нам с лимана.
Можно себе только представить, что там в лиманах творится)
В Испании видела спецкатера с большими сачками сзади, которые собирают с поверхности мусор и пенку. Лучше купили бы такие приспособления , как минимум, чем платить новым дармоедам- чиновникам.
Нужно чистить берега от водорослей.
У нас огромной длины побережье- великолепный природный ресурс, который только загаживается и все.
Уже скоро будет страшно в воду зайти, потом чтоб не обсыпало чем- то.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСтепанов - Семераку: Повернувши екоперевірки суден, ви вдарите по бізнесу, а море не перестане бути "зеленим"
 
 
 
 
 
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