 Степанов - Семераку: Повернувши екоперевірки суден, ви вдарите по бізнесу, а море не перестане бути "зеленим"

Про це глава Одеської ОДА написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Виявляється, море в Одесі зацвіло… через хабарі. Вірніше, їх недостатню кількість. Мовляв, минулого року в порти зайшло багато суден, які "екохабарники" (їх міністр чомусь називає інспекторами) не встигли "подоїти". Тому Семерак пообіцяв вимагати на Кабміні "повернення повноцінних екологічних перевірок". Яким чином це вплине на кишені чиновників та перевіряючих – розумію. Як негативно відобразиться на бізнесі й інвестиціях в Україну – теж. Неясно тільки, до чого тут екологія?" - зазначив Степанов.
Він додав, що причиною позеленіння моря не є баластні води суден, а каналізаційні та дощові стоки.
"Пане міністре, я, звісно, можу розповісти вам про природні та кліматичні зміни, але, на жаль, ви навряд чи зрозумієте про що я говорю. Тому просто довіртесь фахівцям. Вони вже давно визначили причини цвітіння моря: водорості, спека, зниження солоності води і… діяльність людей. Так, море забруднюється. Але не баластними водами, а каналізаційними та дощовими стоками – з берега. На які "екохабарники" чомусь закривають очі", - підсумував Степанов.
"13.06.19 12:25Садовый - Зеленскому: Советы Тимошенко не выполнять решение КС - это авантюризм или сознательная подстава
Городской голова Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый предостерег президента Владимира Зеленского от невыполнения решения Конституционного суда, каким бы оно ни было."???
Можно себе только представить, что там в лиманах творится)
В Испании видела спецкатера с большими сачками сзади, которые собирают с поверхности мусор и пенку. Лучше купили бы такие приспособления , как минимум, чем платить новым дармоедам- чиновникам.
Нужно чистить берега от водорослей.
У нас огромной длины побережье- великолепный природный ресурс, который только загаживается и все.
Уже скоро будет страшно в воду зайти, потом чтоб не обсыпало чем- то.