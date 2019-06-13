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Все про:МЗС (1774) посол (524) Фінляндія (133)

 В Україні почала роботу новий посол Фінляндії Лаіне. ФОТО

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що новий посол Фінляндії в Україні Пяйві Маріт Лаіне розпочала свою роботу в Україні.

Про це йдеться на сторінці МЗС в Twitter,  передає Цензор.НЕТ.

В Україні почала роботу новий посол Фінляндії Лаіне 01

"Заступник міністра Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної посла Фінляндії в Україні Пяйві Маріт Лаіне", - йдеться в повідомленні.

В Україні почала роботу новий посол Фінляндії Лаіне 02

Зазначимо, в кінці травня попередник Лаіне - Юха Віртанен завершив дипломатичну місію в Україні.

Тимчасовим повіреним у справах України у Фінляндії є Ілля Квас.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132144
 
 
 Топ коментарі
 
Да, прізвище, як для України - невдале. Їхній МЗС - тупаки.
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В Украине начала работу новый посол Финляндии Лаино - Цензор.НЕТ 7539
Мика Сало
чтобы не думали шо у них все такие фамилии
а пока ... стадион, так стадион))
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Ахахахах, лайно? Тролят фины зебилов не по-детски, даже как бы намекают что представляет наш гидрант В Україні почала роботу новий посол Фінляндії Лаіне - Цензор.НЕТ 3729
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Це жiнка. Й досить вродлива, як для фiнiв. Та й прізвище у неї через "і".
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это баба. но сути дела это не меняет. помнится, в конце 70-х в чешской сборной был хоккеист по фамилии Поц.
вот в китайском много иероглифов, с чтением "х**" так просто вставляют "э" для благозвучия и никаких проблем: "хуэй" - это нормально...
не могли и финны подсуетиться в этом плане что ли...
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Да, прізвище, як для України - невдале. Їхній МЗС - тупаки.
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Иногда и другие знаменитости попадаются, например, как ***** Иглесиас... В Украине начала работу новый посол Финляндии Лаино - Цензор.НЕТ 7549
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)) кислица явно футболом увлекается. приготовился к штрафному
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Я думаю ЦЭ ПЭРЭМОГА. Появился оптимизм на лучшую жизнь, а то думал уже ВСЕ.
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Мика Сало
чтобы не думали шо у них все такие фамилии
а пока ... стадион, так стадион))
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ещё в святом писании есть об особенностях финских фамилиёв - "вилли хапасало"
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хапасало - почти точно украинская - хапа сало
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)) ну да. а по новым правилам написания фамилий - так и есть!
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а классная посуда... купилка
и Вилли тоже - прикольный чувак )))
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Цензор обирає новини методом рулетки
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Кто на Цензоре написал эту новость? И специально изменил фамилию, наверное, что-бы прикольно было. У нее очень распространённая в Финляндии фамилия - Лайне (Пяйви Маарит Лайне), а не Лайно. Фамилии Лайно в Финляндии нету. Я думаю, эта подстава сделана специально.
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Якщо "Лайне" - то претензії до редакторів
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Уже исправили, но не полностью. Второе имя "Маарит" со сдвоенной аа (долгая а) - это очень важно, так как длительность слова может изменить его содержание.
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Ахахахах, лайно? Тролят фины зебилов не по-детски, даже как бы намекают что представляет наш гидрант В Україні почала роботу новий посол Фінляндії Лаіне - Цензор.НЕТ 3729
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одну буковку змінили і всі попередні коментарі стали не актуальні
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Ой, как невдобно получилось с хвамилией.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ Україні почала роботу новий посол Фінляндії Лаіне. ФОТО
 
 
 
 
 
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