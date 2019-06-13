 В Україні почала роботу новий посол Фінляндії Лаіне. ФОТО

Про це йдеться на сторінці МЗС в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Заступник міністра Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної посла Фінляндії в Україні Пяйві Маріт Лаіне", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, в кінці травня попередник Лаіне - Юха Віртанен завершив дипломатичну місію в Україні.
Тимчасовим повіреним у справах України у Фінляндії є Ілля Квас.
вот в китайском много иероглифов, с чтением "х**" так просто вставляют "э" для благозвучия и никаких проблем: "хуэй" - это нормально...
не могли и финны подсуетиться в этом плане что ли...
Мика Сало
чтобы не думали шо у них все такие фамилии
а пока ... стадион, так стадион))
почтиточно украинская - хапа сало
и Вилли тоже - прикольный чувак )))