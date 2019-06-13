 В Україні почала роботу новий посол Фінляндії Лаіне. ФОТО

Про це йдеться на сторінці МЗС в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Заступник міністра Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної посла Фінляндії в Україні Пяйві Маріт Лаіне", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в кінці травня попередник Лаіне - Юха Віртанен завершив дипломатичну місію в Україні.

Тимчасовим повіреним у справах України у Фінляндії є Ілля Квас.

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