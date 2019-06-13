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 Імпорт електроенергії підвищить конкуренцію на новому ринку, - керівник "Укренерго" Ковальчук

Імпорт електроенергії, який стане можливим після реформи електроенергетики з 1 липня 2019 року, підвищить конкуренцію на ринку.

Про це пише експерт з енергетичних питань Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп, повідомляють Українські новини.

"Є різні шляхи запобігання зловживанням учасниками ринку (електроенергії, - ред.). Один з найбільш ефективних - імпорт. Сьогодні можливість імпорту електроенергії фактично заблокована на регуляторному рівні. Але з запуском ринку, він (імпорт електроенергії, - ред.) буде вільно здійснюватися", - пише А.Прокіп в статті "Страх і ненависть на ринку електроенергії".

Цю точку зору підтримує керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Прошу звернути увагу, що з 1 липня 2019 року в нашу країну стане можливим (нарешті) імпорт електричної енергії", - написав В.Ковальчук на своїй сторінці в Facebook.

На думку Ковальчука, імпорт електроенергії може стати додатковим чинником, що підвищує конкуренцію на ринку електроенергії.

Зі свого боку Антимонопольний комітет України підтвердив, що у нього є всі механізми і повноваження для того, щоб на ринку не було антиконкурентних зловживань.

"Ми маємо всі необхідні інструменти щоб зупинити порушення конкурентного законодавства - як механізм рекомендацій, так і механізм штрафів. Ми розуміємо які компанії потенційно можуть бути відповідачами з точки зору АМКУ. Ми вітаємо перший крок щодо лібералізації ринку", - заявила Тетяна Кулешова, директор департаменту АМКУ з досліджень і розслідування ринків ПЕК і ЖКГ.

З 1 липня в рамках другого етапу енергореформи запрацює оптовий ринок електроенергії, що включає ринок двосторонніх договорів, ринок на добу вперед і внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Антимонопольний комітет України має намір відстежувати процес формування пропозицій електроенергії, умови договорів і специфіку ціноутворення на цих ринках. Це унеможливить домінування окремих компаній на ринку і встановлення економічно необґрунтованих цін.

Реформа ринку електроенергії проводиться в рамках імплементації Україною Третього енергопакету ЄС. Метою реформи є створення конкурентного оптового і роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю.

Від своєчасного введення другого етапу реформи залежить отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС (500 млн. євро) і кредиту Світового банку (500 млн. євро).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132143
 
 
 Топ коментарі
 
Суть Аферы:
Ахметов скупив с помощью Пети за безценок почти всю енергетику страны будет продавать нашу дешовую електроенергию по 50копеек/кВт за бугор набивая себе карманы валютой. А нам будут импортировать импортную електроенергию по 6-10грн/кВТ и рассказывать что ето мировая цена такая. Мол никуда не денешься. нужно платить АТОпутиннападэ или настанет енергетический кризис если не будем покупать електроенергию из зарубежа.
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Сами продаем за бугор свою дешовую електроенергию, зато будем импортировать чужую втридорога чтобы оправдать повышение цен якобы на внешнем рынке? Точно так же будет как с газом. Пока газ был украинским он был дешовый, а когда начали якобы импортировать уже получили европейские цены на газ для населения.
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Я больше скажу: вот это "иностранная" электроэнергия по 6-10грн. будет идти к нам через прокладки, изначально продаваемая "за границу" по 50 коп.
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Беня уже в истерике...марионеток своих дергает за нитки требуя отложиьь рынок электроэнергии...
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Пока, что Бене - по россии. Затраты на электроэнергию переложатся на потребителя и вернутся с торицей, пока что.
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Страшний Бєня. А при виробництві муки, випічці хліба, в-ві українських шкарпеток електроенергія на використовується ?. Ціни на всі товари не зростуть? Єдиний хто втратить - ця клятий Бєня?
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У тебя денег не хватит сидеть и строчить этот понос после введения рынка электроэнергии. Наслаждайся, пока дешевый тариф.
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як тільки з'явиться можливіть імпорту е/е, одразу українські ціни на неї вирівняються з польськими, словацькими... А там, на наші гроші, від трьох грн за кіловат для підприємств до чотирьох гривень вроздріб (читай - для населення).
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особенно, когда импортная электроэнергия в разы дороже своей ..., но можно поправить и догнать цену до цены импортной и вот тогда то ...
Імпорт електроенергії підвищить конкуренцію на новому ринку, - керівник "Укренерго" Ковальчук - Цензор.НЕТ 9524
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Сами продаем за бугор свою дешовую електроенергию, зато будем импортировать чужую втридорога чтобы оправдать повышение цен якобы на внешнем рынке? Точно так же будет как с газом. Пока газ был украинским он был дешовый, а когда начали якобы импортировать уже получили европейские цены на газ для населения.
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Імпорт ???
Торговий партнер петьки ахметка працює на експорт , а цей хоче імпортувати

Забрати Бурштинську Гес в держ власність і не треба буде імпортувати !
Забрати можна так само як і забрали в Бені Приватбанк з тією самою мотивацією: впливає на економіку України !
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Для кого ета лапша что импорт приведет к снижению цен? Наоборот, запред експорта нашей електроенергии приведет к снижению цен. Почему сейчас в Киеве людям не дают подключить трехфазные многотарифные счетчики на 10-20кВт, а нашу електроенергию продают по копеечным ценам за бугор?
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Суть Аферы:
Ахметов скупив с помощью Пети за безценок почти всю енергетику страны будет продавать нашу дешовую електроенергию по 50копеек/кВт за бугор набивая себе карманы валютой. А нам будут импортировать импортную електроенергию по 6-10грн/кВТ и рассказывать что ето мировая цена такая. Мол никуда не денешься. нужно платить АТОпутиннападэ или настанет енергетический кризис если не будем покупать електроенергию из зарубежа.
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Думаю, Ахметов изобретёт виртуальный реверс ээ через прокладки из ЕС.
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Ну нужно же давать возможность заработать партнерам из ЕС.
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Я больше скажу: вот это "иностранная" электроэнергия по 6-10грн. будет идти к нам через прокладки, изначально продаваемая "за границу" по 50 коп.
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Так и будет. Не зря же Ахметов скупил все обленерго и електростанции. Он ведь что то знает то чего нам не говорят. Да еще дотации будет требовать от государства мол он експортер и самый большой валютно-наполнитель бюджета. Как Косюк сейчас.
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И не исключено, что прокладки будут свои же. Просто, чтобы побольше денег выкачать из лохов. Імпорт електроенергії підвищить конкуренцію на новому ринку, - керівник "Укренерго" Ковальчук - Цензор.НЕТ 5744
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по 50копеек/кВт, показывая себестоимость 1,50копеек/кВт

и рыжим рылом в корыто(бюджет) здопоможите терпиле убыточному на 1 гривночку с киловатика
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"Прошу обратить внимание, что с 1 июля 2019 года в нашу страну станет возможным (наконец-то) импорт электрической энергии", - написал В.Ковальчук

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А шо эта руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук так переживает за импорт электроэнергии?

Для торгаша: чем меньше конкурентов, тем выгоднее для его бизнеса.

Это не нормально когда бизнесмен заботится о появлении конкурентов.

А значит эта реформа электроэнергетики написана шакаладной шоблой под ахметова, вместо Роттердам +.
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Порошенко знал, шо не будет президентом и новый президент начнет с роспуска ВР.

Потому рынок электроэнергии Порошенко и его власть запланировали на время перед самыми парламентскими выборами в надежде получить голоса избирателей недовольных повышением цены на электроэнергию при новой власти.

Думаю электорат Зеленского не такой как у Порошенко, потому разберется кто и зачем создал нынешнюю ситуацию для существенного повышения цены под видом рынка электроэнергии.

И на парламентских выборах избиратели Украины дадут правильный ответ Порошенко на его очередную "заботу" о украинцах.

Тут совершенно очевидно забота Порошенко и его власти не о простом народе, а о ахметове которому потерю Роттердам + они заменили под видом введения рынка электроэнергии.

Ну о каком рынке электроэнергии можно говорить, если Прошенко и его власть, продали ахметову 90% всей электрики Украины!!!
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У кого закупать? В Европе электроэнергия дорогая. С Рашей мы в состоянии войны. Следовательно, электроэнергия будет своя же, украинская, просто прошедшая через европейских посредников, вернее через благословенный Кипр.
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Ну если заглянуть в ближайшую историю нашей страны, то после введения импорта якобы для конкуренции следующим шагом будет закон о поддержке конкурентноспособности отечественных производителей электроэнергии путем дотаций из бюджета. Красивая схема получиццо. Уже отлаженная и опробованная.
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"В свою очередь, Антимонопольный комитет Украины подтвердил, что у него есть все механизмы и полномочия для того, чтобы на рынке не было антиконкурентных злоупотреблений."

Это тот коммитет, который не видит злопотребленй Ахметова
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаІмпорт електроенергії підвищить конкуренцію на новому ринку, - керівник "Укренерго" Ковальчук
 
 
 
 
 
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