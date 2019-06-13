 Імпорт електроенергії підвищить конкуренцію на новому ринку, - керівник "Укренерго" Ковальчук

Про це пише експерт з енергетичних питань Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп, повідомляють Українські новини.
"Є різні шляхи запобігання зловживанням учасниками ринку (електроенергії, - ред.). Один з найбільш ефективних - імпорт. Сьогодні можливість імпорту електроенергії фактично заблокована на регуляторному рівні. Але з запуском ринку, він (імпорт електроенергії, - ред.) буде вільно здійснюватися", - пише А.Прокіп в статті "Страх і ненависть на ринку електроенергії".
Цю точку зору підтримує керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.
"Прошу звернути увагу, що з 1 липня 2019 року в нашу країну стане можливим (нарешті) імпорт електричної енергії", - написав В.Ковальчук на своїй сторінці в Facebook.
На думку Ковальчука, імпорт електроенергії може стати додатковим чинником, що підвищує конкуренцію на ринку електроенергії.
Зі свого боку Антимонопольний комітет України підтвердив, що у нього є всі механізми і повноваження для того, щоб на ринку не було антиконкурентних зловживань.
"Ми маємо всі необхідні інструменти щоб зупинити порушення конкурентного законодавства - як механізм рекомендацій, так і механізм штрафів. Ми розуміємо які компанії потенційно можуть бути відповідачами з точки зору АМКУ. Ми вітаємо перший крок щодо лібералізації ринку", - заявила Тетяна Кулешова, директор департаменту АМКУ з досліджень і розслідування ринків ПЕК і ЖКГ.
З 1 липня в рамках другого етапу енергореформи запрацює оптовий ринок електроенергії, що включає ринок двосторонніх договорів, ринок на добу вперед і внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Антимонопольний комітет України має намір відстежувати процес формування пропозицій електроенергії, умови договорів і специфіку ціноутворення на цих ринках. Це унеможливить домінування окремих компаній на ринку і встановлення економічно необґрунтованих цін.
Реформа ринку електроенергії проводиться в рамках імплементації Україною Третього енергопакету ЄС. Метою реформи є створення конкурентного оптового і роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю.
Від своєчасного введення другого етапу реформи залежить отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС (500 млн. євро) і кредиту Світового банку (500 млн. євро).
Торговий партнер петьки ахметка працює на експорт , а цей хоче імпортувати
Забрати Бурштинську Гес в держ власність і не треба буде імпортувати !
Забрати можна так само як і забрали в Бені Приватбанк з тією самою мотивацією: впливає на економіку України !
Ахметов скупив с помощью Пети за безценок почти всю енергетику страны будет продавать нашу дешовую електроенергию по 50копеек/кВт за бугор набивая себе карманы валютой. А нам будут импортировать импортную електроенергию по 6-10грн/кВТ и рассказывать что ето мировая цена такая. Мол никуда не денешься. нужно платить АТОпутиннападэ или настанет енергетический кризис если не будем покупать електроенергию из зарубежа.
и рыжим рылом в корыто(бюджет) здопоможите терпиле убыточному на 1 гривночку с киловатика
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А шо эта руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук так переживает за импорт электроэнергии?
Для торгаша: чем меньше конкурентов, тем выгоднее для его бизнеса.
Это не нормально когда бизнесмен заботится о появлении конкурентов.
А значит эта реформа электроэнергетики написана шакаладной шоблой под ахметова, вместо Роттердам +.
Потому рынок электроэнергии Порошенко и его власть запланировали на время перед самыми парламентскими выборами в надежде получить голоса избирателей недовольных повышением цены на электроэнергию при новой власти.
Думаю электорат Зеленского не такой как у Порошенко, потому разберется кто и зачем создал нынешнюю ситуацию для существенного повышения цены под видом рынка электроэнергии.
И на парламентских выборах избиратели Украины дадут правильный ответ Порошенко на его очередную "заботу" о украинцах.
Тут совершенно очевидно забота Порошенко и его власти не о простом народе, а о ахметове которому потерю Роттердам + они заменили под видом введения рынка электроэнергии.
Ну о каком рынке электроэнергии можно говорить, если Прошенко и его власть, продали ахметову 90% всей электрики Украины!!!
Это тот коммитет, который не видит злопотребленй Ахметова