 Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак

Про це сказав в інтерв'ю BBC News Україна начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, відповідаючи на запитання, чи контролює Росія найманців РФ на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.
"Звісно, контролює. Бойовики на Донбасі звідки взялися? Це ж проект Росії", - заявив Хомчак, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про "втрати Росією контролю над найманцями".
Слушай кало-мойшу
Отэта новость!!!
"Слово не воробей, вылетело - не поймаете."
Стадо не поняло.
Но начинали его уроды, которые сидят в Киеве сегодня
ну и один в Славяносербске
всего один
Так да права говорящая голова бени?!
(Да, і откровєній, нє мєнєє чудних. Сєгодня по Радіо 1 пояснілі, что слова ПрЗєдєнта о сніженіі таріфов: «било всєго лішь шуткой»...
Во как...
"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", - заявил он.
По словам Хомчака, пока командование не планирует сокращать количество воинских частей.
"Если их разворачивали, значит, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается. Это идет процесс", - добавил он.
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І шо? Скоротять, чи ні?