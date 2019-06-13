 Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак

Про це сказав в інтерв'ю BBC News Україна начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, відповідаючи на запитання, чи контролює Росія найманців РФ на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, контролює. Бойовики на Донбасі звідки взялися? Це ж проект Росії", - заявив Хомчак, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про "втрати Росією контролю над найманцями".

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