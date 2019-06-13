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Все про:Зеленський (1679) Росія (17486) Донбас (12109) найманці РФ (799) Хомчак (36)

 Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак

Війна на Донбасі - це проект Росії.

Про це сказав в інтерв'ю BBC News Україна начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, відповідаючи на запитання, чи контролює Росія найманців РФ на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, контролює. Бойовики на Донбасі звідки взялися? Це ж проект Росії", - заявив Хомчак, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про "втрати Росією контролю над найманцями".

Читайте також: Ніяких команд не відповідати немає. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть, - Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132139
 
 
 Топ коментарі
 
А на четвертый день...Зоркий Сокол увидел...что четвертой стены в сарае нет..（с）😀
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Наемников на Донбассе контролирует Россия, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6759 У ЗеКоМанди права рука не знає що робить ліва.
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Хомчак, РФ не контролирует, а содержит, руководит и дает свои регулярные войска и военную технику на оккупированные земли. А это разные вещи.То есть РФ - единственный оккупант и враг, а руководимые ею сепары - это мизерная часть войск оккупанта.
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и ваще,1 и 2 армейские корпуса входят в состав 58 армии агрессора.какие нафиг наемники?кадровые военные по контракту.
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Да. И меня удивляет, что и новая власть не называет вещи своими именами, а юлит и вешает людям лапшу на уши. Если РФ только контролирует,то освобождайте Донбасс за 2 нед и ставьте точку на этой войне. А если РФ - агрессор и сама воюет, то сдерживайте наступление и потихоньку освобождайте участками территорию Украины. А лапша никому не нужна. Уже 5 лет висит на ушах эта лапша.
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Не путай перепалку на базаре с политикой. Хомчак должен говорить политкорректно, дабы не нарваться на отторжение противной стороны. Иначе пойдут на принцип и не будет никаких компромисов.
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Та нафиг тебе дефективный?
Слушай кало-мойшу
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Беня сказал, ...гражданская война..., значит гражданская война.
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Ви правий, але слова важливі для імпічменту Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6569
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ну ему 5 лет некогда было разбираться-а ща столкнулся и дотумкал Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9498.респект
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навіть тоді, коли під Іловайськом драпав - не розібрався, з ким домовлявся про коридори...
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Но Это же идет в разрез с мненинем нашего преЗЕдента! - он думает там повстанцы и раска федераска их не контролирует!!!
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У ЗеКоМанди права рука не знає що робить ліва.
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Начштаба умен. Наверняка знает, откуда люди берутся.
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Так. бо є припущення, що він певний час тому сам був дитиною, перш ніж подорослішати. Це було невдовзі після того, як він народився після запліднення жінки чоловіком. Важливий факт: ці чоловік та жінка були його батьками.
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Взагалі то у мене є сумніми.шо він народився після запліднення жінки чоловіком
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Но "они наши люди!" - Зеленский в своей инаугурационной речи
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как уже достал этот бред!!ничего,что расея и захватила украинскую землю
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А на четвертый день...Зоркий Сокол увидел...что четвертой стены в сарае нет..（с）😀
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А для того что бы это понять...надо было обязательно стать начальником ГШ？без этого ни как？ а умные люди и без этого давно это поняли...
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Снова этот хенерал начнет завтра заявлять, что его не правильно поняли. Володя (он так просил себя называть), заявил обратное, что "повстанцев" мухосранск контролирует очень плохо. Я так понимаю, предложил контролировать хорошо.
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А чем это отличается от заявления по тарифам, вот только кто после выборов объявит это шуткой ? По логике зеленого болота - сам же Хомчик
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И не только контролирует ,Московия сама там воюет посылая с кадровыми офицерами наёмников с колоний Московии,Этим бы наёмникам создавать у себя такие государства как Украина,а они на Донбассе укрепляют своё рабство перед Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1413 .
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Та вы хоть каждый день это повторяйте - Зелю НЕ ОТМАЖЕТЕ!
"Слово не воробей, вылетело - не поймаете."
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"Наемников на Донбассе контролирует Россия, - Хомчак" - а Зеленский шутит, что Россия не контролирует повстанцев.
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Найновостная новость из всех новостей!! Гениальный аналитический вывод! С Вовкой поделись, он не в курсе.
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Да если ПЕТРУХА не смог ничего сделать, а он СТРАТЕГ еще тот, то шо могут сделать нынешние? Петрухе не хватило еще 5 лет, что бы закончить НАРАБОТКИ. Не понял народ.
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Несостыковочки у них там. Бене это может не понравиться.
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А, ну понятно - то була шутка, що Рашка не контролює обдроченців. Смішно. ЗЄля обіцяв що всі будуть улибаця от і слухаємо *********** клоунів.
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А полицаев во вторую мировую контролировал Гитлер .
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Найомнікоф чи ПАФ-станців? Зеботи, хтось може прокоментувати?
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Сегодня это полный раша
Но начинали его уроды, которые сидят в Киеве сегодня
ну и один в Славяносербске
всего один
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На Донбассе с нами воюет сама россия ! А обдроченцы помагают им . А Хомчак говорит нейтрально .
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Ну ти скажи! Хто б міг подумати. Оце новина так новина. Хоча Гепа в Харкові стверджує що ніякої війни нема. А це все вигадки.
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"Наемников на Донбассе контролирует Россия, - Хомчак"
Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5408
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Значит всё-таки вышли из под контроля?!
Так да права говорящая голова бени?!
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Ого! Срочно в печать! 5 лет никто не знал кто ж контролирует боевиков и вот неожиданная скандальная правда!
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Пересекся намедни с жителями днра, говорят лоханулись мы поддержав сепаров, сейчас у них полная жопа, вернуть бы сейчас всё назад, но заразу говорят трудно вывести, лучше не заносить. Отакої...
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Говорят очень надеятся на Зеленского...Ну хоть не на ***** или регионалов.
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«Если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее извлечь будет трудно», - заявил латвийский депутат Эдвинс Шноре в своей статье «Цель - латышская Латвия».
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Руцкий мир лечится только национализмом. Любіть Україну....
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Йому цю думку підказали,чи сам дійшов?. Найманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9298
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Ти гля! І мєсяца нє прошло с 21 апрєля, а уже сколько откритій чудних сдєлала ЗєКоМанда!
(Да, і откровєній, нє мєнєє чудних. Сєгодня по Радіо 1 пояснілі, что слова ПрЗєдєнта о сніженіі таріфов: «било всєго лішь шуткой»...
Во как...
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Хомчак планирует сократить количество военных в ВСУ. Об этом заявил глава Генштаба Руслан Хомчак в интервью Радио Свобода.
"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", - заявил он.
По словам Хомчака, пока командование не планирует сокращать количество воинских частей.
"Если их разворачивали, значит, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается. Это идет процесс", - добавил он.
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І шо? Скоротять, чи ні?
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Зараз лєбєдєв повернеться, і він "абаснуєт аптімальную чіслінасть"
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Блин , таки конролируеть, а вот Зе проблеял что не.)
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Головнокомандувач говорить що не контролює , до того ж його прес -секретар прямо заявила , - ЗСУ обстрілюють школи і садочи, нач штаба говорить про найманців Московії . А якщо подивитись реально , то Московія окупували Крим і частину Денецької і Луганської областей , тримає там свої війська в яких служать і колаборанти. Можливо мова йде про якісь різні країни?.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНайманців на Донбасі контролює Росія, - Хомчак
 
 
 
 
 
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