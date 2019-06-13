 Більш ніж третина українців від 18 до 34 років живуть з батьками, - опитування ЮНІСЕФ

Такі результати опитування ЮНІСЕФ повідомили в ефірі ТСН, передає Цензор.НЕТ.
Більшість респондентів відповіли, що забезпечення житлом для них є актуальним питання. І вони бажають взяти участь у державних житлових програмах.
Половина хотіла б отримати разову грошову компенсацію, трохи менше зацікавлені в пільговому кредиті та оренді житла за низькими цінами.
Нагадаємо, 28 березня повідомлялося, що майже 3,5 мільйона українців проживають не за місцем реєстрації. Ще 700 тисяч взагалі не мають свіжої відмітки в паспорті.
А ну-ка,ЮНИСЕФ,отмониторьте пенсию родителей? Смогут они на нее прожить без помощи детей,которые не в состоянии на свои зарплаты купить себе жилье?
Какая забота о державе!
Но однако что может себе позволить инвалид например?
Пенсия по инвалидности - 1497 грн.
С нее берутся налоги
Государство как раз и нужно,что бы обеспечить комунальным жильем нуждающихся малоимущих граждан.
Так - во всем мире.Иначе нафиг государство нужно?
Вряд ли наши люди работают меньше остальных в мире.Но почему они тогда валят за кордон,где за такую же работу получают в разу больше? Зато у нас намного больше талантливых чиновников,чьи количества превышают все разумные пределы.
Да и условия в стране для мелкого и среднего бизнеса более напоминают устав внутреннего распорядка для заключенного в тюряге
Когда тракториста снимают с трактора и отправляют в танке на Восток у него просто миллион возможностей вести бизнес и повышать свой квалификационный уровень!
В этот момент государство о нем помнит
В других случаях - почему то нет
" когда же до вас дойдет, что никто никому ничего не должен"
Нет никаких сомнений,за кого был поставлен голос в бюллетене
Я дико извиняюсь, а за счет кого они хотят компенсацию и льготы? За счет других украинцев которые сами собирают себе деньги на жилье? Да и сейчас только ленивый не может купить себе квартиру. Сейчас жилья полно и оно доступно как никогда. Рабочая семья вполне за несколько лет может купить себе квартиру в Киеве а в пригороде Киева вообще застройщики продают квартиры в безпроцентную рассрочку. в пределах 50км от города можно за пару тысяч купить себе вполне жилой домик с пол гектаром земли. Какие еще могут быть льготы.
в областных центрах 15-30 тыс долл
даже самый ленивый и рукожопый человек вполне спокойно за 3-5 лет может собрать на нормальное жилье...было бы желание