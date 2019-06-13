 Більш ніж третина українців від 18 до 34 років живуть з батьками, - опитування ЮНІСЕФ

Такі результати опитування ЮНІСЕФ повідомили в ефірі ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Більшість респондентів відповіли, що забезпечення житлом для них є актуальним питання. І вони бажають взяти участь у державних житлових програмах.

Половина хотіла б отримати разову грошову компенсацію, трохи менше зацікавлені в пільговому кредиті та оренді житла за низькими цінами.

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Нагадаємо, 28 березня повідомлялося, що майже 3,5 мільйона українців проживають не за місцем реєстрації. Ще 700 тисяч взагалі не мають свіжої відмітки в паспорті.