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Все про:житло (162) кредит (204) молодь (32) ЮНІСЕФ (56)

 Більш ніж третина українців від 18 до 34 років живуть з батьками, - опитування ЮНІСЕФ

Власне житло є лише у 16% опитаних, 20% мешкають у гуртожитках, а орендують житло – 27%.

Такі результати опитування ЮНІСЕФ повідомили в ефірі ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Більшість респондентів відповіли, що забезпечення житлом для них є актуальним питання. І вони бажають взяти участь у державних житлових програмах.

Половина хотіла б отримати разову грошову компенсацію, трохи менше зацікавлені в пільговому кредиті та оренді житла за низькими цінами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні половина молоді працює не за фахом, - Мінмолодьспорту

Нагадаємо, 28 березня повідомлялося, що майже 3,5 мільйона українців проживають не за місцем реєстрації. Ще 700 тисяч взагалі не мають свіжої відмітки в паспорті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132136
 
 
 Топ коментарі
 
Они предпочитают зеленые цвета, сидеть в смартфоне и кушать шаурму....
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Ваащета,опрос немного по дебильному сделан.
А ну-ка,ЮНИСЕФ,отмониторьте пенсию родителей? Смогут они на нее прожить без помощи детей,которые не в состоянии на свои зарплаты купить себе жилье?
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А шара？ а на халяву？ Вы об этом забыли？ половина а то больше избирателей зебени мечтают о шаре и холяве...
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Они предпочитают зеленые цвета, сидеть в смартфоне и кушать шаурму....
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Он обещал скоро вернуться, все исправит, всем будет по будке, а он такой.
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От довело ворьё Украину до ручки ,похоже без Большевиков и ЧК не разобраться .. Более трети украинцев от 18 до 34 лет живут с родителями, - опрос ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 7511
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Да-да. Показательные расстрелы прокацапских коммуняк были бы неплохим стимулом
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Ваащета,опрос немного по дебильному сделан.
А ну-ка,ЮНИСЕФ,отмониторьте пенсию родителей? Смогут они на нее прожить без помощи детей,которые не в состоянии на свои зарплаты купить себе жилье?
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аха - налоги платить не хотите, а пенсии и зарплаты бюджетникам подавай в тысячах вечнозеленых? И заплаты, собственно говоря, имеют такие, какие заслуживают. Если интеллект выше среднего, то можно и квартиру в рассрочку от застройщика осилить
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Ах,какое благородство!
Какая забота о державе!
Но однако что может себе позволить инвалид например?
Пенсия по инвалидности - 1497 грн.
С нее берутся налоги
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задайте себе вопрос ПОЧЕМУ? наверное потому, что кто-то не любит платить налоги, получает з/п в конверте, не платит отчисления. И откуда возьмутся деньги на выплату пенсий? Вы вообще имеете понятие о том, что такое бюджет хотя бы семейный?
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Перестаньте болтать ерундой!
Государство как раз и нужно,что бы обеспечить комунальным жильем нуждающихся малоимущих граждан.
Так - во всем мире.Иначе нафиг государство нужно?
Вряд ли наши люди работают меньше остальных в мире.Но почему они тогда валят за кордон,где за такую же работу получают в разу больше? Зато у нас намного больше талантливых чиновников,чьи количества превышают все разумные пределы.
Да и условия в стране для мелкого и среднего бизнеса более напоминают устав внутреннего распорядка для заключенного в тюряге
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правда??? государство должно??? когда же до вас дойдет, что никто никому ничего не должен!!! Вы хотите сказать, что имеете свой бизнес и вам не дают работать? Не мелите ерунды! Кто хочет работать, тот работает! И налоги платит, и зарплату сотрудникам и самому хватает! А едут полы мыть в Польше потому, что не умеют ничего больше. Почему-то хорошие специалисты и в Украине могут получать з/п в тысячах у.е. Хорошие специалисты. А не такие, каких у нас вагон.
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Да! ДОЛЖНО!
Когда тракториста снимают с трактора и отправляют в танке на Восток у него просто миллион возможностей вести бизнес и повышать свой квалификационный уровень!
В этот момент государство о нем помнит
В других случаях - почему то нет
" когда же до вас дойдет, что никто никому ничего не должен"
Нет никаких сомнений,за кого был поставлен голос в бюллетене
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вы УВЕРЕНЫ в том, за кого мой голос? )))) что вы вообще обо мне знаете, чтоб судить? в ваш дом война пришла? нет? а вот в мой пришла....
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Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию, чуть меньше заинтересованы в льготном кредите и аренде жилья по низким ценам.

Я дико извиняюсь, а за счет кого они хотят компенсацию и льготы? За счет других украинцев которые сами собирают себе деньги на жилье? Да и сейчас только ленивый не может купить себе квартиру. Сейчас жилья полно и оно доступно как никогда. Рабочая семья вполне за несколько лет может купить себе квартиру в Киеве а в пригороде Киева вообще застройщики продают квартиры в безпроцентную рассрочку. в пределах 50км от города можно за пару тысяч купить себе вполне жилой домик с пол гектаром земли. Какие еще могут быть льготы.
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А шара？ а на халяву？ Вы об этом забыли？ половина а то больше избирателей зебени мечтают о шаре и холяве...
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Нічо, епоха бідності закінчилась. Тепер починається епоха збагачення.
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В общежитиях живут в основном те кто любит совок и алкаши а не от того что не могут купить себе квартиру. Знаю пару-тройку таких, которые имеют каждый год новый телефон за $500 а то и дороже, ноутбук за $1000, машину за $15-20тыщ, ездят отдыхать за границу каждый год и выставлять свои фотки в соцсетях, а живут в общаге или с родителями. Ето стиль ихней жизни.
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с родителями лучше - холодильник родители заполнят
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эх хорошо что уже эпоха бедности закончилась теперь то мы живем совсем иначе ! Більш ніж третина українців від 18 до 34 років живуть з батьками, - опитування ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 1856
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Не треба плутати співжиття з батьками та якість життя.
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в райцентрах цены на жилье сейчас 5-15 тыс долл
в областных центрах 15-30 тыс долл

даже самый ленивый и рукожопый человек вполне спокойно за 3-5 лет может собрать на нормальное жилье...было бы желание
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоБільш ніж третина українців від 18 до 34 років живуть з батьками, - опитування ЮНІСЕФ
 
 
 
 
 
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