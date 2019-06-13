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 Політика України
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Все про:Коломойський (415) Хомчак (36)

 У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів про свої відносини з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"З Ігорем Валерійовичем Коломойським я познайомився, коли був командувачем оперативного командування "Південь" навесні 2014 року, коли його призначили головою Дніпропетровської ОДА. З того часу ми з ним почали працювати, адже штаб у мене розташовувався в місті Дніпропетровськ (тепер Дніпро. - Ред.), якраз почалася російська агресія, армія в 2014 році, ви знаєте, в якому була стані. Тому в нас склалися нормальні службові стосунки, побудовані на взаємодовірі. Тобто наші стосунки розпочалися навесні, а закінчилися, коли наприкінці лютого 2015 року мене призначили для подальшого проходження служби в місто Київ. З того часу ми з ним не зустрічалися і не бачилися", - розповів Хомчак, зазначивши, що нині з Коломойським не спілкується і з призначенням на посаду Коломойський його не вітав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніяких команд не відповідати немає. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть, - Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132134
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, вы протрезвели уже от послевыборного угара?
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Как говорил Беня...
Венесуела ведь неплохо живет!)))
Так о зЕ фаны будет вам Пенесуела от гражданина Израиля...
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Господи ЖГИ!
искренне желаю шо б был дефолт...
Шо б Беня и его ручной туЗЯ сняли последние трусы с 73% оболваненых лохов...
Шо б все что эти лохи могли себе позволить...это ШАУРМУ раз в год

ЖГИ!!!)))
НАПАЛМОМ ЖГИ!!))))
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Котловодец хомчак подтвердил участие его подчинённых в отжатии зугресской гэс у ахметки в пользу каломойши что привело к котлу.
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- "Засада".
- "Ми їм в спину зайшли."
- " У посадку, бігом" (Ю. Береза из бронированного микроавтобуса)

У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським - Цензор.НЕТ 855
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"армия в 2014 году, вы знаете, в каком была состоянии.
Источник:https://censor.net.ua/n3132134"

И в каком? В лучшем была, если Порошенко "мародёр, вор и свинарчук"?
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Які службові відносини начальника Генштабу і афериста міжнародного класу?! Та після такого зізнання його ж сцяною шматою з того генштабу гнати треба!
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Oго. Похоже факт знакомства с Коломойским становится токсичным, как метка на лбу.
Неужели лохторат клована начал ассоциировать Зе с беглым олигархом ?
Так и до бунта недалеко. У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським - Цензор.НЕТ 7239
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думаю, до осознания данного факта еще очень далеко У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським - Цензор.НЕТ 5191
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эх как все таки здорово что наступила эпоха без бедности и честности ! У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським - Цензор.НЕТ 6044 живется то как по другому !
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Які там відносини.Через Корбана Хомчак отримував накази.
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Зеленський перед призначенням Руслана Хомчака начальником Генерального штабу Збройних сил України ставив йому запитання про події поблизу Іловайська в 2014 році

"На першій нашій зустрічі президент у першому ж питанні спитав про Іловайськ. Тому що є багато різних версій. У нас була щира розмова", - сказав він.
Хомчак уточнив, що ця розмова відбулася до призначення його начальником Генштабу.
"Я думаю, що він (Зеленський, - Ред.) мав прийняти рішення, і в голові, напевно, щось не складалося. Адже за п'ять років було багато різної інформації, брехні, вигадок. Тому, напевно, в нормальної людини в голові все це не складається", - зазначив Хомчак.----------
Тут така проблемка: про котел під Іловайськом зебілу, не виключено, розказував сам беня.
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"У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским" - на какой должности гражданин Швейцарии и Израиля в Украине служит?
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Итак, поехали. У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським - Цензор.НЕТ 2206
5 августа замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан собрал в кабинете командиров батальонов «Азов» (Билецкий), «Шахтерск» (Филоненко), «Днепр-1» (Береза), «Донбасс» (Семенченко).
Так же на встрече участвовали генерал Хомчак и журналист Юрий Бутусов.
По свидетельствам людей, бывших на встрече, Корбан информировал о том, что в Иловайске НВФ в размере 50-60 человек и отсутствуют укрепрайоны.https://petrimazepa.com/ilomain.html
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потруть, при згадці, що до того злочину причетний адмін...
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Какие нах «служебные отношения»?!?! Только за такой высер начальника штаба в нормальной стране уволили б в 24 часа! Пилять!!!!!
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между командующим оперативного командования "Юг" весной 2014 года и председателем Днепропетровской ОГА - служебные отношения
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Якщо службові,то хто кому накази віддає-Хомчак Коломою чи навпаки?
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Про Хомчака ще знімуть серіал.
;Сємнадцать мгновєній вєсни-2;
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Дааа чувак на фронте просрал всё что можно и пошёл на повышение С таким генштаба ещё не мало Украинских воинов поляжет впустую
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Скандальный олигарх Игорь Коломойский не сделал ничего такого, что могло бы сильно навредить политике Украины. Такое мнение высказал первый номер в списке президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
"Коломойский сейчас не сделал ничего такого, что сильно вредит политике страны. У нас с ним расходились мнения по поводу дефолта, когда он говорил, что это хорошо, но это его субъективное мнение. Я вижу это по-другому", - сказал Разумков в интервью "Страна.ua".
Он также подчеркнул, что "Коломойский не является членом партии "Слуга народа", поэтому президентская политсила не должна оправдываться за его высказывания.
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От так от, ця зебільна шваль срані інтервю...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським
 
 
 
 
 
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