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 Ніяких команд не відповідати немає. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть, - Хомчак

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що ніхто не давав команди військовослужбовцям не відповідати на провокації найманців РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні, коли група їхала у Мінськ, президент України нас збирав. Ми обговорили всі питання, які мала вирішити та група, що їхала в Мінськ. Президент тоді їхав якраз до західних партнерів. У нього була така думка, щоб я там теж був, але потім ситуація змінилася", - розповів він.

Описуючи обстановку на Донбасі, Хомчак розповів: "Відбувається все те, що було останні декілька років. Там постійно є вогневі зіткнення, періодичність обстрілів часом наростає, часом трошки вщухає. Є втрати, є дні, коли немає втрат, є дні, коли є поранені і прикрі випадки, коли гинуть наші військовослужбовці. Сказати, що там іде якесь загострення, яке може ввести в паніку народ нашої держави, то такого загострення немає. Тривають бойові будні на території, де є зіткнення двох сторін, які воюють. Там постійно провокації та намагання дискредитувати українську армію, аби показати, що влада в Україні не може керувати ситуацією. Це все потім транслюється в РФ, на теренах окупованих територій і прилеглих до неї. Різких змін немає. Ми отримуємо інформацію, що йдуть обстріли, які викликані, можливо, іноді навіть і страхом, щоб чогось не трапилося з нашого боку. Адже постійно в пресі йде нагнітання, що рухаються якісь українські колони в бік ворога, що хтось хоче наступати. Тому реагування з того боку різне, але в основному воно має провокативний характер. Наші військові вивчили противника повністю, мають повну картину, що там відбувається і де перебуває противник. Ми намагаємося не провокувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не знаю, чому рішення про вихід з Іловайська нагорі ухвалювалося так довго, - Хомчак

"Ніякі команди не дані. Там іде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу - взводом, командир роти - ротою. У них жодних команд не відповідати немає. Ну як можна на війні сказати: тебе б'ють, а ти не відповідай. Це один із елементів інформаційно-психологічної війни, який запускають в ефір, що нібито хтось прийшов і дав команду не відповідати на обстріли. На війні такого не буває. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть. І таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть. Не провокувати - це всі розуміють, що цього робити не треба. Адже вже скільки разів на вищому рівні ухвалювали рішення про припинення вогню, щоб не вести вогонь першими. Але якщо по нас ведеться вогонь, то, звичайно, як людина, яка п'ять років воює, не буде відповідати?" - пояснив Хомчак.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

Пропозиція Кучми викликала різко негативну реакцію у деяких політиків і публічних персон.

Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що заборона для українських воїнів вести вогонь у відповідь - це крок до капітуляції. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що не стріляють у відповідь тільки ті, кого поставили "до стінки". Глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко назвав пропозицію Кучми "дурною" і запропонував "гнати в шию таких політиків".

Один з екслідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати незаконні накази, які все одно не будуть виконуватися. А волонтерка, керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська запропонувала виставити самого Кучму на передову з автоматом Калашникова і подивитися, чи буде він відстрілюватися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132131
 
   
 Топ коментарі
 
У руля человек который ничего не понимает.
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а как нащот команды дальнобойщикам,уничтожить разведанные позиции крупнокалиберной артиллерии в 10-15 км от ЛБС?или любой контрактник из автомата ответит самостоятельно? Них никаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2909
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Теперь у тебя "порохоботы" - зерада, которая писала, что Петя не дат отвечать?
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Впевнений? І сумнівів нема? Так от, відкрию тобі секрет, лише у повних ідіотів сумнівів не буває.
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Никто и не думает, что у тебя заработает мозг.
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Безусловно . Но мы говорим , о косяках чувачков .
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Так Зюзик, как становится понятно от его говорящих голов, никаких обещаний и не давал. Вам же уже объяснили, что про тарифы он пошутил, войну он закончить не может, зарплаты повысить тоже не может. А если вы решили, что он что-то обещал, то это вам просто показалось. А вообще-то народу через манипулятивные технологии, которые успешно применяются в маркетинге, когда у человека формируется потребность в приобретении чего-нибудь, что еще вчера он не считал нужным, просто успешно продали пустое место. Ничего нового, просто успешная манипуляция. Я только не могу понять, кому и зачем это было нужно, все равно Зюзику придётся продолжать курс Порошенко, иначе активная часть общества его просто вынесет из уютного кресла. Возможно, заказчики всего этого действа как-то иначе представляли развитие событий. Вот только боюсь, что Зюзика просто устранят, как не оправдавшего ожидания заказчика, все-таки живой человек, хоть и дурак. Жалко его.
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Ключові слова - які хоч щось розуміють...
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это получаетс что мыролюбству и отреформированным мыролюбно перемириям усьо?
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Сейчас вылезет куча порохоботов, которые лично слышали этот приказ, находясь на диване в Киеве! Никаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2196
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Для крикунов это никакого значения не имеет. Кто-то где-то сказал, что запретили и всё тут. Никаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7172
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А питання коли касається ствольної артилерії,чи знищення засобів РЄП....,колон зі зброєю, чи скапчення важкої техніки ??????
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І це каже генерал зрадник по якому плаче мотузка з милом
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На самом деле давать в прямую такую команду и НЕ НАДО.
Достаточно только не разрешать мех-бригадам и артиллерии выдвигаться на позиции для поддержки и прикрытия передка.
А что пехтура сможет сделать без поддержки крупных калибров?
Достаточно, как под Иловайском, снять охранение и патрули, запретить разведку беспилотниками.
И пехтура будет сидеть в окопах слепая, глухая и беспомощьная.
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Этот грызун явно манипулирует словами.
Отвечать - это совсем не то,что действовать на опережение.
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и вся ********* про это поёт. хоть об этом врать в унисон договорились.
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отвечать, когда враг отработал артой 152мм по нашим позициям и уже есть 200е и 300е
с нашей стороны ... это одно.
Вопрос: почему эту вражескую арту, которую трижды засекли, там где её не должно было быть по минску, видели, что разворачивается, трижды просили накрыть на упреждение ... и получили отказ?
вот вопрос без ответа пока ...
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Заявление бойцов "Азова" о молчании Хомчака в ответ на их обращения о разрешении бить оккупантов на упреждение .

"Нещодавно у нас виникла ситуація з розгортанням російської батареї Д-30, яка порушила умови Мінських угод та була вчасно помічена та накрита нашою артилерію. На ці дії ми отримали дозвіл, і тому випередили противника, і таким чином, не зазнали втрат, а ворог навпаки, зазнав втрат.

У даному випадку такого дозволу "Азов" не отримав, і загинули наші бійці.
Чи Українська армія повинна чекати, поки ворожі снаряди будуть влучно попадати в ціль, що приведе до безповоротних втрат, чи буде знищувати заздалегідь виявлених терористів, які порушують мінські домовленості, та направляють заборонені Мінськом види озброєння в наших солдатів?
Ми переконані, що наявність заборонених за мирними угодами видів озброєння має каратися негайно".
Источник: https://censor.net.ua/r3131421
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ЗЄ і хомчак по -путінськи трактують мінські угоди.При Порошенку такого не було.
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при твоем свиновальцмане было 91 мыролюбное перемирие.
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только вот запрет стрелять на упреждение появился при соплезельцмане.
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Сподіваємось, що і при зебілі це був перший і останній такий випадок заборони стрільб на упередження...
Інакше...
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Никаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак

из антамата калашника -отвечай скоко хош!!!!!!

вот в чем подвох хомчика - манипулирует сукинсын-палитик!!!

про пушки и их запрет -ни слова
готовит 3 котел = минск3 по заданию зеленскаго-кучмы.
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Хорошая сказка , но речь ведь не об этом . Конечно никто не запретит бойцу в окопе отвечать . А на обстрелы из артиллерии ему чем отвечать ? Ответ на этот вопрос старательно не даётся .
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Ну, что то его сегодня понесло. Народ, сотрим фильм поширюем правду. Вы же не знали, как было, как выходили из котла. Да и не котел это был - Хомчак повел 2000 человек в засаду.

Видео свидетеля, который вместе Ю. Березой и Хомчаком выходили из окружения под Иловайском, который записал видео самого выхода.

https://www.youtube.com/watch?v=_YxTqC1-RYo&t=7340s

На виде есть четкая фиксация того что :
1 Хомчак не дождался окончания переговоров.
2 Условия выхода изменились, тем самым все договоренности утратили свою силу.
3 Хомчак лично, без участия штаба и Муженка, планировал прорыв.
Так вот
1 вести на прорыв, по оговоренном с врагом маршруте, учитывая что договоренности потеряли силу, является преступным приказом. Враг успел устроить засаду, окопать танки.
2 Вести на прорыв колонной, так же безрассудно. подбивается первая машина. и все остальные становятся легкой мишенью
3 Хомчак покинул поле боя, бросив командование. Во время своего побега, он даже не развернул тех кто продолжал двигаться в кольцо засады.
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"Наши военные изучили противника полностью, имеют полную картину, что там происходит и где находится противник. Мы стараемся не провоцировать"

о даааа!!!
кроме не правацировать еще пропустить на укрземлю за укркалбасой-пенсиями
45 000 данецких каждый день .
за 500 метров - убитые в окопах укр салдаты данецкими, а рядом такие же укрсалдаты кормят данецких пенсиями-калбасой.
да они насмехаются над такими вояками в инете - путин заставил тупых киевских хахлов платить данецку дань!!!!!!!!!!!!

оооо!
дно

как спел классик "эта музыка будет вечной, если заменить батарейки...."
Источник: https://censor.net.ua/n3132131
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это правда. и именно подонок парашенка все это организовал. он устроил и кормление дамбаса кормящего и тамжынашилюди и перемещение грузов в лугандон и обратно.
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есть команда "огонь" и "прекратить огонь ", команд "отвечать" и "не отвечать" нет
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"У них никаких команд не отвечать нет." --- Ну да, на обстрел из гаубицы можно ответить из калашаИсточник: https://censor.net.ua/n3132131
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ото по-меньшем б пустобрехи умничали и языком трепали да хвостом виляли...
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То есть все завывания шоколадных блогеров о том что была команда "не отвечать!" были ложью. Сознательной и продуманной тонной дерьма на ЗСУ и Украину.
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Сейчас ваш пост заспамят, порохоботы как и ольгинцы.
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Да вы прям будущее видите! Надеюсь там, в будущем, всех сволочей обливающих ЗСУ помоями, ждет АД.
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"Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак"
А якщо людина яка дає вказівки не розуміє нічого у війні?
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Воїни кажуть що був. Більше того- вдова Воїна мені казала що був.
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ФИО кто запрашивал арту и ФИО кто не дал приказ на открытие огня. Ответа до сих пор нет.
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"Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак"

А как он прокоментирует свой приказ, идти на прорыв колонной в 3 км?

- "Щит, я Булава. С их стороны пошли три зеленые ракеты"
- "Все, работаешь по боевому, все пошли, вперед"
- "Щит я Булава, по нам стреляют. "
- "Щит, вперед на максимальной скорости, с боем с боем вперед".
Береза;
- "Щит, це не ця колонна, ми Булава".Ну конечно, Булава цеж не Щит, Булаве можно и не вперед, на максимальной скорости, а в лесопосадку.
На бусе, который впереди, Хомчак. За нам бус Ю Березы.
На 1:55:44 - "Разворот? Ну да."

Ніяких команд не відповідати немає. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2797
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Почему-то о решении последних минских так и не было чётко сказано.
Пусть наши бойцы с передовой расскажут,
была ли отведена артиллерия?
был приказ отстреливаться чем?
У нас существуют военные журналисты? Что-то их не слышно! Потому что нет дыма без огня. Как и нет полного доверия властям!
И даже депутатики могли бы поднять опы и съездить на передовую!
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Ценой десятков погибших освобождаем серую зону Продвигаясь на пару десятков метров Но оборона так размазана А основные силы так далеко что любое подготовленное наступление опущенцев и просрём мы все завоёванные такой ценой И остановимся только во дворах Мариуполя
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Звісно, таких команд немає.. просто подекуди верхівка не надає вчасно допомоги і через це в нас загиблі..
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https://dumskaya.net/news/28-brigada-099690/

Суд освободил бывшего "родинца",который забил до смерти сослуживца из одесской мехбригады.
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Интересно будет реакция сослуживцев или герои только под АП против Зе выступать..
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Вже навіть "Азов" підтвердив що команди не стріляти у відповідь не було. Але й не було команди стріляти на випередження, по терористам що явно порушують домовленості і підводять арту. В результаті замість того щоб врятувати кілька життів та здоров'я десятка бійців, ми "потужно" відповіли коли вже життя були втрачені та шкода нам заподіяна.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНіяких команд не відповідати немає. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть, - Хомчак
 
 
 
 
 
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