 Ніяких команд не відповідати немає. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть, - Хомчак

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні, коли група їхала у Мінськ, президент України нас збирав. Ми обговорили всі питання, які мала вирішити та група, що їхала в Мінськ. Президент тоді їхав якраз до західних партнерів. У нього була така думка, щоб я там теж був, але потім ситуація змінилася", - розповів він.
Описуючи обстановку на Донбасі, Хомчак розповів: "Відбувається все те, що було останні декілька років. Там постійно є вогневі зіткнення, періодичність обстрілів часом наростає, часом трошки вщухає. Є втрати, є дні, коли немає втрат, є дні, коли є поранені і прикрі випадки, коли гинуть наші військовослужбовці. Сказати, що там іде якесь загострення, яке може ввести в паніку народ нашої держави, то такого загострення немає. Тривають бойові будні на території, де є зіткнення двох сторін, які воюють. Там постійно провокації та намагання дискредитувати українську армію, аби показати, що влада в Україні не може керувати ситуацією. Це все потім транслюється в РФ, на теренах окупованих територій і прилеглих до неї. Різких змін немає. Ми отримуємо інформацію, що йдуть обстріли, які викликані, можливо, іноді навіть і страхом, щоб чогось не трапилося з нашого боку. Адже постійно в пресі йде нагнітання, що рухаються якісь українські колони в бік ворога, що хтось хоче наступати. Тому реагування з того боку різне, але в основному воно має провокативний характер. Наші військові вивчили противника повністю, мають повну картину, що там відбувається і де перебуває противник. Ми намагаємося не провокувати".
"Ніякі команди не дані. Там іде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу - взводом, командир роти - ротою. У них жодних команд не відповідати немає. Ну як можна на війні сказати: тебе б'ють, а ти не відповідай. Це один із елементів інформаційно-психологічної війни, який запускають в ефір, що нібито хтось прийшов і дав команду не відповідати на обстріли. На війні такого не буває. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть. І таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть. Не провокувати - це всі розуміють, що цього робити не треба. Адже вже скільки разів на вищому рівні ухвалювали рішення про припинення вогню, щоб не вести вогонь першими. Але якщо по нас ведеться вогонь, то, звичайно, як людина, яка п'ять років воює, не буде відповідати?" - пояснив Хомчак.
Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.
Пропозиція Кучми викликала різко негативну реакцію у деяких політиків і публічних персон.
Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що заборона для українських воїнів вести вогонь у відповідь - це крок до капітуляції. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що не стріляють у відповідь тільки ті, кого поставили "до стінки". Глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко назвав пропозицію Кучми "дурною" і запропонував "гнати в шию таких політиків".
Один з екслідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати незаконні накази, які все одно не будуть виконуватися. А волонтерка, керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська запропонувала виставити самого Кучму на передову з автоматом Калашникова і подивитися, чи буде він відстрілюватися.
Достаточно только не разрешать мех-бригадам и артиллерии выдвигаться на позиции для поддержки и прикрытия передка.
А что пехтура сможет сделать без поддержки крупных калибров?
Достаточно, как под Иловайском, снять охранение и патрули, запретить разведку беспилотниками.
И пехтура будет сидеть в окопах слепая, глухая и беспомощьная.
Отвечать - это совсем не то,что действовать на опережение.
с нашей стороны ... это одно.
Вопрос: почему эту вражескую арту, которую трижды засекли, там где её не должно было быть по минску, видели, что разворачивается, трижды просили накрыть на упреждение ... и получили отказ?
вот вопрос без ответа пока ...
"Нещодавно у нас виникла ситуація з розгортанням російської батареї Д-30, яка порушила умови Мінських угод та була вчасно помічена та накрита нашою артилерію. На ці дії ми отримали дозвіл, і тому випередили противника, і таким чином, не зазнали втрат, а ворог навпаки, зазнав втрат.
У даному випадку такого дозволу "Азов" не отримав, і загинули наші бійці.
Чи Українська армія повинна чекати, поки ворожі снаряди будуть влучно попадати в ціль, що приведе до безповоротних втрат, чи буде знищувати заздалегідь виявлених терористів, які порушують мінські домовленості, та направляють заборонені Мінськом види озброєння в наших солдатів?
Ми переконані, що наявність заборонених за мирними угодами видів озброєння має каратися негайно".
Источник: https://censor.net.ua/r3131421
Інакше...
из антамата калашника -отвечай скоко хош!!!!!!
вот в чем подвох хомчика - манипулирует сукинсын-палитик!!!
про пушки и их запрет -ни слова
готовит 3 котел = минск3 по заданию зеленскаго-кучмы.
Видео свидетеля, который вместе Ю. Березой и Хомчаком выходили из окружения под Иловайском, который записал видео самого выхода.
https://www.youtube.com/watch?v=_YxTqC1-RYo&t=7340s
На виде есть четкая фиксация того что :
1 Хомчак не дождался окончания переговоров.
2 Условия выхода изменились, тем самым все договоренности утратили свою силу.
3 Хомчак лично, без участия штаба и Муженка, планировал прорыв.
Так вот
1 вести на прорыв, по оговоренном с врагом маршруте, учитывая что договоренности потеряли силу, является преступным приказом. Враг успел устроить засаду, окопать танки.
2 Вести на прорыв колонной, так же безрассудно. подбивается первая машина. и все остальные становятся легкой мишенью
3 Хомчак покинул поле боя, бросив командование. Во время своего побега, он даже не развернул тех кто продолжал двигаться в кольцо засады.
о даааа!!!
кроме не правацировать еще пропустить на укрземлю за укркалбасой-пенсиями
45 000 данецких каждый день .
за 500 метров - убитые в окопах укр салдаты данецкими, а рядом такие же укрсалдаты кормят данецких пенсиями-калбасой.
да они насмехаются над такими вояками в инете - путин заставил тупых киевских хахлов платить данецку дань!!!!!!!!!!!!
оооо!
дно
как спел классик "эта музыка будет вечной, если заменить батарейки...."
Источник: https://censor.net.ua/n3132131
А якщо людина яка дає вказівки не розуміє нічого у війні?
А как он прокоментирует свой приказ, идти на прорыв колонной в 3 км?
- "Щит, я Булава. С их стороны пошли три зеленые ракеты"
- "Все, работаешь по боевому, все пошли, вперед"
- "Щит я Булава, по нам стреляют. "
- "Щит, вперед на максимальной скорости, с боем с боем вперед".
Береза;
- "Щит, це не ця колонна, ми Булава".Ну конечно, Булава цеж не Щит, Булаве можно и не вперед, на максимальной скорости, а в лесопосадку.
На бусе, который впереди, Хомчак. За нам бус Ю Березы.
На 1:55:44 - "Разворот? Ну да."
https://www.youtube.com/watch?v=_YxTqC1-RYo&t=7340s
Пусть наши бойцы с передовой расскажут,
была ли отведена артиллерия?
был приказ отстреливаться чем?
У нас существуют военные журналисты? Что-то их не слышно! Потому что нет дыма без огня. Как и нет полного доверия властям!
И даже депутатики могли бы поднять опы и съездить на передовую!
Суд освободил бывшего "родинца",который забил до смерти сослуживца из одесской мехбригады.