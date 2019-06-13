 Суд у Києві розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу

Засідання почалося близько 10:10, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
Суд повідомив, що надійшло 6 апеляційних скарг.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.
Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.
Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.
За державну зраду екс-президента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.
Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в екс-президента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.
1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.
6 березня апеляційний суд повернув вирок у справі про держзраду В.Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів в Оболонський суд для розгляду заяв про виправлення описок та про роз'яснення вироку.
20 березня Оболонський суд відмовив захисту Януковича в задоволенні заяв про роз'яснення вироку у справі про держзраду на підставі того, що вирок "викладено чіткими і зрозумілими словами і пропозиціями". Також суд відмовив адвокатам у виправленні описок у вироку у цій справі.
Крім того, суд закликав захист Януковича не подавати необґрунтованих заяв і не перешкоджати цим розгляду вироку в апеляційному суді.
2) суд при "Пэдре" приговорил его к 13 годам (не отбывает, потому что прячется в РФ, которая его не выдает). теперь посмотрим как пройдет аппеляция при новой власти.
А теперь последи повнимательней, как твой зедебильный суд решит эту "апеляцию".
ДнепрХарьков к Кернесу - в Киев позже....., через неделю гулянки...
Как Беня и Портнов с Днепра....
Оправдали бы точно, если бы в ВР выборы уже состоялись....
Пока еще остались у реваншистов легкие опасения...
Настоящих реваншистов и агентов ФСБ на должности ставит прямо сейчас коллаборант Зю...
Тысячи Семочко и Голубанов скоро займут посты во всех ключевых структурах...
Янык так сделал перед самой войной...
Wings of ******* @************* 3 ч.3 часа назад
У нового главы Службы Внешней Разведки медаль российского ФСБ, а у нового и.о. главы Службы Безопасности Украины жена с российским гражданством.
Я вот теперь даже боюсь представить кандидатуру на пост министра обороны.
Вот вы бараны, зебилоидные. Обидно признать, что вас крупно на**али, так вопите про порошенка.
По расстрелу, за 5 лет несмогли свести концы с концами.
Захват Крыма планировался с 2008г. (по словам Турчинова).
В Ростове двойник Овоща, а сам он на греческих островах.
А Овоща нужно было пристрелить, при попытке к бегству.
Тогда и апелляция не поможет.
На засіданні були присутні семеро адвокатів колишнього президента: Богдан Біленко, Олександр Байдик, Олександр Горошинський, Юрій Рябовол, Віталій Сердюк, Ігор Федоренко, Адріана Фозекош. Сам Віктор Янукович на засідання традиційно не з'явився, хоча, за словами судді, його повідомили про суд належним чином.
Наступне засідання призначили на 15 липня.