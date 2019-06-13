EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1069  49
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6147) суд (5192) Янукович (5784)

 Суд у Києві розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу

Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляції на вирок колишньому президенту Віктору Януковичу.

Засідання почалося близько 10:10, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Суд повідомив, що надійшло 6 апеляційних скарг.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

Також читайте: Суд відмовився міняти вирок у справі про держзраду Януковича

Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду екс-президента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Читайте: Київський апеляційний суд розгляне шість скарг адвокатів Януковича на вирок

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в екс-президента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

6 березня апеляційний суд повернув вирок у справі про держзраду В.Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів в Оболонський суд для розгляду заяв про виправлення описок та про роз'яснення вироку.

20 березня Оболонський суд відмовив захисту Януковича в задоволенні заяв про роз'яснення вироку у справі про держзраду на підставі того, що вирок "викладено чіткими і зрозумілими словами і пропозиціями". Також суд відмовив адвокатам у виправленні описок у вироку у цій справі.

Крім того, суд закликав захист Януковича не подавати необґрунтованих заяв і не перешкоджати цим розгляду вироку в апеляційному суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132129
 
 
 Топ коментарі
 
Скорее зебил попадет на скамью подсудимых, чем Петр Алексеевич!!!
 показати весь коментар
 
Alex Surov 3d90a6e3 - Луценко, Рюкзаков, Хомчак это не реваншисты..., а коррумпированные бездари...

Настоящих реваншистов и агентов ФСБ на должности ставит прямо сейчас коллаборант Зю...
Тысячи Семочко и Голубанов скоро займут посты во всех ключевых структурах...
Янык так сделал перед самой войной...

Суд у Києві розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу - Цензор.НЕТ 21 Wings of Phoenix‏ @wings_phoenix 3 ч.3 часа назад
У нового главы Службы Внешней Разведки медаль российского ФСБ, а у нового и.о. главы Службы Безопасности Украины жена с российским гражданством.
Я вот теперь даже боюсь представить кандидатуру на пост министра обороны.

Суд у Києві розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу - Цензор.НЕТ 9187
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Будем надеяться,что пэтю будут судить не заочно .. Суд в Киеве приступил к рассмотрению апелляции на приговор Януковичу - Цензор.НЕТ 6860
 показати весь коментар
 
 
Скорее зебил попадет на скамью подсудимых, чем Петр Алексеевич!!!
 показати весь коментар
 
 
Какая стыдоба, что Пэдря за 5 лет так и не спромогся добиться наказания этого изувера, расстрелявшего Майдан и еще подающего на апеляцию. Он достоин только пожизненного заключения с конфискацией всего наворованного за всю его бандитскую жизнь. Но... ничего этого пока нет. Может новая власть удосужится дать Януковичу то наказание ,которого он достоин и конфисковать у него сворованные сотни миллиардов, благодаря которым в Украине миллионы людей умерло или живет в нищете.Коррупция и воровство - это убийство миллионов.
 показати весь коментар
 
 
1) осуждает не президент, а суд.
2) суд при "Пэдре" приговорил его к 13 годам (не отбывает, потому что прячется в РФ, которая его не выдает). теперь посмотрим как пройдет аппеляция при новой власти.
 показати весь коментар
 
 
Как осуждает суд при Пэдре всем известно и понятно, поэтому Пэдря и бывший. 13 лет убийце миллионов и еще без полной конфискации - это пэдрячий беспредел. В Швейцарии за брошенный окурок больше дают.))
 показати весь коментар
 
Пэдря бывший потому что у него нет "Г+Г" тебе зеовечке сам беня об этом сказал. Совсем мозгов нет? Или пайку отрабатываешь?
 показати весь коментар
 
 
А чего ты мне приписываешь пайки Зе и Пэдри? Я сама по себе пишу и критикую всех ,если заслуживают и не нужно тут людям клеймо ставить и всех в одно стойло засовывать. Ишь какой бот тут выискался по себе всех равняет.
 показати весь коментар
 
как же орну, как суд при зеле его оправдает))
 показати весь коментар
 
При Пэдре многих бандюков оправдывали, а с этим еще посмотрим.
 показати весь коментар
 
 
Во *** безмозглая баба, поедь и привези из рашки этого "изувера", которого пэдрин суд приговорил к заключению.
А теперь последи повнимательней, как твой зедебильный суд решит эту "апеляцию".
 показати весь коментар
 
Кажуть не "атсекись", а "акстись"-ізвінітє за замєчаніє.
 показати весь коментар
 
 
Зебараны, церкви это ваша парафия, бить безмозглые поклоны и спонсировать мерсы и майбахи для поповской верхушки.
 показати весь коментар
 
О, еще и Януковощ походу скоро приедет в Киев Суд в Киеве приступил к рассмотрению апелляции на приговор Януковичу - Цензор.НЕТ 2870
 показати весь коментар
 
 
Alex Surov 3d90a6e3 - сначала в Днепр Харьков к Кернесу - в Киев позже....., через неделю гулянки...

Как Беня и Портнов с Днепра....
 показати весь коментар
 
 
И почему-то нет уверенности, что не оправдают.............
 показати весь коментар
 
 
Irada - 50 на 50....

Оправдали бы точно, если бы в ВР выборы уже состоялись....
Пока еще остались у реваншистов легкие опасения...
 показати весь коментар
 
 
Что ты имеешь ввиду под реваншистами? Сейчас у власти остались те же что и при Парашенке: Луценко, Рюкзаков, Хомчак, все рехвормированные Петей судьи и прокурворы....
 показати весь коментар
 
 
Alex Surov 3d90a6e3 - Луценко, Рюкзаков, Хомчак это не реваншисты..., а коррумпированные бездари...

Настоящих реваншистов и агентов ФСБ на должности ставит прямо сейчас коллаборант Зю...
Тысячи Семочко и Голубанов скоро займут посты во всех ключевых структурах...
Янык так сделал перед самой войной...

Суд у Києві розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу - Цензор.НЕТ 21 Wings of *******‏ @************* 3 ч.3 часа назад
У нового главы Службы Внешней Разведки медаль российского ФСБ, а у нового и.о. главы Службы Безопасности Украины жена с российским гражданством.
Я вот теперь даже боюсь представить кандидатуру на пост министра обороны.

Суд у Києві розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу - Цензор.НЕТ 9187
 показати весь коментар
 
 
Так Семочки и Голубан тоже люди Парашенка. Сколько етого соевого урода просили выгнать етих спаров.
 показати весь коментар
 
Alex Surov 3d90a6e3 - а я и не оправдываю Порошенко..., но сейчас презик Зю....
 показати весь коментар
 
 
Потому и не написала, что уверена. Суд у Києві розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу - Цензор.НЕТ 7443
 показати весь коментар
 
 
Он его не замутил, он спровоцировал Майдан, вернее то, что он сделал заставило людей выйти с протестами. И всё дальнейшее его поведение только усугубляло ситуацию.
 показати весь коментар
 
 
"Все обвинения снять, восстановить в должности" (Мечты Порошенко).
 показати весь коментар
 
Если бы Порошенко об этом мечтал, то за пять лет президентства Порошенко, овощ уже сидел бы на банковой. А вот как поступит шоурмен нам ещё не известно, но тенденции не весёлые.
 показати весь коментар
 
 
А кто привел за 5 лет партию Януковича на выборы, 2 место, как не крути. Некогда было? А теперь шоурмен виноват, во С....... ки.
 показати весь коментар
 
Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Любители мЫра и коммуналки!
 показати весь коментар
 
 
Ага, при порошенке все сдрыснули позаграницам, кто куда и сидели как тараканы под веником не высовываясь. А после второго тура начали как по команде высовывать головы до микрофонов, радостно рассуждать, паковать "чимаданы" и направлять воспрявшие духом скрепные телеса в направлении манящей кормушки.
Вот вы бараны, зебилоидные. Обидно признать, что вас крупно на**али, так вопите про порошенка.
 показати весь коментар
 
 
этот маразм даже комментировать тяжело. "державна влада Украiни" ничего толком делать не умеет, кроме как воровать.
 показати весь коментар
 
Один известный журналист хорошо сказал, что 73% (минимум) - это действительно "одиннарот" с россиянами. Один язык, одна церковь, одна культурная среда. Русский кинематограф - наш, русская литература - наша и т.д. Они на самом деле латентные граждане РФ, т.к. нет же никаких отличий. И большой вопрос, что будет с Украиной, когда этим россиянам все пофиг, лишь бы газ подешевле и прекратили стрелять. А украинцев гораздо меньше... Тому і потрібна армія, мова, віра, бо це формує українську ідентичність.
 показати весь коментар
 
 
Портнов недарма прилетів - "порешать" буде...
 показати весь коментар
 
 
Что бы до выборов успели, ПОСТАРАЙТЕСЬ. А я то думаю, к чему не хотят Пэтины прихвостни быстрых выборов, а они Виктора ждут. СПАСИТЕЛЯ.
 показати весь коментар
 
Всі бачили що творив Янукович, корупція самого високого рівня і відмова від ЕС, чим зібрав Майдана, розгін Майдану,під час Майдану прийцняття Законів " 16 січня" для загострнення, розстріл людей, побіг з країни на військоврому кораблі агресора, звернення до ворога, щоб завів сюди свої війська (не діда Мороза і Снугурочку) а війська, які вбивають. А потім ще проживання в берлозі ворога, який анексував територію і знищує їх самих придурків -Донбас і ще апеляція і ще якась надія? На що надія, на корумповані суди? А суд Лінча ще не пробували? А думаю, що там зранку уже стоять з фаєрами "Нацсуки" і вимагають справледливого рішення? Чи ні?
 показати весь коментар
 
Яка вiдмова вiд ЕС. На заявлении по безвизу стоит подпись Овоща.
По расстрелу, за 5 лет несмогли свести концы с концами.
Захват Крыма планировался с 2008г. (по словам Турчинова).
В Ростове двойник Овоща, а сам он на греческих островах.
А Овоща нужно было пристрелить, при попытке к бегству.
 показати весь коментар
 
Це не суд, а довготривалий піар. Тиошенко швидше судили. Які суди - такий і суд. Україна не вітає фейкове вітання Європи по реформуванню судів в Україні.
 показати весь коментар
 
Перед тим, як судити овоща, треба було судити Льовочкiна, але його пан Петро чомусь не чiпав. Дивно.
 показати весь коментар
 
 
Нужно было судить в Гаагском суде! Суд у Києві розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу - Цензор.НЕТ 7411
Тогда и апелляция не поможет.
 показати весь коментар
 
Ждем оправдания и возвращения на должность премьера. Зебараны, уряяяяя!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу у справі про держзраду для призначення запасного судді у справі

На засіданні були присутні семеро адвокатів колишнього президента: Богдан Біленко, Олександр Байдик, Олександр Горошинський, Юрій Рябовол, Віталій Сердюк, Ігор Федоренко, Адріана Фозекош. Сам Віктор Янукович на засідання традиційно не з'явився, хоча, за словами судді, його повідомили про суд належним чином.
Наступне засідання призначили на 15 липня.
 показати весь коментар
 
схоже, що будуть затягувати, щоб провести вже після парламентських виборів.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд у Києві розпочав розгляд апеляції на вирок Януковичу
 
 
 
 
 
 вгору