 РФ не стала висувати довгострокових спостерігачів на парламентські вибори в Україні, - ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомила в четвер прессекретар Бюро Катя Андруш.
"Відповідно до нашої стандартної практики і всеосяжної методології БДІПЛ запит про спостерігачів був розісланий всім державам-учасникам, за винятком країни перебування. Російська Федерація не висунула жодних довгострокових спостерігачів", - інформувала вона.
"Прохання про надання короткострокових спостерігачів для моніторингу ходу голосування в день виборів ще не було направлене, але буде розіслано найближчими днями", - сказала представниця Бюро.
Відповідаючи на запитання про можливість участі російських спостерігачів у моніторингу українських виборів, з огляду на той факт, що Україна заборонила реєструвати громадян РФ на минулі президентські вибори, Андруш відповіла, що "питання, що стосуються акредитації спостерігачів, в тому числі з Російської Федерації, слід направляти в органи, відповідальні за цей процес".
Планується, що на парламентських виборах, що відбудуться в Україні, від БДІПЛ працюватимуть 100 довгострокових спостерігачів та 750 короткострокових спостерігачів.
та это и не главное,главное жырику шампусика попить
а чо у тебя нет сомнений?ты себя с кацапней ассоциируешь? это ж палево галимое
отака ****ня, малята!
Наиболее и наименее мирные страны мира. Самая"миролюбивая" Рассеюшка на 154 месте рядом с Конго и Ливией. Есть ещё куда падать!
...на Украине являлась единственной нормативной до 1992. Но в 1993 Правительство Украины потребовало признать нормативными для русского языка варианты в Украину (соответственно из Украины)...