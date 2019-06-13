 Нацбанку повідомили, що суд заборонив заступниці голови НБУ Рожковій виконувати свої повноваження

Про це повідомляється на сайті НБУ, передає Цензор.НЕТ.
"До Національного банку надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого вбачається, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління та виконувати покладені на неї посадові обов’язки. Ініціали цієї фізичної особи збігаються з ініціалами одного з ймовірних учасників судової справи, які зазначені на веб-сайті "Судової влади". Водночас жодної відповідної ухвали суду не міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень та, відповідно, Національний банк не отримував її від суду", - зазначили в НБУ.
Начальник управління претензійно-позовної діяльності Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук розповів, що, згідно з процесуальним кодексом, рішення суду підлягає виконанню негайно, тобто відразу після отримання.
"Проте, наразі ми ані отримували, ані були присутні при винесенні будь-якої ухвали про заборону членам Правління Національного банку здійснювати свої повноваження. Тому ми не можемо стверджувати, що інформація про наявність відповідної ухвали відповідає дійсності. Якщо це так, то Національний банк оскаржить її в передбаченому законом порядку. Крім того, Національний банк готовий вивчити наявність ознак, що можуть свідчити про неправосудність таких дій судді, а отже і підстав для звернення зі скаргою на дії судді та звернення до правоохоронних органів", – зазначив Григорчук.
Польский рецепт экономических реформ
24 января 2005 17:55
К 1993 году безработица составляла уже 18%, затем она начала снижаться, и к 1997 году достигла 12%.
Однако, затем начинается экономический спад и новая реформа, направленная на повышение конкурентоспособности предприятий и повышение производительности труда. в результате безработица снова растет, и к 2002 году достигает 20%.
3,2 миллиона поляков сегодня не имеют работы. Из них более половины не могут устроиться на работу больше года. Большую группу безработных составляют выпускники ВУЗов.
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Официально средняя зарплата составляет 2201 злотых (около 570 долларов). Самые высокие средние заработки - 3816 злотых - в горнодобывающих отраслях.
Однако, многие поляки сегодня не могут найти работу с заработком более 1000 злотых (260 долларов), что для Польши, учитывая стоимость жизни, совсем не много.
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https://podrobnosti.ua/175279-polskij-retsept-ekonomicheskih-reform.html
Тебе Г+Г рассказало, что результаты реформ можно получить за 5 лет?
Посидь у спамі.
сегодня Рожкова
Скоро судьи из Барышевки переместятся на Багамы(резко разбогатев)
но успев перед этим отомстить всем Бениным обидчикам
а Беня ух - злопамятный
существует разделение властей
петя - это исполнительная власть
Барышевский суд - судебная
в теории они независимы
Посадим/отмажем. Недорого. Обращаться в Барышевский районный суд.
Даже окружной административный гадюшник не так топорно работает.
И да, НБУ в принципе не обязано реагировать на какое-то письмо частного лица с каким-то левым сообщением.
Беня всё решает по понятиям.
Начал трахать гос-во Украина вместе с ее мудрым и простым наридом жестко, по всем направлениям и без всяких прелюдий...
Скоро всем станет больно...
И это хорошо....., это по справедливости...
Если бы эти 10% (каждый десятый) вышли бы прямо сейчас с жесткими акциями непокоры против воров-коллаборантов , то все бы поменялось в один миг...
Так что все мы... - я, ты, он, она достойны пропасти куда летим...
Единственно кого мне жалко, это тех кто успел погибнуть за нашу Малороссию и их родных...
ну так всі знають шо то бєня, а знач сам гідрант не проти.
тай видно нині баришівський райсуд буде топовим в україні. послуги печерського та київського окружного адмінсуду занадто дорогі
Эту рожкову нужно было давным- давно гнать из НБУ. Как- то никто из провоохранительных органов не оценили ее деятельность. Когда она рефинансировала кацапские банки и украинские, которые сразу после этого закрывались. И всем известно, что откаты она получала. И даже пленки были, про которые потом все забыли.
Она вместе с гонтареврй завалили гривну.
Единственное, что нужно не увольнять , а открывать против неё дело.
Нужно судить эту мадам рожкову
НБУ подает иски проти Коломойского и Ко (там кстати и ваш зе-президент фигугирует), которые выводили деньги из Украины, в международные суды.
Ты радуешься что скоро жрать тебе нечего будет, потому как заплатишь за это ты идиот и 73% зебилов.
Входишь в 73% свидетелей зебила.
Поздравляю!!!
АУУУУУ, Высшая квалифкомиссия судей Украины, Высший совет правосудия, Генпрокуратура . . . - Вы ослепли и оглохли ???? Сначала Sky UP, теперь НБУ.
Почему против Барышевки ещё нет дисциплинарных дел ? Почему в течение нескольких суток судьи не сняты с должностей, чтобы другим неповадно было фигнёй страдать ?
Беня ломит, трещит украинское государство!