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Все про:Рада Європи (199) судова реформа (841)

 Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні

Рада Європи зробила експертну оцінку судової реформи в Україні за період з 2014 по 2018 роки, і перевірила відповідність реформи європейським стандартам і рекомендаціям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини, про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті РЄ 10 червня.

Так, зазначається, що "вражаючі зусилля в прийнятті законодавчих змін заслуговують на високу оцінку. На законодавчому рівні, і значною мірою також на інституціональному рівні, цілі, викладені в Стратегії (судової реформи), були досягнуті".

Експерти також відзначають високу ефективність впровадження реформи "порівняно з іншими великими реформами у сфері правосуддя і люстраційними процедурами".

На думку Ради Європи, результати судової реформи показують "позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції".

Також читайте: Незавершеність судової реформи заважає економічному зростанню України, - радник посольства США Шутте

Нагадаємо, судова реформа була ініційована в 2014 році. 2 червня 2016 року були прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя. За час реформи було створено новий Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Чинні судді проходять переатестацію, під час якої перевіряється рівень їхньої компетентності та доброчесності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132123
 
 
 Топ коментарі
 
може поміняємось з ними суддями віддамо їм своїх "позитивних"
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11. Увесь процес реформування все ще перебуває на перехідному етапі, а тому зарано давати будь-яку остаточну оцiнку

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А со зрением у тебя как .? Может ты , это ,,недобачаешь Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 9114 . !? А если шутки в сторону ,, реформа то есть , другое дело что эту реформу саботируют , практически все судьи . Плевать они хотели на Пороха и его реформы . Она им не нужна ,, им хоццца - жыты по старому . Как при Овоще , Кучме , при Йулле . ! Нафиг им - "жизнь на одну зарплату" Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 8288 , это им не подходит ?! Поэтому никакого эфекта от реформы и не видно .
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може поміняємось з ними суддями віддамо їм своїх "позитивних"
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отличное предложение! так и хочется этим знатокам украинских реформа предложить приехать к нам, а то на расстоянии очень хорошо рассуждать о том что тебя не касается!!
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Вони що, приколюються?! Також вирішили в КВН пограти?
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Хм... Якщо почитати в оригіналі, то про позитив щось не чутно Ж8-О. Лише суцільні нейтральні фрази, що, мовляв, рано давати оцінки, нічого ще не зрозуміло. Дивна якась відсеб'ятина Цензора.
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може воно й так, але чого інвестицій нема Совет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине - Цензор.НЕТ 1103
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І це дійсно так? Чому ж тоді порох не збив термоса ще на зльоті? У нього ж вся влада в руках))
До речі, що там із курсом у НАТО та ЄС? Бо на запитання Генсека НАТО термос почяв мямлити про мінськ, а не про курс України. Це тупонув він, чи перекладач?
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Ви про який період говорите? Зараз інвестицій точно не буде, бо бізнесмен не захоче, щоб по забаганці ляльковода нашого новообраного та кенгурованого у нього той бізнес прикрили чи забрали.
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я кажу про період правління вашого чоколятного божка ліксєїча),
а то шо ти написав, вангування, згідно з чоколятної методичці))))) Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 9304
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Вангування? Перший лоукост вже намагаються випхати (поки криво, проте намагаються). А яких інвестицій Ви не бачите? Чи про все повинні розказати в новинах?) Шукайте інформацію на профільних сайтах, а не на новиннєвих помийках на кшталт 1+1, 112 та інтер.
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зебіли не бачать трьох тисяч збудованих/переобладнаних заводів завдяки західнобуржуйським інвестиціям за останні три роки... Зебіли не бачать, що середня ОФІЦІЙНА зарплата передовсім на тих заводах сьогодні (під час війни!) перевалила за десять тисяч гривень; хоча в 2013-му була не більше дві тисячі...
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Я називаю зебілами лише самих упоротих адептів термоса, а з адекватними намагаюсь не конфліктувати- лише доношу свою точку зору. Александр алексіс до адекватних не відноситься (на жаль). Те що я йому відповів- велика рідкість .. зазвичай не витрачаю свій час на таких
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чоколят з"їв твій мосок)), профільні сайти це шо? державні, чи на прикормі від папа?! Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 6977 Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 2995 Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 1852
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це твоє рідне, чого тут пасешся ?
ти з маквабада - на 11-80, похмелись скломойкою, не страждай!
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Що я помітив, усі кремлівські тролі звинувачують опонента у тому, що саме опонент кремлівський троль. Які дії опонента? Він починає виправдовуватись, тему суперечки втрачено і т.д.. Зазвичай, якщо людина переходить на особисті образи- їй нема чого більше сказати по темі. Якщо тобі (вже не Вам, а тобі) нема чого сказати- шуруй городами. Можеш ще щось написати для власного самовдоволення, я не заперечую. Пікселі уск стерплять
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Почему так? А они там просто с бумагами работают. А бумага все стерпит. Нарисованные в виртуале суды на бумаге для Совета Европы судят честно и по справедливости. И полностью независимые. А вот как раз все это и есть брехня.
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А у нас шо нэ зробы одни позытывы. Милости просим, приезжайте к нам на житие.
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странно, вся Европа видит реформы судебные, а я нет. И деньги за мной не ходят, а пробегают мимо.
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це все із-за) того, шо тобі грошей не занесли, а їм так!
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А со зрением у тебя как .? Может ты , это ,,недобачаешь . !? А если шутки в сторону ,, реформа то есть , другое дело что эту реформу саботируют , практически все судьи . Плевать они хотели на Пороха и его реформы . Она им не нужна ,, им хоццца - жыты по старому . Как при Овоще , Кучме , при Йулле . ! Нафиг им - "жизнь на одну зарплату" Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 8288 , это им не подходит ?! Поэтому никакого эфекта от реформы и не видно .
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Мешало то что он не царь всемогущий , как на кацапии . .
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раз не царь, тогда согласно процедуре
у пецьо "политическая воля" отклеилась
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Да причём тут это .? Если бы он отдавал приказы сажать , зраднюки первые бы подняли вой на весь мир , про узурпацию власти президентом ,и вмешательство его в судебную систему страны . .
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приказы сажать и прописанные процедуры из разных опер
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Шо такое - прописанная процедура , в чём её суть и как её применить . ? Плиз . Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 6869 .
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Нафиг им - "жизнь на одну зарплату" Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 9140 , это им не подходит ?!
сборник процедур называется УК Україны
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Попробуй работать и не смотреть телеканал Г+Г.
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пробовал: кровь, пот и слезы застилают глаза и реформ не вижу.
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Странно ты пробовал. Обратись к профильным врачам.
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и цэ поборемо. Дядя Игорь (Коломойский) обещал оформить надо мной опекунство.
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Порохобоцкий какой то , Совет Европы . Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 8429 ...
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де там написано, що "сейчас суды выносят правильные решения"?
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Они это серьезно, потому что не путают судебную реформу с кадровым вопросом.
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Такое ощущение,что Европа и США просто уничтожают Украину..
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Скажу лише декілька слів: хірург, операція, ставлення організму до скальпеля.
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11. Увесь процес реформування все ще перебуває на перехідному етапі, а тому зарано давати будь-яку остаточну оцiнку

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То есть, вопрос стоит так. Продолжит ли реформа дальнейший путь в правильном направлении или зебилы похоронят ее?
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Для мене особисто важливо, як нас, чи наші реформи оцінюють МВФ, ПАРЄ (і його стркутури), ЄС, держдеп США, НАТО, тощо. На інших - я не орієтуюсь. Все інше - або від лукавого (брехні, яку продукують совки, зебіли та параша); або від конченого дебілізму.
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клованы лучше знают что и как,они екцперты в реформах, Мародер никаких реформ не проводил и все тут !
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В задницу эту реформу.
Не судья, ни депутат (согласно Конституции Украины ст.21) не имеет право неприкосновенности. Суки усвойте.
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"суд відновив насірова на посаді голови податкової" -
здається у Раді Європи не читали цю справу

"КС скасував статтю про незаконне збагачення " - теж не читали
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не скажу по насирову, но статью про незаконное обогащение справедливо отменил. там специально все было устроено. до 2015 года статья 368-3 ук была нормально прописана. потом в 2015 году представитель от бпп найем с какого то перепугу вносит правку в статью и добавляют фразу о том, что подозреваемый должен сам доказывать свою невиновность, что прямо противоречит принципу презумпции невиновности. потом вся порошенковская шваль незаконно рубит бабло и ВНЕЗАПНО в 2019 году статью отменяют как раз из за правок найема. а поскольку в уголовном праве обратная сила закона не применяется, соответственно теперь за наворованное в 2015-2018 годах привлечь к ответственности уже нельзя. и тут, вуаля, порох и компания узаконивают свои незаконные доходы. так что само решения суда - законное. а вот действия порохошоблы явно незаконные
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Совет Европы это кто? Случайно не те, которые аж писяются в нетерпении вернуть к себе обратно рашку?
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Оцінка нормальних людей і діячів діяльності Порошенко! А всякі Бені, Люлі, Пулі, то від лукавого!
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Є в Україні таке міністерство Юстиції..
і створило воно ось такий,для прикладу Юридичний крючок:
ти не можеш узаконити самобуд,якщо у тебе не приватизована земля,і навпаки,не приватизуєш землю,якщо у тебе наявний самобуд.

Апропо,розімкнути це коло неможливо навіть судовим рішенням.котре не зобов"яже прийняти міські ради.
"ціна питання" у Львові 3000 доларів.у хАРКОВІ-20 000 ГРН

ПРИВІТ ДЕГЕНЕРАТАМ-РЕФОРМАТОРАМ
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А ты из тех кто дает или из тех кто берет?
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А з якого це ти дива повинен мати змогу узаконити "самобуд" на землі яка тобі не належить?
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если б у нас можно было законно землю получить, самостроев не было бы. а так гарантированное каждому гражданину право на бесплатную землю упирается в банальное желание местных горсоветов срубить бабло. я в городе уже три раза себе находил участки, писал на них заявление, а через 3-4 месяца они ВНЕЗАПНО оказывались приватизированными какими то непонятными гражданами
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Рада Європи черговий раз довела свою не компетентність та те ще вони даремно проїдають гроші платників податків з ЄС - непотрібне утворювання ця рада.
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Тобто при Порошенко правильно реформували судову гілку влади
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ахахахахахахахахахаха)))))) такого цинизма еще поискать надо
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Эксперты также отмечают высокую эффективность внедрения реформы "в сравнении с другими большими реформами в сфере правосудия и люстрационными процедурами".

Ключевое слово "в сравнении"...)
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щоб вони всі все життя тільки в "реформованих" українських судах судились)))
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На думку Ради Європи, результати судової реформи показують "позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції"

Європу просто наї*ати Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 5245
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это тот Совет Европы, чья Парламентская Ассамблея горит желанием, вопреки декларациям про "европейские ценности", вернуть РФ в состав ПАСЕ? ... ну-ну
Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 7864
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Судебная реформа хрошо.А что там с рейтингами корупции,инвистиций,крупной рыбой.Правами собственности
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Звичайно все це нагадує танці агента російських спецслужб Порошенко навколо Томоса.

«Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали.
Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу.
Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?», - заявив Філарет.https://hromadske.ua/posts/filaret-tomos-mi-ne-prijmayemo-bo-mi-ne-znali-jogo-zmistu?fbclid=IwAR10Phl602ICgf9wnyYorC0ll_tUjUB9hWLjXPoVSj_5Z7TgfOCMWr0FZIk
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Про яку рехворму річ?
Короче європідораси як завжди в захваті від наших "рехворми" як при Парашенко так і при клоуну, і надалі аплодують нашій бідності та мегакоррупції.
Короче мінімум ще 5 років нам бідувати якщо не вийдемо на Майдан
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А судьи окружного суда реформы прогуляли?
Какая то бредовая заметка. Или вброс. Мол у нас с судами всё хорошо. И нефиг больше реформировать.
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а єто наглядний результат судебной реформи в Украине
Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 3424
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Что такое Совет Европы?
Чинуши сами себя похвалили за умелое руководство....
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Мафія в Україні ТЕЖ позитивно оцінила рихворму... Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 9544
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пф они что смеются??? суды контролирует мафия и в судах коррупция страшная, кто больше денег даст тот и прав в судах. Судьи все с особняками с денег из коррупции. Это смех, что они там позитивного видят???
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоРада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні
 
 
 
 
 
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