 Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини, про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті РЄ 10 червня.
Так, зазначається, що "вражаючі зусилля в прийнятті законодавчих змін заслуговують на високу оцінку. На законодавчому рівні, і значною мірою також на інституціональному рівні, цілі, викладені в Стратегії (судової реформи), були досягнуті".
Експерти також відзначають високу ефективність впровадження реформи "порівняно з іншими великими реформами у сфері правосуддя і люстраційними процедурами".
На думку Ради Європи, результати судової реформи показують "позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції".
Нагадаємо, судова реформа була ініційована в 2014 році. 2 червня 2016 року були прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя. За час реформи було створено новий Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Чинні судді проходять переатестацію, під час якої перевіряється рівень їхньої компетентності та доброчесності.
До речі, що там із курсом у НАТО та ЄС? Бо на запитання Генсека НАТО термос почяв мямлити про мінськ, а не про курс України. Це тупонув він, чи перекладач?
а то шо ти написав, вангування, згідно з чоколятної методичці)))))
ти з маквабада - на 11-80, похмелись скломойкою, не страждай!
у пецьо "политическая воля" отклеилась
сборник процедур называется УК Україны
11. Увесь процес реформування все ще перебуває на перехідному етапі, а тому зарано давати будь-яку остаточну оцiнку
Оригинал интереснее
Не судья, ни депутат (согласно Конституции Украины ст.21) не имеет право неприкосновенности. Суки усвойте.
"суд відновив насірова на посаді голови податкової" -
здається у Раді Європи не читали цю справу
"КС скасував статтю про незаконне збагачення " - теж не читали
і створило воно ось такий,для прикладу Юридичний крючок:
ти не можеш узаконити самобуд,якщо у тебе не приватизована земля,і навпаки,не приватизуєш землю,якщо у тебе наявний самобуд.
Апропо,розімкнути це коло неможливо навіть судовим рішенням.котре не зобов"яже прийняти міські ради.
"ціна питання" у Львові 3000 доларів.у хАРКОВІ-20 000 ГРН
ПРИВІТ ДЕГЕНЕРАТАМ-РЕФОРМАТОРАМ
Ключевое слово "в сравнении"...)
Європу просто наї*ати
«Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали.
Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу.
Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?», - заявив Філарет.https://hromadske.ua/posts/filaret-tomos-mi-ne-prijmayemo-bo-mi-ne-znali-jogo-zmistu?fbclid=IwAR10Phl602ICgf9wnyYorC0ll_tUjUB9hWLjXPoVSj_5Z7TgfOCMWr0FZIk
Короче європідораси як завжди в захваті від наших "рехворми" як при Парашенко так і при клоуну, і надалі аплодують нашій бідності та мегакоррупції.
Короче мінімум ще 5 років нам бідувати якщо не вийдемо на Майдан
Какая то бредовая заметка. Или вброс. Мол у нас с судами всё хорошо. И нефиг больше реформировать.
Чинуши сами себя похвалили за умелое руководство....