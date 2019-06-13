 Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини, про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті РЄ 10 червня.

Так, зазначається, що "вражаючі зусилля в прийнятті законодавчих змін заслуговують на високу оцінку. На законодавчому рівні, і значною мірою також на інституціональному рівні, цілі, викладені в Стратегії (судової реформи), були досягнуті".

Експерти також відзначають високу ефективність впровадження реформи "порівняно з іншими великими реформами у сфері правосуддя і люстраційними процедурами".

На думку Ради Європи, результати судової реформи показують "позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції".

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Нагадаємо, судова реформа була ініційована в 2014 році. 2 червня 2016 року були прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя. За час реформи було створено новий Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Чинні судді проходять переатестацію, під час якої перевіряється рівень їхньої компетентності та доброчесності.