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 Політика України
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 Обвинувальний акт за фактом розтрати державних коштів, виділених на облаштування "Стіни" на українсько-російському кордоні, направлено до суду, - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт за фактом розтрати державних коштів, виділених на облаштування "Стіни" на українсько-російському кордоні.

Прокурорами САП спільно з детективами НАБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до зони проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Обвинувачення пред'явлено 3 посадовим особам Держприкордонслужби України, 3 директорам фірм-підрядників та 2 посередникам, загалом на лаві підсудних опинилися 8 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У ході розслідування встановлено, що посадові особи Державної прикордонної служби України, за пособництвом та співучастю із суб’єктами господарської діяльності, під час реалізації проєкту щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону заволоділи грошовими коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах, чим завдали збитків державі на загальну суму 16 688 496,31 грн.

За епізодом нецільового використання бюджетних коштів встановлено, що службовими особами Державної прикордонної служби України здійснено нецільове використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 1002120 "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 439-р та проведено видатки на реконструкцію приміщень у будівлі літ. "Г-2" на вул. Стартовій, 11 у м. Харкові (Харківська авіаційна ескадрилья) під службові приміщення, чим допущено нецільове використання коштів на загальну суму 13 212 155,11 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На проект "Стіна" витратили вже 1,3 млрд грн, - Держприкордонслужба

За епізодом створення фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, через які "виводилися" державні кошти, державі заподіяно майнової шкоди в розмірі 10 372 144,40 грн.

Обвинувачення пред’явлено за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч. 2 ст. 210 КК України, як нецільове використання бюджетних коштів службовою особою, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб; за ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо недостовірних даних; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, як організація фіктивного підприємництва, тобто придбання суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі; а також за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132117
 
 
 Топ коментарі
 
Твари когда вы уже нажретесь--- садить по максимуму с конфискацией всего майна без залогов и поручителей Обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе, направлен в суд, - САП - Цензор.НЕТ 45
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Наконец-то, а то главный Свин этой кражи века в упор не замечал, видать, хорошо поделились 60% на 40%
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Саджайте кроля, а потiм проводьте розслiдування, бо буде пшик.
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Не тревожьте его лишнюю хромосомку . а то оно в истерике методичку сожрёт. Обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе, направлен в суд, - САП - Цензор.НЕТ 2534
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Одночасно із "Стіною Яценюка " потрібно було будувати "Тюрьму Яйценюка" для керівників будівництва.
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Арсений Петрович сделал больше для Украины чем зебил и его подзебильники вместе взятые!!!
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Кому война, а Яйценяку и Пэдре - мать родна.
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Не боись, теперь ЗЕ-суды все исправят.
Такие гениальные реализаторы "излищнего имущества" очень нужны в ЗЕ-команде!
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Твари когда вы уже нажретесь--- садить по максимуму с конфискацией всего майна без залогов и поручителей Обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе, направлен в суд, - САП - Цензор.НЕТ 45
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Ну работнички.....это сколько лет расследовали? Срочно всем повышение по службе и премии как у Кобелева. Бред...С такими темпами садить и конфисковывать у упырей которые 5 лет грабили мародёрствовали будут вечно........
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Ех нет уже хряка -- каждому по генералу и по ферари за достойный распил Обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе, направлен в суд, - САП - Цензор.НЕТ 439
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Конфисковать.......бл-ть!!!!!
У вас есть хоть один пример когда у вора что то конфисковали?!!!!
Кроме активов легитивного...... Да и то таким способом, что народ Украины еще за свой счет возвращать будет, то что петя с луциком сперли!
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Наконец-то, а то главный Свин этой кражи века в упор не замечал, видать, хорошо поделились 60% на 40%
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Саджайте кроля, а потiм проводьте розслiдування, бо буде пшик.
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Які ще акти , комунопорохобандюки уже давно повинні сидіти на нарах, а стіна , облаштування кордону повинно було бути ще позавчора, весь кордон, навкруги України,
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Так коли стіну добудують? Чи вже всі кошти покрали? Чи як у анекдоті про Меньшикова і царя Петра Першого, який направив Меньшикова будувати кораблі на Чорне море. Меньшиков Петру пише листа:" Ты прислал нам сто рублев на постройку кораблев. Девяносто три рубли мы пропили и про.бли. Присылай скорей ответ, строить дальше али нет".
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Фактично кримінальні справи відкривають за те, що відновлювали військову техніку...встановлювали кордон з Росією, якого до того взагалі не було...щось там Ющенко намагався від Росії ровом відділитися, так піднявся русскаязичьний гвалт - нє дадім рєзать па живому!
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Уймитесь!!! Стену нужно было делать! Актуально и сейчас! Дальше нужны военные фортификации и передислоцирование легковых бригад поближе к РФ!!! А воровство это украинский менталитет!!!!
А все кто громко кричит про Укроборонпром, Стену, Кузнюина Рыбальском и прочее, реально не против коррупции!!! А против милитаризации Украины, и за дружбу с Ху#лостаном!!!!
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Такие громкие слова мы и при Порохе слыхали, всего лишь ТРЕП...Где посадки ЗЕ???
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За стену самый первый должен Сенька сесть. Почему не сидит ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОбвинувальний акт за фактом розтрати державних коштів, виділених на облаштування "Стіни" на українсько-російському кордоні, направлено до суду, - САП
 
 
 
 
 
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