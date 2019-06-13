 У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася в будинку за адресою Дарницький бульвар, 11.
Повідомлення про пожежу надійшло 12 червня о 21:53. Як з'ясувалося, загоряння сталося на одному з балконів на другому поверсі. Вогонь швидко поширився по дерев'яних конструкціях на верхні поверхи.
О 22:21 пожежу було локалізовано, а вже о 22:37 - ліквідовано. З будинку на безпечну відстань вивели 15 мешканців, на щастя, ніхто не постраждав.
На місці події працювали п'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 27 рятувальників особового складу.
"За попередніми даними, причиною загоряння стало потрапляння на балкон низькокалорійного джерела запалювання (ймовірно недопалка)", - повідомили в ДСНС.
Граждане! Не захламляйте свои балконы! И бросайте курить!
МАЛАДЕЦ !!!
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дома видно показал ся полным ничтожеством, а на форуме - просто звэр
Идите на сру сцайты.
Это как у "братьев" сажают на бутылку за шутку о сказочном длб и х..йле) мол все знают кто у нас скз длб и хло.
Что я и хотел донести об этой "публике") Все кругом говно, а только они такие правильные, шо призывают резать "зебилов"
Нравятся ваши беспомощные визги и жалостное скуление) хрю-хрю