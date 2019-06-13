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Все про:Київ (6147) пожежа (1668)

 У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС. ФОТО

У Дніпровському районі Києва сталася пожежа в житловому п'ятиповерховому будинку. Горіли чотири балкони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася в будинку за адресою Дарницький бульвар, 11.

У столичній пятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС 01

Повідомлення про пожежу надійшло 12 червня о 21:53. Як з'ясувалося, загоряння сталося на одному з балконів на другому поверсі. Вогонь швидко поширився по дерев'яних конструкціях на верхні поверхи.

О 22:21 пожежу було локалізовано, а вже о 22:37 - ліквідовано. З будинку на безпечну відстань вивели 15 мешканців, на щастя, ніхто не постраждав.

У столичній пятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС 02

На місці події працювали п'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 27 рятувальників особового складу.

"За попередніми даними, причиною загоряння стало потрапляння на балкон низькокалорійного джерела запалювання (ймовірно недопалка)", - повідомили в ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від пожежі в одеській психлікарні зросла до 7, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132114
 
 
 Топ коментарі
 
Из за одной свиньи все пострадали У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7841
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Можно еще самолетики подпаливать и пускать с балкона. При горении теряется аэродинамика бумажного судна и оно спокойно может спикировать к соседу с открытым окном на балконе У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7291 зебилы так и развлекаются. инфа соточка У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7890
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Очередной кацапский долбоеб.
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Пересеклись два дол-бо-***, один на верху, а другой внизу.
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Причина проста: Курильщик живет на верхнем этаже, хранитель хлама на балконе - этажом ниже.
Граждане! Не захламляйте свои балконы! И бросайте курить!
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Можно еще самолетики подпаливать и пускать с балкона. При горении теряется аэродинамика бумажного судна и оно спокойно может спикировать к соседу с открытым окном на балконе У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7291 зебилы так и развлекаются. инфа соточка У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7890
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курильщик с верхнего этажа спалил и соседей снизу и себя тоже
МАЛАДЕЦ !!!
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Зачотная пожарная техника в 21 веке!хорошо доят бюджет-говорит это фото!
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А зато у нас чернозем и 100000 песен о панщине. Кто не гордится - я того бурштин воровал)
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Это ты из польши скулишь какая тут техника и еще кого-то обзываешь?
.... У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1505
У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС - Цензор.НЕТ 208 дома видно показал ся полным ничтожеством, а на форуме - просто звэр У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1505
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А ты с ростова скулишь ватан!? У меня Дом вся ЕС вместе с Украиной и цивилизованным миром!,и мне есть с чем сравнивать!
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Привет. То что Вы признались - это хорошо У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8548
Идите на сру сцайты.
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Ща на вас набросятся за "оскорбление Гетьмана")
Это как у "братьев" сажают на бутылку за шутку о сказочном длб и х..йле) мол все знают кто у нас скз длб и хло.
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Эт вы не читал вопли под статьями Антиколорадоса у него на сайте. там "Гетьман" прямо б*жество какое-то. И они кого-то еще называют быдлом, охлосом, люмпеном и т.д.))
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Ну вот У столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2218
Что я и хотел донести об этой "публике") Все кругом говно, а только они такие правильные, шо призывают резать "зебилов"
Нравятся ваши беспомощные визги и жалостное скуление) хрю-хрю
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Ну! Так сразу обвинять стефанчука несколько необоснованно.
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Майже як двічі по два: хамидло-курильщик і лахмітники. Пожежники не радять потерпілим у багатоповерхових будинках "шукати правди" - усе одно нічого не доведеш. Однак тут логіка через виключення дає зробити цілком вірогідне припущення. А ось щодо лахмітництва - нічого однозначного: зараз - спека, люди можуть оббиті дерев'яні тапчани ставити на балкони.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ столичній п'ятиповерхівці горіли чотири балкони, - ДСНС. ФОТО
 
 
 
 
 
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