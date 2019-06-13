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 Зеленський отримав запрошення Трампа відвідати Білий дім. Сподіваюся, в серпні ця зустріч відбудеться, - Чалий

Візит Президента України Володимира Зеленського в США і його зустріч з Дональдом Трампом можливі після дострокових парламентських виборів в Україні, які мають відбутися 21 липня.

Так прокоментував ситуацію в кулуарах "Українських днів"на Конгресі США посол України в Вашингтоні Валерій Чалий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент України отримав запрошення президента США Дональда Трампа, яке має чіткі сигнали. Мені дуже подобається його зміст – про стратегічне партнерство, про те, що президент США і Сполучені Штати підтримують Україну, і яке містить запрошення відвідати Білий дім", - зазначив український дипломат.

Він уточнив, що йдеться про найближчі місяці. "Ми сподіваємося, що йдеться про (період – ред.) одразу після виборів. У нас зараз відбувається виборчий процес, і після виборів, сподіваюсь, не затягуючи, в серпні – це залежить від графіка Президента України, який очевидно має насичену програму – ми будемо мати таку важливу зустріч у Вашингтоні", - зауважив дипломат.

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Водночас, він підкреслив, що важлива не тільки дата, а й зміст перемовин. "У нас є про що говорити, у нас є що запропонувати Сполученим Штатам, у США є що запропонувати нам", - наголосив Чалий.

Посол позитивно оцінив можливість зустрічі президентів. "Втім, усі ці можливості напрацьовані роками, вони не виникли прямо сьогодні. Водночас, прихід нового Президента України дає оптимістичні очікування на швидке просування всіх рішень, які будувались дуже довго в стратегічному партнерстві України і США", - підкреслив посол.

Він зауважив, що Посольство України в США працює разом з МЗС України й Адміністрацією Президента над підготовкою "саме змістовного візиту до Сполучених Штатів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132111
 
 
 Топ коментарі
 
Трамп видит что Зеленский не корупционер
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Даю новую установку - ТРАМП сопля, наркоман,сцикун и тд. А иначе как это он с Зеленским встречаться будет?
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Чепуха. Как это "безоговорочной капитуляцией"? Сериал "Освобождение" пересмотрел? Войны заканчиваются миром. Безоговорочной капитуляцией оканчиваются битвы на геноцид. И это было очень-очень давно. Вот Батый Киев так капитулировал. Сейчас, в наше время, такое невозможно.
Так что вся логическая конструкция твоя, когда полностью убрать "капитуляцию" рассыпается и говорить не очем.
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Головне щоб Дональд не переконва Зелю що треба "дружіть с расєяй" ....
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попереднього президента України Трамп не запрошував
можливо не міг простити, що у 2016 Україна рішуче підтримала Хіларі і вела різку антитрампівську діяльність, а можливо просто побоювався за свої монітори та розетки у кабінеті...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський отримав запрошення Трампа відвідати Білий дім. Сподіваюся, в серпні ця зустріч відбудеться, - Чалий
 
 
 
 
 
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