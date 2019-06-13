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Все про:Зеленський (1679) Путін (8999)

 Путін про Зеленського-президента: Поки діяльності жодної немає. Оцінити не можу

Президент Росії Володимир Путін сподівається, що його українському колезі Володимиру Зеленському не знадобиться багато часу, щоб увійти в курс справи на своєму новому посту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю телерадіокомпанії "МИР" у переддень його візиту до Бішкека і Душанбе. Президенту РФ нагадали про оцінки, які він дав Зеленському на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Ви не сердьтеся на мене, будь ласка, я вимушений буду трішки вас поправити. Я не давав на Петербурзькому форумі жодної оцінки діяльності президента Зеленського, тому що наразі діяльності жодної немає. Я не міг цього зробити з огляду на ось цю об'єктивну обставину: він лише розпочинає роботу", - відреагував на репліку журналіста Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про Україну: "Неминуче, що ми відновимо наші відносини"

"Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним стоять, знадобиться чимало часу. Сподіваюся, що ця адаптація до нової якості відбудеться досить швидко", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132108
 
 
 Топ коментарі
 
Шо пуйло, шо зелень. Два сапога - кеды!!! Путин о Зеленском-президенте: Пока деятельности никакой нет. Оценить не могу - Цензор.НЕТ 4534
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Скорей бы они уже встретились и провели переговоры/о воскрешении 13 000 убитых украинцев.
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Сейчас тут начнется шабаш порохоботов! Путин о Зеленском-президенте: Пока деятельности никакой нет. Оценить не могу - Цензор.НЕТ 8964
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Причём тут порохоботы? А ты заядлый любитель ху..ла?
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Оценка сатаны Путина важная. Если он оценит положительно Зеленского,значит его работа во вред Украине, если отрицательно - значит на благо.
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Думаю двойнмкам Путина об этом уже доложили.
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может все же прапорщикЪ
или подпорутчик))))
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Ну нет... по званию младше сбу-шного лейтехи??? Се мове тон мон шери...
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Не позорь своего президента, не позорься тут сам, Красно (кроваво?)Черный, и помни: Суд близко и страшен Он в гневе!
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как в Британии называют "дождик" (ёлочное украшение)?
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ти мені не тич це чмо-він мені не президент ніякий. іди-похмелись краще
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Скорей бы они уже встретились и провели переговоры/о воскрешении 13 000 убитых украинцев.
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Искренне присоединяюсь к вашим пожеланиям...
+ пускай на встречу возьмут.
Игрь валерича
Бойка
Ахметова
Мертвечука
Кучму
...
Список зараза долгий)))
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позавидовали? ))))
вам все никак не выдадут???
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Не твоё собачье дело оценивать президента Украины ,ещё не хватало,чтобы каждое ***** своё хлебало открывало...
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ну, когда оно на Порошенко гавкало, возражений небыло...
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порошенко был агентом кгб с давнишних пор ,ещё когда полез под юбку министерской дочке,тогда по другому не бывало ,поэтому оно на него и гавкало ,чтобы отвести подозрения ,это же гебня ,они так всегда действуют ..
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Порошенко был агентом кгб на время президентской компании, а ещё он убил и съел родного брата и прикрывает свою рептилоидную сущность. И не забываем, что Порошенко - это Вальцман, потому народ Украины вышвырнул этого еврея с власти и назначил настоящего украинца Зеленского.
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Так слуга народа пророссийская партия, что еще нужно доказывать?
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пророссийскость "Слуга народа" послушать от соевых надо.
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А слабо твоему Зеленому недоразумению в ранге Президента Украины дать такую же оценку *****? Петя вот так и не отважился
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Ну мне пока что хватило и то ,как Зеленский сказал, Или как его там ,явно намекая,что путин-*****,петя таких заявлений не делал никогда.. Путін про Зеленського-президента: Поки діяльності жодної немає. Оцінити не можу - Цензор.НЕТ 9450
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Как там намёки с тарифами, концом зубожиння, кумовством и наступлением мира? ЗЫ Намёки - это типа когда Зеленский несёт чушь при этом подмигивает? Путін про Зеленського-президента: Поки діяльності жодної немає. Оцінити не можу - Цензор.НЕТ 7228
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Да пусть себе подмигивает ,главное шапки не срывает и не отсекает гражданских ... Путін про Зеленського-президента: Поки діяльності жодної немає. Оцінити не можу - Цензор.НЕТ 9339
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ну ты ударник! в белые ночи прилив энергии?
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"И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо не уважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства"

а это разве не о путине?
и это чистый официоз...
так вы врунишка FF
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он вообще то с правом главного заказчика у бени...)))
просто он бене напоминает, что зеленая кукла филонит
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Охзренел кардик людоед...Оно ещё и оцениватель! пнх и...ла...ла...ла.......
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Залишаю вам простір для розумової діяльності. 😊
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зато вся Украина уже в шоке от его деятельности
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Вся Украина на твоем диване уместилась?
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Пока сопель сосредоточен на нарушениях закона и расставлении ваты на должности. Деятельность по внедрению в роисю будет, но чуть позже.
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йулька аж затряслась! такого оценщика ей бы в ломбард! ))))
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Ну, наверное у тебя большой рост, раз ты считаешь себя не тупым. Хорошая штука интернет - неси всякую пургу и балдей от самоудовлетворения.
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Зелохан, ты считаешь плешивого карлика путена высоким и умным?
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Кликухами разбрасываться большого ума не надо. А что до ***** - он карлик, враг, но не дурак. Чтобы считать его дураком, нужно быть умнее его, а по тебе этого не видно.
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от нехай розставить по посадах ФСБшних вилупків ...тоді і "оценять" медалькою від ФСБ ...
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Сказал по приказу Тайной Канцеллярии Кремля (ТКК) нерусского( с 1927г.сталиняно-микояны) двойник,которого даже жена не узнает. Также подстава Горбатый,который якобы в Англии.в Европе его ищут сотни одэров.
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Хто це вся? Ви даєте працювати? Вцепилися за крісла і показуєте бурну діяльність. Ще за п'ять не все докрали, ущербні
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Ты ждал прихода беглых и затаившихся регионалов врагов Украины ? Дождался? А может не все хотят видеть эти продажные рожи которых привёл Зе. ?
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Фальшивка, изображающая Путина, каждый раз испражняется в красноречии по наушнику-подсказке и пошлятине-отсебятине. Шоу ботоксного комика для кацапского быдла.
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ну эту плешивую тварь уже оценили.... даже кликуха всему миру известна ....
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Иди ты на хер чмошник,оценивать тут ещё будет каждое ***** ...
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кабысдох кацапский помню оценку окружающих начал со своей супруги урод
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А твоя думка ***** нікому не цікава. Хочеш ЗЕ нагнуть під себе, а не виходить. Сосіть рошенку. Вас барига ними забезпечить.
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Так Порошенко ху..ла как только не нагибал, теперь Зе пришёл ему помогать вылазить из санкций и начать с белого листа. Нагнуть Зе большого труда не стоит, вот как поведут себя учителя Зе и что они ему напишут?
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Звучит, прямо как шантаж или предупреждение зеленскому, чтобы не рыпался. Наверно зелю уже кошмарят все и рыги и кацапы. Посмотрим, на сколько его хватит.
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Зато весь мир понял ,что президент россии террорист
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А КАК ЖЕ СЕЛФИ С ШАУРМОЙ?
в кремле не оценили активность майора ФСБ ЗЕльонкина?))))
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Ау ЗЕ фан...
Из 73% шо голосовали за ШанПанЗЕя реально за него голосовало 20-30%...
Остальные против Пороха...
Из них львиная доля это поклонники Жопоблока и бабы Жули!
Выборы в ВРУ вас ЗЕ фанов ОООЧЕНЬ РАССТРОЯТ)))
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Пу: "Оценить не могу"

А Зе так старается, так старается... Даже расставляет людей на высшие государственные должности со знаками отличия ФСБ РФ.
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"Путин о Зеленском-президенте: Пока деятельности никакой нет. Оценить не могу". Перевод на человеческий: с Порошенко было спокойно (19 раз отдавал приказы-указы не открывать ответный огонь по рашистским оккупантам), а с Зеленским нам не повезло. Совсем не повезло.
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ну переводчик или нет ? А может пресс секретарь Песков, ты..ТЕ ? )))
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Пуйло давно іздох. Дешевий двійник пуйла щось там випорожнює. Своїх слів у нього все одно нема, все йому видає суфлер.
Тому цапи йдуть на йух разом з двійником пуйла Путін про Зеленського-президента: Поки діяльності жодної немає. Оцінити не можу - Цензор.НЕТ 3459
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А що кажуть "У Зеленського" ? Мабуть "батя,я стараюсь!"(с)
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Ну вот Путин пусть идет -------------> ... по минному полю.
Сами разберемся со своими делами.
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Ну и нах-й нам украинцам мнение рашки?!!!!
Это только порохнявые тролли на мнение рашка тв и ваты ссылаются в аргументации своего поноса!
Полный ИГНОР рашки - этих ватанов задевал бы поболее!
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Какие трогательные слова о Зеленском кровавого московского упыря,виновного в гибели не менее 100000 человек.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПутін про Зеленського-президента: Поки діяльності жодної немає. Оцінити не можу
 
 
 
 
 
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