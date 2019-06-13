 Путін про Зеленського-президента: Поки діяльності жодної немає. Оцінити не можу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю телерадіокомпанії "МИР" у переддень його візиту до Бішкека і Душанбе. Президенту РФ нагадали про оцінки, які він дав Зеленському на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
"Ви не сердьтеся на мене, будь ласка, я вимушений буду трішки вас поправити. Я не давав на Петербурзькому форумі жодної оцінки діяльності президента Зеленського, тому що наразі діяльності жодної немає. Я не міг цього зробити з огляду на ось цю об'єктивну обставину: він лише розпочинає роботу", - відреагував на репліку журналіста Путін.
"Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним стоять, знадобиться чимало часу. Сподіваюся, що ця адаптація до нової якості відбудеться досить швидко", - додав він.
или подпорутчик))))
Вова вовочке глаз не выклюет)
+ пускай на встречу возьмут.
Игрь валерича
Бойка
Ахметова
Мертвечука
Кучму
...
Список зараза долгий)))
вам все никак не выдадут???
а это разве не о путине?
и это чистый официоз...
так вы врунишка FF
просто он бене напоминает, что зеленая кукла филонит
в кремле не оценили активность майора ФСБ ЗЕльонкина?))))
Из 73% шо голосовали за ШанПанЗЕя реально за него голосовало 20-30%...
Остальные против Пороха...
Из них львиная доля это поклонники Жопоблока и бабы Жули!
Выборы в ВРУ вас ЗЕ фанов ОООЧЕНЬ РАССТРОЯТ)))
А Зе так старается, так старается... Даже расставляет людей на высшие государственные должности со знаками отличия ФСБ РФ.
Тому цапи йдуть на йух разом з двійником пуйла
Сами разберемся со своими делами.
Это только порохнявые тролли на мнение рашка тв и ваты ссылаются в аргументации своего поноса!
Полный ИГНОР рашки - этих ватанов задевал бы поболее!