 Не знаю, чому рішення про вихід з Іловайська нагорі ухвалювалося так довго, - Хомчак

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, зазначивши, що 25 серпня 2014 року українські військові в Іловайську вже були оточені, передає Цензор.НЕТ.
"Чому рішення (про вихід з оточення. - Ред.) ухвалювалося нагорі так довго, я не знаю. Я, коли в мене вже була ситуація така, коли немає продовольства, коли немає води, елементарного, коли поранених нема можливості вивезти… Першу допомогу надаємо, але їм потрібна більш кваліфікована допомога, і люди вже гинуть від того, що ми безсилі їм чимось допомогти, коли вже в деяких, скажімо, військовослужбовців з’являється панічний настрій, коли ми розуміємо, що або буде братська могила, або треба ризикувати і ухвалювати якісь рішення - тоді я вже ухвалив рішення, і ми пішли", - згадує начальник Генерального штабу.
Він відмовився коментувати самі обставини виходу з оточення, заявивши, що чекає на фінальні результати розслідування. За словами військового, він не намагався з’ясувати причини зволікання з наказом про вихід.
"Я не питаюся жодних рішень, є кримінальна справа, хай пояснюють тим органам, яким мають пояснювати. Я ж не слідчий, я так само проходжу в кримінальній справі. Я ж живий лишився. Сьогодні питань немає тільки до тих, хто не живий. А всі, хто лишилися живі - до всіх є питання, всім їх ставлять, всіх опитують. Звичайно, я вам скажу, що якби не зайшла Росія... Чому зайшли війська Росії? Тому що, значить, не все виходило в їхніх підрозділів спеціального призначення, які з того боку з нами воювали під виглядом, як ми їх називали, "ополчення" чи ще щось", - каже Хомчак.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська й терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. Нещодавно ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України й агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - було поранено, 300 - потрапили в полон.
В результате многочисленных немотивированных хаотических команд со стороны штаба АТО на перемещение частей и подразделений из группировки сектора Д, а также выхода из под обстрела на территорию Российской Федерации 2-й батальонной тактической группы 72-й бригады в составе 400 военнослужащих и самовольного выхода из зоны АТО 1-й батальонной тактической группы 72-й бригады, численность группировки сектора Д, которая на 23 июля составила около 4000 военнослужащих, на утро 23 августа сократилась до 1000 человек.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/17491-ilovajskij_kotel_otchet_komissii_verhovnoj_rady
кто дает оценку что приказы были "хаотичными" и "немотивированными"?
а давайте я сейчас скажу что вы у меня миллион украли. Это тоже примете на веру?
банальный способ переложить вину с больной головы на здоровую - это все что явствует из вашей цитаты знаменитого сливного бачка Антикора.
к стенке. Тебя туда же.
Смотрите реально на вещи- когда почти все годы независимости офицеры (пусть не все) бухали, занимались личными интересами,продавали военную технику, прапорщики разворовывали все что только можно, личный состав если не красил заборы- то строил дачи- вот это и была наша так сказать "АРМИЯ"....
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Поэтому он всех бросил, включая своего раненого водителя и с несколькими комбатами сбежал. Только не понятно, Хомчак премию за взятие Иловайска в размере 300 000 долларов от Коломойского получил или нет.
Это итог разрушения армии и спецорганов начиная с 1991г!!!! Приложили руку все!!! И Кравчук, и Кучма, и Юля, и Гриценко, последний штрих поставил Янукович со своей бандой и нудистский агентурой!!!!
Увы!!! Но по другому быть не могло быть!!!! Это итог!!!
Не которые про Парад поднимают волну. Вы представляете что такое паника??? Обществу и иностранным партнерами было показано, что государство есть и есть армия!!! И сколько там было войск привлечено??? А Киев защищать должны были остаться подразделения?? Или надо было пустить РФ походным маршем прямо в Киев, под Раду, кабмин, и АП Украины???? Думайте!!!
Бандюки типо Семененко и хомчака решили грабить город, получили отпор и разбежались
Однак нічтожесумяшисе не розуміє, що мова йде про сотні загиблих і поранених з його вини воїнів, і йому не відмитись від тої крові. І як йому давати "ЧЕСТЬ" як що він її не має.
Однак нічтожесумяшисе не розуміє, що мова йде про сотні загиблих і поранених з його вини воїнів, і йому не відмитись від тої крові. І як йому давати "ЧЕСТЬ" як що він її не має.