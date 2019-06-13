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Все про:Іловайськ (160) Хомчак (36)

 Не знаю, чому рішення про вихід з Іловайська нагорі ухвалювалося так довго, - Хомчак

Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, який командував силами АТО в районі Іловайська влітку 2014 року, не знає, чому війська з Іловайського котла не почали виводити відразу.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, зазначивши, що 25 серпня 2014 року українські військові в Іловайську вже були оточені, передає Цензор.НЕТ.

"Чому рішення (про вихід з оточення. - Ред.) ухвалювалося нагорі так довго, я не знаю. Я, коли в мене вже була ситуація така, коли немає продовольства, коли немає води, елементарного, коли поранених нема можливості вивезти… Першу допомогу надаємо, але їм потрібна більш кваліфікована допомога, і люди вже гинуть від того, що ми безсилі їм чимось допомогти, коли вже в деяких, скажімо, військовослужбовців з’являється панічний настрій, коли ми розуміємо, що або буде братська могила, або треба ризикувати і ухвалювати якісь рішення - тоді я вже ухвалив рішення, і ми пішли", - згадує начальник Генерального штабу.

Він відмовився коментувати самі обставини виходу з оточення, заявивши, що чекає на фінальні результати розслідування. За словами військового, він не намагався з’ясувати причини зволікання з наказом про вихід.

"Я не питаюся жодних рішень, є кримінальна справа, хай пояснюють тим органам, яким мають пояснювати. Я ж не слідчий, я так само проходжу в кримінальній справі. Я ж живий лишився. Сьогодні питань немає тільки до тих, хто не живий. А всі, хто лишилися живі - до всіх є питання, всім їх ставлять, всіх опитують. Звичайно, я вам скажу, що якби не зайшла Росія... Чому зайшли війська Росії? Тому що, значить, не все виходило в їхніх підрозділів спеціального призначення, які з того боку з нами воювали під виглядом, як ми їх називали, "ополчення" чи ще щось", - каже Хомчак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після Іловайської трагедії я мушу зробити все можливе, щоб в армії не гинули люди, - Хомчак

Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська й терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. Нещодавно ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України й агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - було поранено, 300 - потрапили в полон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132107
 
 
 Топ коментарі
 
А я знаю ,потому что правящая верхушка хотела положить там побольше пассионарных людей ,чтобы те потом не положили их за воровство и коррупцию ..
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Да, судя по тому, что всплыло и то, что Гелетей лично пытался под Иловайск и Айдар перебросить, только его послали, а, вспоминая то, что и Азов тоже туда посылали, только азовцы оттуда достаточно быстро ушли, почуяв неладное. Похоже на то, что наши мерзавцы реально хотели слить под Иловайском пассионариев...и договоренности о "корридоре" порошка с хуйлом были именно о том, чтобы людей расстреляли...
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так к параду же готовились! некогда было!
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Весь период существования сектора Д управление им со стороны руководителя и штаба АТО осуществлялось в ручном режиме. Роль органа управления сектором, возложенная на штаб 8-го армейского корпуса, была искусственно низведена до снабженческо-диспетчерских функций. Командование сектора не принимало участие в разработке операций, в большинстве случаев не знало их замысел; попытки докладов о реальной обстановке в секторе вызвали агрессию, обвинения в трусости и угрозы уголовного преследования со стороны руководителя АТО генерала Муженко В.М. и начальника штаба АТО генерала Назарова В.М. Взаимодействие соседних секторов Д и Б практически полностью отсутствовало, хотя их передовые командные пункты находились всего в 5-ти километрах друг от друга. В определенный момент это привело к опасной ситуации, когда в секторе Д случайно были обнаружены тылы Сектора Б.

В результате многочисленных немотивированных хаотических команд со стороны штаба АТО на перемещение частей и подразделений из группировки сектора Д, а также выхода из под обстрела на территорию Российской Федерации 2-й батальонной тактической группы 72-й бригады в составе 400 военнослужащих и самовольного выхода из зоны АТО 1-й батальонной тактической группы 72-й бригады, численность группировки сектора Д, которая на 23 июля составила около 4000 военнослужащих, на утро 23 августа сократилась до 1000 человек.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/17491-ilovajskij_kotel_otchet_komissii_verhovnoj_rady
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за це його петя призначив головним інспетором у всу хто тоді сам петьо?
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правильно делали что держали планы в секрете. Значит, были данные разведки о сливе инфы противнику - это и так известно, что в армии было полно предателей. Кстати, Хомчак лично договаривался со знакомыми ему российскими офицерами о выходе.

кто дает оценку что приказы были "хаотичными" и "немотивированными"?

а давайте я сейчас скажу что вы у меня миллион украли. Это тоже примете на веру?

банальный способ переложить вину с больной головы на здоровую - это все что явствует из вашей цитаты знаменитого сливного бачка Антикора.
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Так это чисто по кацапски согласно своим убеждениям поступил . такие твари в войну бросали солдат и сваливали и ни чё херои СССР считались
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Знать то он знает, но говорить об этом пока не решается, неизвестно как дальше карта ляжет. лучше типа промолчать - здоровее будет. Суть простая - сначала не ожидали что РФ введет регулярные войска, затем были заняты парадом, а дальше долгие переговоры с Путиным о выводе войск из котла, которые ни к чему не привели и в конце расчет на божью помощь.
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Долго , быстро , какая разница ! Ты , Береза и мусор , нормально в зеленке выспались , а потом бросив ребят ночью при помощи тепловизора смыслись .
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Ну, если объективно, то правильно сделали.
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знаешь, какое наказание за трусость и бросание товарищей в опасности во время войны?

к стенке. Тебя туда же.
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Слушай Рембо, пусть Шапошников скажет спасибо , что их бросили, если бы рашики увидели какое то движение в зеленке, они бы не ловили , что бы взять в плен, а шмаляли бы из танков.
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Тут надо говорить- разве у нас в 2014 г. была армия?? НЕТ- это было полу управляемое вооруженное военное формирование по названием Армия.
Смотрите реально на вещи- когда почти все годы независимости офицеры (пусть не все) бухали, занимались личными интересами,продавали военную технику, прапорщики разворовывали все что только можно, личный состав если не красил заборы- то строил дачи- вот это и была наша так сказать "АРМИЯ"....
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Ти дивись на своїх бурятських танкістів, ми тут і без росіян розберемось
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Мародер Порошенко досі гатить накраденими десятками мільярдів доларів тролів, журнашлюх, політтехнологів, нардепів, суддів... То, виходить, рано Хомчаку починати відверту розмову? А може самий раз?
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Не знаю, почему решение о выходе из Иловайска наверху принималось так долго, - Хомчак

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Поэтому он всех бросил, включая своего раненого водителя и с несколькими комбатами сбежал. Только не понятно, Хомчак премию за взятие Иловайска в размере 300 000 долларов от Коломойского получил или нет.
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Не забывайте себе мозги!!!!
Это итог разрушения армии и спецорганов начиная с 1991г!!!! Приложили руку все!!! И Кравчук, и Кучма, и Юля, и Гриценко, последний штрих поставил Янукович со своей бандой и нудистский агентурой!!!!
Увы!!! Но по другому быть не могло быть!!!! Это итог!!!
Не которые про Парад поднимают волну. Вы представляете что такое паника??? Обществу и иностранным партнерами было показано, что государство есть и есть армия!!! И сколько там было войск привлечено??? А Киев защищать должны были остаться подразделения?? Или надо было пустить РФ походным маршем прямо в Киев, под Раду, кабмин, и АП Украины???? Думайте!!!
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Таки это не Хомчак по приказу Корбана которого называл своим шефом решил отжать ЗуГРЭС у Ахметова ??? Во дела чудные начались
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той Хомчак якого послав Назаров якого призначив потрошенко
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Зачем совать комменты непонятных людей или ботов? Что вы хотите этим доказать?
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Уверен, что Хомчак все прекрасно знает, но на хочет выглядеть как пустозвон.
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Чомусь переконаний, що Хомчак зраду бачив задовго до розгрому в "зеленому коридорі". Брав Хомчак участь у цій зраді? Оце і треба з'ясувати.
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Он был на передовой, а не на параде, и смотрел в глаза подчиненных. Очень сомневаюсь в его причастности к решениям на самом верху.
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Якраз в цей день Петя оформляв черговий офшор в Панамі (відповідні документи були опубліковані) а тому йому було не до Іловайска.
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Ето тебе Петя сказал что у него на счетах 3 штуки баксов? Господи, почему Украина так переполнена тупыми и продажными уродами.
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Ще трохи і треба починати розслідування всіх цих подій. І Хомчак підтримує це розслідування.
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Потому как решения входить в илловайск тоже не принималось.
Бандюки типо Семененко и хомчака решили грабить город, получили отпор и разбежались
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Тобто чому так довго Бєня не віддавав наказ Корбану з Хомчаком захопити Зугрес ?
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Навіщо Муженко прибрав війська загородження з Старобєшево, коли з'явились перші повідомлення про перехід росіян через кордон?
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Чтобы это узнать , нужно посадить тех , кто принимал решения и узнавать уже на допросах.
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Вчергове переконуюсь в тупості цього генерала.Замість того,щоб замовчувати про події,де він замазаний далі нікуди,постійно нагадує про них.Не здивуюсь,якщо ініціює розслідування,де буде замазувати сліди свого злочину,але ж свідків і зацікавлених забагато...
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він особисто зацікавлений у розслідуванні комісія ВРУ ніякого кріміналу в його діях не знайшла зато повно фатальних помилок у муженка,назарова та головнокомандувача
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Дешеві виправдання, як для такого "профі".
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цей херенал тікав би звідти першим, схоже, що він скороченням військ готує здачу України москалям як папередніки, і тікати з зебілом Не знаю, чому рішення про вихід з Іловайська нагорі ухвалювалося так довго, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6707
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Дії цього невігласа зрозумілі - він хоче забазарити проюлему, щоби люди пристали про неї говорити і навіть слухати. Прийом старий і дієвий.
Однак нічтожесумяшисе не розуміє, що мова йде про сотні загиблих і поранених з його вини воїнів, і йому не відмитись від тої крові. І як йому давати "ЧЕСТЬ" як що він її не має.
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Дії цього невігласа зрозумілі - він хоче забазарити проюлему, щоби люди пристали про неї говорити і навіть слухати. Прийом старий і дієвий.
Однак нічтожесумяшисе не розуміє, що мова йде про сотні загиблих і поранених з його вини воїнів, і йому не відмитись від тої крові. І як йому давати "ЧЕСТЬ" як що він її не має.
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Хомчак трус и предатель. И етому есть куча доказательств. Зря Зеленский оставил его в армии да еще повысил на должности. Ето боком вылезет. То же самое с Рюкзаковым.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНе знаю, чому рішення про вихід з Іловайська нагорі ухвалювалося так довго, - Хомчак
 
 
 
 
 
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