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 Фоторепортаж, За кордоном
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 Якщо ви мовчите, то не можете називати себе великою нацією, - родичі жертв катастрофи МН-17 пікетували посольство Росії в Гаазі. ФОТОрепортаж

Учасники акції вивісили плакати "Справедливість для MH-17" та "Людяність важливіша за політику".

Родичі загиблих у катастрофі збитого над Донбасом рейсу MH-17 закликали під посольством Росії в Гаазі до "людяності" та притягнення до відповідальності за трагедію, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Цілком зрозуміло, що вони зіграли певну роль у катастрофі MH-17", - заявив Сандер ван Луйк, представник Робочої групи з виявлення правди.

"Мовчання політично мотивоване. Якщо ви мовчите і не берете на себе відповідальність, ви не можете називати себе великою нацією", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд ООН має по суті розглянути справу про збитий літак рейсу MH17, - Зеркаль

Перед будівлею російського філії МЗС РФ вони встановили 298 білих стільців, - як у літаку, включно з проходами, які символізують 298 жертв MH17.

Якщо ви мовчите, то не можете називати себе великою нацією, - родичі жертв катастрофи МН-17 пікетували посольство Росії в Гаазі 01
Якщо ви мовчите, то не можете називати себе великою нацією, - родичі жертв катастрофи МН-17 пікетували посольство Росії в Гаазі 02

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило, що найближчим часом Росія сяде за стіл переговорів з питання визнання відповідальності за катастрофу Boeing рейсу MH17 у 2014 році.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132104
 
   
 Топ коментарі
 
Катсапы просто не могут понять горе голандцев. Ведь сосияне считают, что руские бабы еще нарожают и удивляются чего голанские бабы так же само не думают Если вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге - Цензор.НЕТ 5873
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Русня то вялікая нація виродків ...
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Катсапы просто не могут понять горе голандцев. Ведь сосияне считают, что руские бабы еще нарожают и удивляются чего голанские бабы так же само не думают Если вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге - Цензор.НЕТ 5873
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Какие они великие? Не надо путать огромные с великими. Разве может великой нацией править такое ничтожество как ху йло? Разве может великацая нация всем скопом лечь под плешивого карлика? Разве может великая нация спокойно смотреть как Китай у них отжимает треть страны? Разве может великая нация воевать в Грузией, Украиной и лечь под Израиль в Сирии? Ну и т.д.
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Разве может великая нация спокойно смотреть как Китай у них отжимает треть страны?\\\\\\\

а сами они откуда там взялись, а? можид тоже "отжали" у кого-то? совком воняет - где насрал, там и вяличие Якщо ви мовчите, то не можете називати себе великою нацією, - родичі жертв катастрофи МН-17 пікетували посольство Росії в Гаазі - Цензор.НЕТ 8708
или ты еще на Чечню так скажешь шо Чечня отжимала Чечню у исконных горцев - руцких?
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Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает (Н.Гоголь)
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Россия всегда врёт, а свою ложь прячет во времени, чем дольше времени от происшедшего события тем больше она врёт...
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Яка в дупу "вяликая нація"? Якщо ви мовчите, то не можете називати себе великою нацією, - родичі жертв катастрофи МН-17 пікетували посольство Росії в Гаазі - Цензор.НЕТ 8599 Кацапи-це мерзотні пацюки які переносять чуму свого "руцького міра" ,загаджують усе навкруги там де існують,убивають при нагоді усіх хто не сприймає московитів,ненавидять усе навкруги і самих себе.
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І в чому велич мокшів? Чим вони великі? Тундрою і яскраво вираженим дебілізмом?
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Сейчас штук двадцать "самых прафдифых" и "афторитетных" версий от кремлядей все услышат...
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700 років мокшів навчали мовчати, а бо кричати " Слава царю чи Пуйлу!!!"
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це ще Петро 1-сифілітик нашептав голандцям на верфах-що кацапи великі брехуни-а голландці запам"ятали тільки слово- великі
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їхня "велич" лише в одному-в найбільшій кількості нащадків монголо-татар.
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"Если вы молчите и не берете на себя ответственность, вы не можете называть себя великой нацией"
Источник: https://censor.net.ua/p3132104

О, Господи. 95% населения запоребрика - уголовники, самые настоящие уголовники, уже отсидевшие и еще нет.
К кому вы там обращаетесь?
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А что, какой то идиот думает, что россияне великая нация, это крепостное убожество.
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А из посольства доносился звук ржащей лошади Если вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге - Цензор.НЕТ 4053
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Дорогие голландские друзья! Вы делаете логическую ошибку. Человечность можно ожидать только от людей и некоторых животных. Члены ОПГ РФ - кацапоидные гуманоиды, в их хромосомном наборе (включая лишнюю имени медынского) гена человечности нет. Эти жадные злобные твари - тупиковая ветвь эволюции. Кацапозавры...
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Будни путинской #России. На месте ДТП в #Сочи обнаружили официально умершего в тюрьме в 2014 г. скандально известного садиста #Цапка. Выяснилось, что мертвец спокойной рассекает на иномарке по Сочи, где кстати расположена резиденция

https://www.5-tv.ru/news/253953/nameste-dtp-vsoci-zametili-celoveka-pohozego-naumersego-vsizo-capka/
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Какие там великие?! Жалкие и дикие...
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Ну, рашка ж себя наследником Сысысэра считает, значит нация там отсутствует, а присутствует совеццкий народ.
А совеццкий народ - он как северокорейский, ему не интересно где правда или как лучше жить.
Ему главное шоб его боялись.
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В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
(с) Н.А. Зиновьев
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Неразумно взывать к совести руководство путинской РФ - пустая трата времени и издевательство над здравым смыслом.
Требовать справедливого возмездия, осуждения преступников надо от мирового сообщества и своего правительства.
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Козломордым насрать на эти акции и глубокую озабоченность Запада! Надо душить эту гидру все возможными способами а не газопроводы строить!
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Нет такой национальности Рюзьке!!!, а вот *********** есть!!!
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Главным приоритетами Кремля- ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИВИЛЕГИЙ и т.д.
Человеческие жизни не принимаются во внимание - "бабы еще нарожают.."
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Наивность европейцев просто убивает🤦‍♂️ такое чувство они не понимают с кем имеют дела
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Они реально не понимают. Раша Пропаганда за огромные нефте-газодоллары шурует во всю в Европе и США......
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Долговато что то расследование идет...там же уже все ясно, че тянуть кота за .....
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Сами всегда это говно взращивали кредитами и технологиями, а теперь - "а нас то за что"?
Ну тупые, даже петуха из навоза вылепить не могут, а замахиваются на вяличие российцев)
Перед посольством нужно было расставить 100 бутылок потолще и взгромоздить на них каждое ссущество которое есть внутри здания. Только так эти "братья" понимают. Финны знают - засрали свою землю, не по своей воле, тушами красножопых шакалов и те поняли что вот тут надо учитывать мнение других Якщо ви мовчите, то не можете називати себе великою нацією, - родичі жертв катастрофи МН-17 пікетували посольство Росії в Гаазі - Цензор.НЕТ 9241
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Мне говорили, что если сбивать российские самолеты, то это очень помогает от бессилия. Кажется, турки говорили.
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а когда эти уроды признавали свою вину ? и сейчас этого не будет... это кубло они называют рЮський мир...
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С времен как они стали целовать копыта монгольским коням они стали нацией рабов. В этом состоянии их держали и держат поныне. Сменяя название государства, титулы вождей и правителей, строй, идеологию, лозунги но сущность при этом не меняется . Народ раб, а кто отказывался от такой "перспективы" либо уничтожался, либо ломался об колено. ( а дальше уже брала свое слово генетика, а это уже приговор)
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После достройки Северного потока - 2 вместе с Германией они еще заставят вас извиняться за эти стулья.
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А це з якого бодуна мокші стали великай нацией????
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Какая ж "великая нация", если ложь повсеместно?

Якщо ви мовчите, то не можете називати себе великою нацією, - родичі жертв катастрофи МН-17 пікетували посольство Росії в Гаазі - Цензор.НЕТ 3916
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Нехай родичі загиблих підуть до посольства, міністерства, суду Нідерландів і та вимагають з плакатами справедливості! З кацапами все зрозуміло. Не зрозуміло з державою Нідерланди громадяни, якої були вбиті рюсскімі, а Нідерланди вже 5 років маючи беззаперечні докази щось розглядають. І ми памятаємо, що саме Нідерланди найдовше чомусь, тягнули з ратифікацією асоціації з ЄС .
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Цензор.НЕТНовиниФоторепортажЯкщо ви мовчите, то не можете називати себе великою нацією, - родичі жертв катастрофи МН-17 пікетували посольство Росії в Гаазі. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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