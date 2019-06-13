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Все про:ЗСУ (281) Хомчак (36)

 Дайте можливість підлеглим ухвалювати рішення і відповідати за них, - Хомчак про розвиток ЗСУ

Не має бути різниці між солдатом і генералом у якості профілактичних обстежень і лікування. Найголовніше завдання - це збереження життя і здоров'я.

Про це заявив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак під час круглого столу з питань забезпечення належного стану військової дисципліни у Збройних силах України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

- Особливу увагу варто приділити військовослужбовцям строкової служби, які є потенційними кандидатами на службу за контрактом та майбутнім резервом. Для цього необхідно викорінити на всіх рівнях прояви безпринципності, безвідповідальності та бути особистим прикладом для підлеглих. Необхідно також позбавитись байдужості та бездушного ставлення. Підлеглий має вірити своєму командиру, підлеглий має знати, що тільки його начальник може вирішити його проблеми. А начальник їх має знати, вникати та вирішувати, - акцентував начальник Генерального штабу ЗС України.

Окремо генерал-лейтенант Руслан Хомчак наголосив на важливості ініціативних рішень командирів різних ланок, починаючи від командира відділення: "Дайте можливість підлеглим ухвалювати рішення і відповідати за них. Як тільки вищі керівники підміняють своїх підлеглих - це сприяє неякісному виконанню поставлених завдань та нівелює професійне командирське зростання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не збиралася виконувати норми морського права в Керченській протоці, - Хомчак про захоплення українських кораблів

На особливу увагу заслуговує залученість та співробітництво офіцерів структур морально-психологічного забезпечення із військовими медиками з огляду на важливість питань, пов’язаних із проходженням медичного огляду особовим складом та попередженням смертельних випадків, пов’язаних зі станом здоров’я.

- Не має бути різниці між солдатом і генералом у якості профілактичних обстежень та лікування. Найголовніше завдання - це збереження життя і здоров’я. Це має лежати в основі будь-яких управлінських рішень, як у районі проведення операції Об'єднаних сил, так і в повсякденній діяльності.

Відповідаючи на запитання одного із головних сержантів, генерал-лейтенант Руслан Хомчак наголосив на продовженні розвитку й набуття спроможностей Збройними силами України відповідно до стандартів НАТО, зокрема це стосується і сержантського корпусу.

- Солдатом має керувати сержант, не генерал чи полковник. Сержанти мають працювати із солдатами, займатися їхнім вихованням та навчанням, - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

- Усі рішення, які ухвалені в Україні та Збройних силах України щодо євроатлантичної інтеграції України, мають незмінний характер. Робота в цьому напрямку буде продовжуватися спільно із партнерами з країн-членів НАТО пришвидшеними темпами, - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чисельність військових частин будемо приводити до оптимальної, не знижуючи боєздатності, - глава Генштабу Хомчак

Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України генерал-лейтенант Олег Грунтковський зосередив свою увагу на обговоренні питань забезпечення належного стану військової дисципліни та правопорядку, збереження життя та здоров’я особового складу, передумов скоєння правопорушень військовослужбовцями, зокрема трагічних випадків загибелі особового складу.

У нараді взяли участь представники Генерального штабу ЗС України, Головного управління Військової служби правопорядку у ЗС України, заступники командувачів та головні старшини видів, окремих родів військ (сил), оперативних (повітряних) командувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132103
 
   
 Топ коментарі
 
слова,слова,слова - красиво и правильно говорить не запретишь - но в армии или есть нормативная база или ее нет - а так все это благие пожелания,если не тупой пиар
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Сказав вантий зебіл какашніков
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Первым самостоятельным решением твоих подчинённых будет поставить тебя к стенке, как дизертира
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слова,слова,слова - красиво и правильно говорить не запретишь - но в армии или есть нормативная база или ее нет - а так все это благие пожелания,если не тупой пиар
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Якщо за 5 років не вдалося кардинально змінити нормативну базу, то зараз фантазій буде через край. Як зараз в МОН.
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А ты пока хомяк по тренеруйся броник одевать
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Судя по глубине твоей мысли ты за зеленского голосовало😂😂😂
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Александр, а Вы способны оценить глубину своей собственной мысли?
Что в Вашем комментарии является образцом глубины: коверканье фамилии, элементарная грамматическая ошибка или сомнение в том, что боевой генерал способен надеть бронежилет?
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Сомнение в том, что "боевой" генерал способен ПРАВИЛЬНО надеть бронежилет базируется на ФОТОФАКТЕ того, что Хоменко надел бронежилет задом наперед.

Дайте можливість підлеглим ухвалювати рішення і відповідати за них, - Хомчак про розвиток ЗСУ - Цензор.НЕТ 9498
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Это точно задом наперед? И кто такой Хоменко?
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А ты не понял. Он защитил себя от выстрела в спину... от таких, как ты.
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У нас президент самостоятельно не может принимать решения, хомяк, ты о чом ваще?) Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ - Цензор.НЕТ 2601
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у зеленского в попе рука каломойского. кукла никогда сама не принимает решений. для этого там есть богдан и разумков, кароче узеленского их называют Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ - Цензор.НЕТ 8509
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Порохоботня вылезла из кучки соевого дерьма...и за работу!
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Ну так с 08:00 и до 17:00. Суботта, воскресение - выходной. Все как у нормальных людей Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ - Цензор.НЕТ 5759
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Нормальные люди? ты себе льстишь...или тебе это хозяин в методичке написал?!
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Я на выходных - отдыхаю. Никакого интерента. А вы зебилы беснуйтесь на цензоре хоть до усьору Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ - Цензор.НЕТ 2501
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мародьор за роки президенства збільшив свої статки в 100 разів по даним зебільної розвідки-так- що нам жити-не тужити
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сейчас в 10 раз больше мародеров будет, которые пришли уничтожить Украину разорвать на части в угоду оккупанту. Так что все в сравнении.
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это люмпены процентов на 60.. швондеры с шариковыми только и ждут-чтоб отнять да поделить.. В их понимании Зеля-Робин Гуд
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чого ти досяг і що маєш, щоб когось обзивати?
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а чому ти мені тикаєш? Я тебе не знаю-досяг небагато-побудував дім-виростив дітей-садив дерева.. Але мені вистачило здорового глузду не робити з країни посьміховисько на весь світ
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вибачте Дайте можливість підлеглим ухвалювати рішення і відповідати за них, - Хомчак про розвиток ЗСУ - Цензор.НЕТ 9336 але коли хтось безпідставно більшість країни вважає люмпенами, то якось важко звертатися на ви - і чому ви вважаєте що ті хто проти пороха - не переймаються долею країни - він же закликав - думай - от люди і подумали (а ваші досягнення є у багатьох і навіть кращі)
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так я вже втомився розказувати-що я не прихильник Пороха-можу забрати свої слова назад про люмпенів і назву іх людьми-які просто передозувалися слугою народу. Але кого Ви обрали??? подивіться-що він виробляє зараз і ще наробить справ... Ви скоро з жахом будете згадувати про ваші сподівання на нього- дай Бог-щоб я помилився.. тоді напишіть мені і я привселюдно вибачусь перед Вами
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я не дивлюсь телевізор(тільки мега і давінчі) як і багато хто в нашій країні, проте політикою цікавлюсь не тільки під час виборів - ваших "жахів" не поділяю - янику не вдалоля - вистояли, а те що ці - хоча б перетрусять це болото - вже непогано - стільки років одні і ті ж "професіонали" з однаковими брехливими обіцянками - а їх вибирали і вибирали Дайте можливість підлеглим ухвалювати рішення і відповідати за них, - Хомчак про розвиток ЗСУ - Цензор.НЕТ 8079
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а кого цей набрав-Ви бачили? І хто перетрусить?? і скільки ще треба потрясінь і Майданів вистоювати-коли Ви виявитесь неправі? не можна експериментувати над країною в такі часи- країна їх може вже просто не витримати-експерименти Ваші..
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у чому проблема? Дайте можливість підлеглим ухвалювати рішення і відповідати за них, - Хомчак про розвиток ЗСУ - Цензор.НЕТ 6776 ви дивіться, слухайте і читайте їх, а не чиїсь вільні інтерпретації - для мене поки що існує одне головне призначення - начальник генштабу!, а обслуга президента мене не цікавить - там і повинні бути ті кому він довіряє - он залишив когось зі "старих" вже вмонтували петрухини тезиси у промову Дайте можливість підлеглим ухвалювати рішення і відповідати за них, - Хомчак про розвиток ЗСУ - Цензор.НЕТ 8714
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только швондерам то ничего не перепадет,рожей не вышли
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нужно наверное в каждом посте закрепить примечание-сарказм.
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Народ, не надо спорить. Вся эта власть и их высказывания это сплошная шутка. Клоун президент это шутка, хомчак это шутка, все одна огромная шутка. Смейтесь на здоровье, а остальное всё мелочи.
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Армия- это прежде всего физическая подготовка, огневая, тактическая и т.д.
Если любое подразделение совершает к примеру марш- бросок- то впереди должен быть командир и не на транспорте в в рядах, физ подготовка- вперед на турник все, огневая- на рубеж все и т.д. Другими словами- командир любого подразделения должен быть впереди строя. Если толстопузики , будут рассказывать про армию не выходя из кабинета- ТО ЭТО НЕ АРМИЯ...
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Правильно говорит все. Но для єтого надо уволить 90 процентов генералов. У них единственньій опьіт - опьіт воровства
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Первым самостоятельным решением твоих подчинённых будет поставить тебя к стенке, как дизертира
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Красавчик! Колись давно на одній з офіцерських нарад ще в Радянській Армії, де були присутні десь близько 15 офіцерів, я сказав що ми повинні кожен день доводити солдату що маємо право їм командувати. Ні один з присутніх зі мною не погодився.
Дуже сподіваюсь що нова Українська Армія буде іншою.
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Необходимо также избавитьсяот равнодушия и бездушного отношения. Подчиненный должен верить своему командиру, подчиненный должен знать, что только его начальник может решить его проблемы.Источник: https://censor.net.ua/n3132103

Гидота яка.Це від "бездушного отношения" Хомчак сидів в кукурудзі три доби,коли його підлеглих розстрілювали кацапи?Такому начальнику Генштабу хто з солдат може вірити?
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В кукурудзі - це ще добре.
Вірогідно, що в ФСБ і повернений, як агент.
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сидів разом з солдатами а хто завів їх у ту кукурудзу? порошенко,гелетей,муженко....
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Ви з якої планети до нас завітали?З якими солдатами?
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Ви точно не з України.Хомак КИНУВ на загибель українських солдат і офіцерів,кинув цивільних журналістів,пораненого,рацію,і втік.Відео є з тих подій.Так що може де й сидів Хомчак з солдатами і офіцерами три доби,коли зник,але ті солдати були не українські
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Я так понимаю именно так Хомчак и поступил в Иловайске,командующий занимался своим спасением,а солдаты как-нибудь сами должны были разобраться
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хомчак, а коли відповісиш за те що кинув воїнів України у Іловайському котлу, завів їх туди та кинув???? чи якось так, - ой не виновин я, вони самі винні??? (((
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Дурня!
На хріна тоді в армії звання і посади?
Зробити всіх рядовими і хай кожен приймає рішення і його виконує!
На хріна штаби!
Дурня!
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це европейський підхід а не дурня

В украинской армии системная проблема заключается в том, что командирами часто становятся не лидеры, а люди, не имеющие ни знаний, ни влияния, которые не умеют работать с личным составом и так далее, что может привести ко второму Иловайске.
Об этом в интервью «Апострофу» заявил военный инструктор-волонтер из Израиля Цви Ариэли, который тренировал украинских силовиков во время АТО.

По его словам, командир должен иметь авторитет.
«В Израиле 90% командиров имеют влияние, их уважают, потому что они проходят определенные постоянные усовершенствования, потому что там существует постоянный отбор и отсев. Ты не можешь перейти на следующий уровень, не пройдя предыдущий», - отметил Ариели.
Он добавил, что в Украине командиры учатся, и потом все, даже самые бесталанные, становятся офицерами, и им дают в подчинение взвод.
«Представьте себе: 30 человек попадают под командование совершенно случайного человека, которого просто в свое время записали на военную кафедру в его гражданском вузе... И даже если ребятам повезет получить командира, который закончил военное училище или даже военный институт, это абсолютно не гарантия, что он соответствует своей должности», - сказал инструктор.
Ариели добавил, что для военных есть короткие курсы, но их смысл сомнителен. Кроме того, нет универсальной системы базовой подготовки бойцов, которая должна быть унифицирована не только в рамках Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и в рамках всех силовых ведомств.
«Стране и армии сегодня нужны думающие люди, которые будут системно принимать и использовать лучший опыт других стран, адаптирован под современные украинские вызовы и реалии. Но делать это нужно осмысленно, а не тупо переводить с другого языка и начинать внедрять. Также необходимо постоянно анализировать собственный опыт боевых действий, делать из этого честные и системные выводы. Если были слабые места и пробелы, немедленно исправлять, вносить коррективы в боевые уставы, инструкции и т. др.», - уточнил он.
Вместе с тем, он добавил, что важным является и вопрос подбора инструкторов для военных.
«Не хотите израильтян - пригласите британцев или американцев. Но платить им придется не 50-60 тысяч гривен, а столько, сколько специалист такого уровня получает в мире. А простой инструктор в мире получает от 5 тысяч долларов в месяц. Специалист стратегического уровня - 25 -30 тысяч долларов в месяц. Дорого - да. Но дешевле можно получить очередной Иловайск или Дебальцево», - подчеркнул Ариели.
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Совершенно верно, на Западе вся армия держитьс на сержантах, а у нас на тупых и толстых генералах.
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у них даже есть Sergeant major of the Army.
но это абсолютно иная иерархия
))) Д всегда остаются Д
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про що мова зараз літо духота страшенна по місту ходять військові одягнені в ту форму в якій почуваєш себе як в бвні бери хоть пиво пий!))Форму на початок людську потрібно ******* магазинів які працюють з закордону де дійсно якісна форма на всі сезони просто дивишся коли йде хлопака в отих берцах йому ітак важко а тут щей жара.От як хлопаки з https://tacticalgear.ua/ працюють суто з американськими брендами! хороші є і Українські виробники не спорю тільки їм не дають можливості вийти на великий ринок але хлопці стараються дайте їм можливість зробити щось нормальне для держави я кажу за оту укр форму це просто жесть
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Не зрозуміло цей хенерал начальник штабу чи пастир-капелан.
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