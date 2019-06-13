 Дайте можливість підлеглим ухвалювати рішення і відповідати за них, - Хомчак про розвиток ЗСУ

Про це заявив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак під час круглого столу з питань забезпечення належного стану військової дисципліни у Збройних силах України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

- Особливу увагу варто приділити військовослужбовцям строкової служби, які є потенційними кандидатами на службу за контрактом та майбутнім резервом. Для цього необхідно викорінити на всіх рівнях прояви безпринципності, безвідповідальності та бути особистим прикладом для підлеглих. Необхідно також позбавитись байдужості та бездушного ставлення. Підлеглий має вірити своєму командиру, підлеглий має знати, що тільки його начальник може вирішити його проблеми. А начальник їх має знати, вникати та вирішувати, - акцентував начальник Генерального штабу ЗС України.

Окремо генерал-лейтенант Руслан Хомчак наголосив на важливості ініціативних рішень командирів різних ланок, починаючи від командира відділення: "Дайте можливість підлеглим ухвалювати рішення і відповідати за них. Як тільки вищі керівники підміняють своїх підлеглих - це сприяє неякісному виконанню поставлених завдань та нівелює професійне командирське зростання".

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На особливу увагу заслуговує залученість та співробітництво офіцерів структур морально-психологічного забезпечення із військовими медиками з огляду на важливість питань, пов’язаних із проходженням медичного огляду особовим складом та попередженням смертельних випадків, пов’язаних зі станом здоров’я.

- Не має бути різниці між солдатом і генералом у якості профілактичних обстежень та лікування. Найголовніше завдання - це збереження життя і здоров’я. Це має лежати в основі будь-яких управлінських рішень, як у районі проведення операції Об'єднаних сил, так і в повсякденній діяльності.

Відповідаючи на запитання одного із головних сержантів, генерал-лейтенант Руслан Хомчак наголосив на продовженні розвитку й набуття спроможностей Збройними силами України відповідно до стандартів НАТО, зокрема це стосується і сержантського корпусу.

- Солдатом має керувати сержант, не генерал чи полковник. Сержанти мають працювати із солдатами, займатися їхнім вихованням та навчанням, - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

- Усі рішення, які ухвалені в Україні та Збройних силах України щодо євроатлантичної інтеграції України, мають незмінний характер. Робота в цьому напрямку буде продовжуватися спільно із партнерами з країн-членів НАТО пришвидшеними темпами, - зазначив він.

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Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України генерал-лейтенант Олег Грунтковський зосередив свою увагу на обговоренні питань забезпечення належного стану військової дисципліни та правопорядку, збереження життя та здоров’я особового складу, передумов скоєння правопорушень військовослужбовцями, зокрема трагічних випадків загибелі особового складу.

У нараді взяли участь представники Генерального штабу ЗС України, Головного управління Військової служби правопорядку у ЗС України, заступники командувачів та головні старшини видів, окремих родів військ (сил), оперативних (повітряних) командувань.