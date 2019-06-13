 Дайте можливість підлеглим ухвалювати рішення і відповідати за них, - Хомчак про розвиток ЗСУ

Про це заявив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак під час круглого столу з питань забезпечення належного стану військової дисципліни у Збройних силах України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
- Особливу увагу варто приділити військовослужбовцям строкової служби, які є потенційними кандидатами на службу за контрактом та майбутнім резервом. Для цього необхідно викорінити на всіх рівнях прояви безпринципності, безвідповідальності та бути особистим прикладом для підлеглих. Необхідно також позбавитись байдужості та бездушного ставлення. Підлеглий має вірити своєму командиру, підлеглий має знати, що тільки його начальник може вирішити його проблеми. А начальник їх має знати, вникати та вирішувати, - акцентував начальник Генерального штабу ЗС України.
Окремо генерал-лейтенант Руслан Хомчак наголосив на важливості ініціативних рішень командирів різних ланок, починаючи від командира відділення: "Дайте можливість підлеглим ухвалювати рішення і відповідати за них. Як тільки вищі керівники підміняють своїх підлеглих - це сприяє неякісному виконанню поставлених завдань та нівелює професійне командирське зростання".
На особливу увагу заслуговує залученість та співробітництво офіцерів структур морально-психологічного забезпечення із військовими медиками з огляду на важливість питань, пов’язаних із проходженням медичного огляду особовим складом та попередженням смертельних випадків, пов’язаних зі станом здоров’я.
- Не має бути різниці між солдатом і генералом у якості профілактичних обстежень та лікування. Найголовніше завдання - це збереження життя і здоров’я. Це має лежати в основі будь-яких управлінських рішень, як у районі проведення операції Об'єднаних сил, так і в повсякденній діяльності.
Відповідаючи на запитання одного із головних сержантів, генерал-лейтенант Руслан Хомчак наголосив на продовженні розвитку й набуття спроможностей Збройними силами України відповідно до стандартів НАТО, зокрема це стосується і сержантського корпусу.
- Солдатом має керувати сержант, не генерал чи полковник. Сержанти мають працювати із солдатами, займатися їхнім вихованням та навчанням, - зазначив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
- Усі рішення, які ухвалені в Україні та Збройних силах України щодо євроатлантичної інтеграції України, мають незмінний характер. Робота в цьому напрямку буде продовжуватися спільно із партнерами з країн-членів НАТО пришвидшеними темпами, - зазначив він.
Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України генерал-лейтенант Олег Грунтковський зосередив свою увагу на обговоренні питань забезпечення належного стану військової дисципліни та правопорядку, збереження життя та здоров’я особового складу, передумов скоєння правопорушень військовослужбовцями, зокрема трагічних випадків загибелі особового складу.
У нараді взяли участь представники Генерального штабу ЗС України, Головного управління Військової служби правопорядку у ЗС України, заступники командувачів та головні старшини видів, окремих родів військ (сил), оперативних (повітряних) командувань.
Что в Вашем комментарии является образцом глубины: коверканье фамилии, элементарная грамматическая ошибка или сомнение в том, что боевой генерал способен надеть бронежилет?
Если любое подразделение совершает к примеру марш- бросок- то впереди должен быть командир и не на транспорте в в рядах, физ подготовка- вперед на турник все, огневая- на рубеж все и т.д. Другими словами- командир любого подразделения должен быть впереди строя. Если толстопузики , будут рассказывать про армию не выходя из кабинета- ТО ЭТО НЕ АРМИЯ...
Дуже сподіваюсь що нова Українська Армія буде іншою.
Гидота яка.Це від "бездушного отношения" Хомчак сидів в кукурудзі три доби,коли його підлеглих розстрілювали кацапи?Такому начальнику Генштабу хто з солдат може вірити?
Вірогідно, що в ФСБ і повернений, як агент.
На хріна тоді в армії звання і посади?
Зробити всіх рядовими і хай кожен приймає рішення і його виконує!
На хріна штаби!
Дурня!
В украинской армии системная проблема заключается в том, что командирами часто становятся не лидеры, а люди, не имеющие ни знаний, ни влияния, которые не умеют работать с личным составом и так далее, что может привести ко второму Иловайске.
Об этом в интервью «Апострофу» заявил военный инструктор-волонтер из Израиля Цви Ариэли, который тренировал украинских силовиков во время АТО.
По его словам, командир должен иметь авторитет.
«В Израиле 90% командиров имеют влияние, их уважают, потому что они проходят определенные постоянные усовершенствования, потому что там существует постоянный отбор и отсев. Ты не можешь перейти на следующий уровень, не пройдя предыдущий», - отметил Ариели.
Он добавил, что в Украине командиры учатся, и потом все, даже самые бесталанные, становятся офицерами, и им дают в подчинение взвод.
«Представьте себе: 30 человек попадают под командование совершенно случайного человека, которого просто в свое время записали на военную кафедру в его гражданском вузе... И даже если ребятам повезет получить командира, который закончил военное училище или даже военный институт, это абсолютно не гарантия, что он соответствует своей должности», - сказал инструктор.
Ариели добавил, что для военных есть короткие курсы, но их смысл сомнителен. Кроме того, нет универсальной системы базовой подготовки бойцов, которая должна быть унифицирована не только в рамках Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и в рамках всех силовых ведомств.
«Стране и армии сегодня нужны думающие люди, которые будут системно принимать и использовать лучший опыт других стран, адаптирован под современные украинские вызовы и реалии. Но делать это нужно осмысленно, а не тупо переводить с другого языка и начинать внедрять. Также необходимо постоянно анализировать собственный опыт боевых действий, делать из этого честные и системные выводы. Если были слабые места и пробелы, немедленно исправлять, вносить коррективы в боевые уставы, инструкции и т. др.», - уточнил он.
Вместе с тем, он добавил, что важным является и вопрос подбора инструкторов для военных.
«Не хотите израильтян - пригласите британцев или американцев. Но платить им придется не 50-60 тысяч гривен, а столько, сколько специалист такого уровня получает в мире. А простой инструктор в мире получает от 5 тысяч долларов в месяц. Специалист стратегического уровня - 25 -30 тысяч долларов в месяц. Дорого - да. Но дешевле можно получить очередной Иловайск или Дебальцево», - подчеркнул Ариели.
но это абсолютно иная иерархия
))) Д всегда остаются Д