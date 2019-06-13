 Хотілося б, щоб РФ була другом Польщі, але вона знову показує своє неприємне імперське обличчя, - Дуда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 112.Україна, про це Дуда заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Ми хотіли б, щоб Росія була нашим другом, але, на жаль, Росія знову показує своє дуже суворе, неприємне імперське обличчя, і ми не хочемо бути частиною російської сфери впливу", - сказав Дуда.

Водночас він назвав Росію "великим сусідом Польщі, із більшим потенціалом, ніж у Польщі".

При цьому він згадав, як протягом історії Польща боролася за свою свободу, незважаючи на територіальні претензії з боку Росії в різні періоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розмістять у Польщі ескадрилью розвідувальних безпілотників MQ-9, - Трамп і Дуда підписали декларацію про оборонну співпрацю

"І я радий, що сьогодні ми можемо сміливо говорити, зокрема у зв'язку з військовою присутністю США і НАТО в Польщі, що ми дійсно, насамперед з політичної точки зору, є частиною Заходу", - сказав Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда і президент США Дональд Трамп у Вашингтоні підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони щодо присутності збройних сил США на території Польщі.