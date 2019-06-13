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Все про:Польща (1814) Росія (17477) Дуда (182)

 Хотілося б, щоб РФ була другом Польщі, але вона знову показує своє неприємне імперське обличчя, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда хотів би, щоб Росія була другом Польщі, але, на його думку, нині це малоймовірно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 112.Україна, про це Дуда заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Ми хотіли б, щоб Росія була нашим другом, але, на жаль, Росія знову показує своє дуже суворе, неприємне імперське обличчя, і ми не хочемо бути частиною російської сфери впливу", - сказав Дуда.

Водночас він назвав Росію "великим сусідом Польщі, із більшим потенціалом, ніж у Польщі".

При цьому він згадав, як протягом історії Польща боролася за свою свободу, незважаючи на територіальні претензії з боку Росії в різні періоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розмістять у Польщі ескадрилью розвідувальних безпілотників MQ-9, - Трамп і Дуда підписали декларацію про оборонну співпрацю

"І я радий, що сьогодні ми можемо сміливо говорити, зокрема у зв'язку з військовою присутністю США і НАТО в Польщі, що ми дійсно, насамперед з політичної точки зору, є частиною Заходу", - сказав Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда і президент США Дональд Трамп у Вашингтоні підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони щодо присутності збройних сил США на території Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132101
 
   
 Топ коментарі
 
После Катыньской трагедии, после сбитого самолета с элитой государства и других заподлянок этот пшек еще заикаится про дружбу с кацапюрами? Хотелось бы, чтобы РФ была другом Польши, но она снова показывает свое неприятное имперское лицо, - Дуда - Цензор.НЕТ 1694
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Россия и дружба это несовместимые понятия
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После Катыньской трагедии, после сбитого самолета с элитой государства и других заподлянок этот пшек еще заикаится про дружбу с кацапюрами? Хотелось бы, чтобы РФ была другом Польши, но она снова показывает свое неприятное имперское лицо, - Дуда - Цензор.НЕТ 1694
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Те що СРАКА Є ОБЛИЧЧАМ ху?ла відомо давно і на це дійсно неприємно дивитися.
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Мужик сказал- мужик сделал..
Пути... сказал- Пути... может еще раз сказать...
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Показывает не лицо, а рыло. Козью морду.
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Он наверное жопу увидел, но дипломатично сказал литсо.
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Россия и дружба это несовместимые понятия
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Юнкер на ежегодном отможанаможном имперском саммите Польши(инициатива 3 морей, видимо третье море они выкопают), и такое выражение лица "мля, куда я попал?".

Хотелось бы, чтобы РФ была другом Польши, но она снова показывает свое неприятное имперское лицо, - Дуда - Цензор.НЕТ 926
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Если вспомнить историю, то Польша тоже не совсем белая и пушистая.
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Ничего такой дружбанчик.... самолет с президентом и верхушкой страны уконтрапупил, а так все хорошо, можно все забыть и дружбы водить....
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Ну так зебил тоже хочет дружить с кацлами и показывать им сватов. Ради этого он тоже готов начать все с чистого листа где-то по середине...
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Я бы очень хотел.чтобы Польша была другом Украины!Но это априори невозможно и несбыточно! Вся история отношений и ментальность народов об этом говорит! Удобно украинской власти торговать интересами государства и народа,значит Польша друг! Но если только появиться в Украине проукраинская власть,все увидят имперский оскал Польши похлеще намного российского...
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Kakoj tam drug mozet byt rosija.Raketami obstavyl ves Kalingrad tak sebe?Da vot adekvatny otvet rakety tolko v rosiju napravleny.Po gazu toze podpisali kontrakt s amerikoj na 3 raza bolse cerez terminal i tolko s odnoj kompanijiPolsa jest Evropejskaja strana i s ordoj nexocet imet nekakix del,
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Якщо Польща має бажання такого дружбана, то ворогів їй точно не потрібно!
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Во первых. Если бы не упал самолёт под Смоленском Дуда не стал бы
президентом. Думаю он знает об этой катастрофе больше чем кто либо. Во
вторых. Если бы украинская экономика развивалась у поляков был бы
большой кадровый голод. Заинтересована ли она в развитии Украины?
Конечно нет. так же как и Россия.
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Политика-дерьмо,но делают ее человеки.Поэтому обвиняя политика не стоит опускаться до человеконенавистничества,как в Украине,где средь бела дня известного политика власти избили,похитили,силой упаковали в автозак и депортировали в Польщу.

А кричать о патриотизьме из дупы того беззаконника у власти,который приказал так сделать-и не патриотизьм вовсе,а лиш оправдание беззакония обогатившегося в 82 раза хапуги 90-х.

Путлерорашизм же не входит ни в какие ворота человеческой законности с точки зрения права темь-более,но человечество тем и отличается от зверья,что говорит и ,зачастую, правильные слова.

Дуда не хочет быть в сфере влияния рашизма не на словах,а на деле и он делами доказывает.
Что говорил и что делал свернутый порох-сказано выше.
Что говорил и что делал хутин известно каждому украинцу.
Поэтому по делам их и судите их(в смысле узнаете их)
Слава Украине!
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Ещё раз произнеси, лишнехромосомный, - Слава Украине, и скажи - офшорный или Вальцман.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоХотілося б, щоб РФ була другом Польщі, але вона знову показує своє неприємне імперське обличчя, - Дуда
 
 
 
 
 
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