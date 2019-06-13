 Хотілося б, щоб РФ була другом Польщі, але вона знову показує своє неприємне імперське обличчя, - Дуда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 112.Україна, про це Дуда заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
"Ми хотіли б, щоб Росія була нашим другом, але, на жаль, Росія знову показує своє дуже суворе, неприємне імперське обличчя, і ми не хочемо бути частиною російської сфери впливу", - сказав Дуда.
Водночас він назвав Росію "великим сусідом Польщі, із більшим потенціалом, ніж у Польщі".
При цьому він згадав, як протягом історії Польща боролася за свою свободу, незважаючи на територіальні претензії з боку Росії в різні періоди.
"І я радий, що сьогодні ми можемо сміливо говорити, зокрема у зв'язку з військовою присутністю США і НАТО в Польщі, що ми дійсно, насамперед з політичної точки зору, є частиною Заходу", - сказав Дуда.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда і президент США Дональд Трамп у Вашингтоні підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони щодо присутності збройних сил США на території Польщі.
Пути... сказал- Пути... может еще раз сказать...
президентом. Думаю он знает об этой катастрофе больше чем кто либо. Во
вторых. Если бы украинская экономика развивалась у поляков был бы
большой кадровый голод. Заинтересована ли она в развитии Украины?
Конечно нет. так же как и Россия.
А кричать о патриотизьме из дупы того беззаконника у власти,который приказал так сделать-и не патриотизьм вовсе,а лиш оправдание беззакония обогатившегося в 82 раза хапуги 90-х.
Путлерорашизм же не входит ни в какие ворота человеческой законности с точки зрения права темь-более,но человечество тем и отличается от зверья,что говорит и ,зачастую, правильные слова.
Дуда не хочет быть в сфере влияния рашизма не на словах,а на деле и он делами доказывает.
Что говорил и что делал свернутый порох-сказано выше.
Что говорил и что делал хутин известно каждому украинцу.
Поэтому по делам их и судите их(в смысле узнаете их)
Слава Украине!