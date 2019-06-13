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 За несвоєчасний ремонт винищувачів МіГ-29 зі Львівського авіаційно-ремонтного заводу стягнули 2,9 млн грн до держбюджету, - ГПУ

11 червня 2019 року Господарським судом м.Києва частково задоволено позов Військової прокуратури Західного регіону України й ухвалено рішення про стягнення з державного підприємства "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" до Державного бюджету України 2,9 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Як повідомляється, в березні 2018 року між оборонним відомством і зазначеним заводом було укладено договір на модернізацію двох літаків МіГ-29.

У зв'язку з порушенням термінів виконання робіт виконавець мав сплатити штрафні санкції. Однак зазначені зобов'язання завод у добровільному порядку не виконав.

Реагуючи на виявлені порушення і діючи в інтересах Міноборони, військовою прокуратурою заявлено позов про стягнення зазначених коштів за прострочення термінів модернізації військової техніки.

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Суд погодився з доводами прокурора і зобов'язав підприємство сплатити зазначені кошти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132098
 
 
 Топ коментарі
 
Бред.То есть с госбюджета в госбюджет.
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Да. Из кармана в карман - минус банковская комиссия
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наказывать надо руководство а не рабочих и завод ,теперь у них зависнет зарплата,люди уедут на заработки , соевые идиоты подсадили еще одно предприятие За несвоєчасний ремонт винищувачів МіГ-29 зі Львівського авіаційно-ремонтного заводу стягнули 2,9 млн грн до держбюджету, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7269
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Нам потрібні нові літаки.
Міги то навіть не вчорашній день, а поза-поза-поза... вчорашній.
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Миги разные бывают. В том числе и очень современые
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Да. Из кармана в карман - минус банковская комиссия
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А краще з держбюджету в кишеню оліґарха? Річкові катери за ціною есмінця, виготовлені в "кузні нанотехнологій".
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Ты не сравнивай частное предприятие и государственное
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Никакой не бред, Вы застряли в совковом понимании госпредприятия. Вне зависимости от формы собственности предприятия ведут собственную хозяйственную деятельность, за счет которой и функционируют. Из госбюджета могут быть целевые средства под конкретную программу или деньги за работы по госзаказу, а их могут получать предприятия любой формы собственности.
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Можливо. Але можлива і навмисна зупинка оборонного заводу. Подібні приклади вже є. Отож, як кажуть: "Бабця на двоє ворожила".
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наказывать надо руководство а не рабочих и завод ,теперь у них зависнет зарплата,люди уедут на заработки , соевые идиоты подсадили еще одно предприятие
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О, а вы тут все отэто гоните на прокуратуру.
А они взяли - и отобрали у государственного завода государственные деньги, и перечислили их в государственный бюджет.
Я б до такого в жизни не додумался канєшно.
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А ще мабуть і отримала собі якісь відзнаки. Бачите як браво хизуються. Чи може лохів взувають?
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЗа несвоєчасний ремонт винищувачів МіГ-29 зі Львівського авіаційно-ремонтного заводу стягнули 2,9 млн грн до держбюджету, - ГПУ
 
 
 
 
 
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