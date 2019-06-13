 За несвоєчасний ремонт винищувачів МіГ-29 зі Львівського авіаційно-ремонтного заводу стягнули 2,9 млн грн до держбюджету, - ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Як повідомляється, в березні 2018 року між оборонним відомством і зазначеним заводом було укладено договір на модернізацію двох літаків МіГ-29.

У зв'язку з порушенням термінів виконання робіт виконавець мав сплатити штрафні санкції. Однак зазначені зобов'язання завод у добровільному порядку не виконав.

Реагуючи на виявлені порушення і діючи в інтересах Міноборони, військовою прокуратурою заявлено позов про стягнення зазначених коштів за прострочення термінів модернізації військової техніки.

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Суд погодився з доводами прокурора і зобов'язав підприємство сплатити зазначені кошти.