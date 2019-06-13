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 Ворог за добу 28 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено одного українського воїна, знищено одного та поранено трьох найманців РФ, - штаб

12 червня збройні формування РФ 28 разів порушили режим припинення вогню. З них тричі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- п'ять разів Водяне - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі Авдіївку - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;
- поблизу населеного пункту Мар'їнка - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- двічі Широкине - з автоматичних гранатометів;
- Новотроїцьке - з гранатометів різних систем;
- двічі Старогнатівку - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Лебединське - зі стрілецької зброї;
- околиці Талаківки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 12 разів:

- двічі Новолуганське - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- район населеного пункту Новотошківське - з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї;
- Попасна - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета;
- поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, стрілецької зброї;
- чотири рази Зайцеве - зі 120-мм міномета, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;
- двічі район населеного пункту Луганське - з гранатометів різних систем;
- Південне - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

"Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник дістав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 12 червня одного окупанта було знищено і трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників поблизу населеного пункту Водяне зі стрілецької зброї, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: Борівське - з артилерії калібру 152 мм та околиці Луганського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

Ворог за добу 28 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено одного українського воїна, знищено одного та поранено трьох найманців РФ, - штаб 01
Ворог за добу 28 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено одного українського воїна, знищено одного та поранено трьох найманців РФ, - штаб 02
Ворог за добу 28 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено одного українського воїна, знищено одного та поранено трьох найманців РФ, - штаб 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132097
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання воїнові.
Смерть москалям та підмоскальникам !
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть расеянам и их прихвостням из дарляндии!!!
Ворог за добу 28 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено одного українського воїна, знищено одного та поранено трьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 7000
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Одужання воїнові.
Смерть москалям та підмоскальникам !
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Кстати да. Давненько не было слышно
А вот вчера вечером и сегодня ранним утром (часа в 4) отчетливо были слышны бахи
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А ви наші вуха та очі, пишить що там відбувається! Слава Україні!!!
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть расеянам и их прихвостням из дарляндии!!!
Ворог за добу 28 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено одного українського воїна, знищено одного та поранено трьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 7000
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смерть расіянським окупантам, смерть ворогам України!!!! один нарот щоб їх обухом по рогах, да так ,щоб назавжди по домовинах поховались!!!! Пораненному воїну України скорішого одужання!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 28 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено одного українського воїна, знищено одного та поранено трьох найманців РФ, - штаб
 
 
 
 
 
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