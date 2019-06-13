 Путін про Україну: "Неминуче, що ми відновимо наші відносини"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу "Мир"
"Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного й того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами. Навіть з політичними елітами минулого, припустімо, з тими людьми, які на перше місце всієї своєї діяльності, всього свого життя ставили насамперед особистий успіх, особисту вигоду і збереження своїх капіталів, нажитих за рахунок українського народу, які зберігаються десь за кордоном. Від цього у них і така любов до Заходу, я думаю. Але нове керівництво, сподіваюся, позбавлене таких обмежень і почувається вільно, покладаючись на довіру, яка була надана народом України. Думаю, воно зможе діяти енергійно", - розповів Путін.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Павло Клімкін заявив, що майбутні вердикти трибуналів змусять Кремль сісти за стіл переговорів щодо Криму.
Итоги марш-броска на Приштину
Следующим этапом операции должна была стать переброска из России по воздуху двух полков ВДВ и техники. Помешала этим планам Венгрия и Болгария, запретившая российским самолетам пролетать над их территорией.
Мадлен Олбрайт писала: «Всё кончилось тем, что натовские силы кормили русских, у которых было плохо с провиантом..»
Бросили сломавшиеся 2 БТРа и 1 грузовик.
Десантники улетели и НАТО смогло принимать ништяки из Америки.
"Сейчас, через пять лет после тех событий, я считаю, что ввод нашего батальона был хорошо спланированной акцией самих американцев. Во-первых, им не было нужно массовое бегство сербов из Косово; это пахло новой гуманитарной катастрофой, только в обратную сторону. Да и оказывать гуманитарную помощь сопротивляющимся сербам они не хотели. Мы ввели батальон, который в военном отношении не значил ровным счетом ничего. Десять минут серьезного боя. Но мы остановили бегство сербов. Они поверили нам, и остались. Хотя было бы лучше, если бы они ушли в Сербию. Я всматриваюсь в эти лица. Кто из них сейчас жив? Кого втихаря не вырезали албанцы? В живых осталось, дай бог, 15 процентов. Страшно думать об этом, но нашими славянскими руками американцы положили под кривые ножи албанцев наших же косовских братьев-сербов. Сколько православных храмов будет сожжено дотла на следующий день? Тяжело быть свидетелем таких событий. Этот день по-настоящему потряс весь мир. Но человечество так и не обратило внимания, как за последующие 5 лет в Косово были вырезаны тысячи сербов, оставшихся там только благодаря этому дню - 12-му июня 1999 года." - Алексей Борзенко, режиссёр фильма «Русские танки в Приштине».
Потрачены бюджетные деньги на кино «Балканский рубеж» (2019) и мини-сериал «Батальон» (2018).
Привид(іронічно). То може ти і м'яса не їси?
Привид: "Коли я був царем, *бав я в жопу всіх богоносців в купі з Львом Толстим. Но це, конєшно, в смислє пєрєносном. Бо п*дорасів, з дєтства не любивши, посилав їх на хімію *бошить на благо Батьківщини. О часи, о Данія нещасна!"
Этот _удак войдет в историю как человек, который на ровном месте рассорил на поколения Украину и Россию.
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То есть, Зеленский и его команда (новая элита Украины), хранят свои капиталы в России? Я так понимаю Путина?
(из фраз Зеленского обобщено)
Треба повертатись до українського поняття "Звід ЧАСОПИСІВ"
Таке вивчення і констатація подій відкине усю полову, яку закинули москальські, а потім комунятські ізтогики.