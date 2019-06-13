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Все про:Путін (8999) Росія (17477)

 Путін про Україну: "Неминуче, що ми відновимо наші відносини"

Відносини Росії з Україною будуть відновлені незалежно від того, як складатимуться стосунки з українськими елітами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу "Мир"

"Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного й того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами. Навіть з політичними елітами минулого, припустімо, з тими людьми, які на перше місце всієї своєї діяльності, всього свого життя ставили насамперед особистий успіх, особисту вигоду і збереження своїх капіталів, нажитих за рахунок українського народу, які зберігаються десь за кордоном. Від цього у них і така любов до Заходу, я думаю. Але нове керівництво, сподіваюся, позбавлене таких обмежень і почувається вільно, покладаючись на довіру, яка була надана народом України. Думаю, воно зможе діяти енергійно", - розповів Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупація Криму - "військовий жест" з боку РФ. Європа не має закривати на це очі, - Макрон анонсував "тривалу розмову" з Путіним

Нагадаємо, раніше глава МЗС Павло Клімкін заявив, що майбутні вердикти трибуналів змусять Кремль сісти за стіл переговорів щодо Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132096
 
 
 Топ коментарі
 
Хоть десять раз ещё расскажи про адинарот - во рту слаще не станет! Отношения России с Украиной будут "неизбежно восстановлены", - Путин - Цензор.НЕТ 2140
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а если Украина снова станет колонией ********* и кацапы устроят твоим детям очередной Голодомор,что тогда? не думал об этом?
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Или вот:

Итоги марш-броска на Приштину

Следующим этапом операции должна была стать переброска из России по воздуху двух полков ВДВ и техники. Помешала этим планам Венгрия и Болгария, запретившая российским самолетам пролетать над их территорией.

Мадлен Олбрайт писала: «Всё кончилось тем, что натовские силы кормили русских, у которых было плохо с провиантом..»

Бросили сломавшиеся 2 БТРа и 1 грузовик.
Десантники улетели и НАТО смогло принимать ништяки из Америки.

"Сейчас, через пять лет после тех событий, я считаю, что ввод нашего батальона был хорошо спланированной акцией самих американцев. Во-первых, им не было нужно массовое бегство сербов из Косово; это пахло новой гуманитарной катастрофой, только в обратную сторону. Да и оказывать гуманитарную помощь сопротивляющимся сербам они не хотели. Мы ввели батальон, который в военном отношении не значил ровным счетом ничего. Десять минут серьезного боя. Но мы остановили бегство сербов. Они поверили нам, и остались. Хотя было бы лучше, если бы они ушли в Сербию. Я всматриваюсь в эти лица. Кто из них сейчас жив? Кого втихаря не вырезали албанцы? В живых осталось, дай бог, 15 процентов. Страшно думать об этом, но нашими славянскими руками американцы положили под кривые ножи албанцев наших же косовских братьев-сербов. Сколько православных храмов будет сожжено дотла на следующий день? Тяжело быть свидетелем таких событий. Этот день по-настоящему потряс весь мир. Но человечество так и не обратило внимания, как за последующие 5 лет в Косово были вырезаны тысячи сербов, оставшихся там только благодаря этому дню - 12-му июня 1999 года." - Алексей Борзенко, режиссёр фильма «Русские танки в Приштине».

Потрачены бюджетные деньги на кино «Балканский рубеж» (2019) и мини-сериал «Батальон» (2018).
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Класика: "Гамлєт. Не можна мстить. Повинні ми любити всіх п*дорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.
Привид(іронічно). То може ти і м'яса не їси?
Привид: "Коли я був царем, *бав я в жопу всіх богоносців в купі з Львом Толстим. Но це, конєшно, в смислє пєрєносном. Бо п*дорасів, з дєтства не любивши, посилав їх на хімію *бошить на благо Батьківщини. О часи, о Данія нещасна!"
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О каких ета Тварь отношениях говорит если рашисты считают что Украина ето страна 404. Пусть будет проклят тот кто все забуде что Рашистская Федерация сделала в Украине и еще раз назовет нас ********* народами. Я скорее портрет Гитлера и Чикатило на стене повешу чем с Пидоросийей отношения восстановлю.
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Я не знаю как люди старше 30, но вот 15ти летние ооочень долго будут "восстанавливать"
Этот _удак войдет в историю как человек, который на ровном месте рассорил на поколения Украину и Россию.
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"...Даже с политическими элитами прошлого... которые... ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов... хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно..."
_________________
То есть, Зеленский и его команда (новая элита Украины), хранят свои капиталы в России? Я так понимаю Путина?
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прєзідєнт расіі путін, іди нааахххуууййй.
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Вот только крымских татар прогнем и сразу восстановим.
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Тот кто заикнется о восстановлении отношений с Пидоросией тот автоматически записывается во враги Украины. Парашенко уже с Рашкой доторговался и досотрудничался отчего и получил по заслугам. То же самое касается и Зеленского. Единственный шаг в сторону Рашки и рейтинги растают как снеговик на солнце.
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чушь. За Зе! как раз и голосовали пацифисты-пофигисты (в первом туре), и их "голоса" он не потеряет в случае "улучшенной дрючбы с Нарассией". Рейтинги растают, если Зе ! решит "оставить все как есть", и пойдет на сговор с клептократической Системой, вместо ее демонтажа.
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Не неси ту хрень . Путін про Україну: "Неминуче, що ми відновимо наші відносини" - Цензор.НЕТ 97 .! Для всей паРаши , от х.йла до бомжа , Порошенко враг №-1 . Некоторые кацапы ( знаю точно )в церковь ходили , Богу молились , что бы Порох проиграл выборы ,, Владимир Александрович , за вас молится вся расия ( фраза скабейчихи на одной из её передач на ТВ ,, перед вторым туром наших выборов ) .
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После полного развала РФ, Украина так и быть возьмет себе Белгородскую, Курскую и еще пару областей..... А в Московии сделаем всеукраинский мусорный полигон.
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Можно еще раз убедиться что мы имеем дело с очень коварным и циничным врагом. Представте себе к вам в дом залез маньяк, убил половину вашей семьи, захватил дом и подставив нож вам под горло дыхнув перегаром и посмотрев своими красными глазами сказал, мы обязательно с тобой подружимся, ты же мой брат по духу.
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Конечно мы восстановим наши отношения - лет через 20, при условии, что сегодня русские (кацапы/ватники) отдадут на Украинских услових Донбасс, вернут Крым, станут на колени и будут просить прощения за все зло, содеянное этими тварями.
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есть такая актерская специальность - резонер, это персонаж песы, который ведет длинные нравоучительные монологи, и самое главное, что он не принимает активого участия в пьесе. Так вот путин, своим враньем и подлым поведением, долго всех убеждал в своей правоте, но вышло все наоборот - ложь постепенно раскрылась, подлость проявилась, и именно сейчас его иначе чем за резонера никто и не воспринимает - балаболит парень, ну и пусть балаболит. Никакой активной жизни - везде повыганяли, никуда не зовут, никто не советутся и не спрашивает мнение, всем глубоко наплевать на существование мистера путиа. А он сделать ничего не може, ну не может - газ, нахер никому не нужен, ...только ядерная бомба и осталась. К тому же есть подозрение, что в головке вака завелась - а это совсем печалька, но уже для своих..Так что все плохо.
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Агрессор-оккупант плешивый!А вернуть временно оккупированные территории слабо?Погоди тебе ещё придётся возместить нанесённый ущерб Украине,как и за каждого погибшего по 10 миллионов долларов!Сегодня в Гааге намёк тебе уже сделали!
(из фраз Зеленского обобщено)
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Треба відмовитись від такого поняття як "Із Тори я"
Треба повертатись до українського поняття "Звід ЧАСОПИСІВ"
Таке вивчення і констатація подій відкине усю полову, яку закинули москальські, а потім комунятські ізтогики.
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Рашка всегда была на самым большим и коварным врагом. Просто многие забыли историю Украины и Разии. А Ху*ло в 2014 вам напомнил. Отсюда вывод- нельзя забывать историю. Там кровью написано кто есть кто.
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Не многие забыли, а сама Рашка заставляла забывать, но мы все помним.
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восстановим. но тока через твой труп.
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восстановишь...когда всё вернёшь и выплатишь конмпенсации
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вже колись писав що для путіна безкінечний військовий конфлікт на донбасі теж несе в собі деякі "незручності". зараз закінчаться вибори на україні. наступні років через 5. ефективність тиску на українську владу після виборів зменшиться. ще один ньюанс: постійні військові дії на донбасі будуть і надалі стимулювати українську влади посилювати власну армію. якщо україна буде тримати чітку і однозначну лінію не йти на поступки і продовжувати захищатись то сенси війни для кремля на мою думку втрачаються.
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Путин-иди на х*й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Узеленского все возможно...кремль вложился капитально!
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Меня текущие отношения в виде автоматной очереди по мокшам вполне устраивают.
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