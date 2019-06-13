 США розмістять у Польщі ескадрилью розвідувальних безпілотників MQ-9, - Трамп і Дуда підписали декларацію про оборонну співпрацю

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Створення ескадрильї розвідки, спостереження і рекогностування ВВС США MQ-9 в Польщі. Сполучені Штати мають намір обмінюватися інформацією, отриманою в результаті операцій цієї ескадрильї, в разі необхідності, на підтримку наших оборонних цілей", - йдеться в одному з пунктів декларації, яку розповсюдила пресслужба Білого дому.

Згідно з офіційним повідомленням, США також мають намір розширити свою нинішню військову присутність у Польщі, яка налічує приблизно 4,5 тис. військовослужбовців.

"Очікується, що в найближчому майбутньому ця постійна присутність збільшиться приблизно на 1000 військовослужбовців США і буде зосереджена на забезпеченні додаткових можливостей оборони і стримування в Польщі", - йдеться в документі.

Крім того, в планах Вашингтона і Варшави "створення і спільне використання" ЗС США і Польщі Центру бойової підготовки (ЦТК) у Дравсько-Поморську, а також інших місцях країни.

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Польща зобов'язується створити інфраструктуру для "забезпечення присутності бойової групи бронетанкової бригади, бригади бойової авіації та батальйону підтримки бойового забезпечення".

Також передбачається будівництво військового аеродрому "з метою підготовки чи на випадок непередбачених обставин" і розгортання штабу дивізії США і підрозділів сил спеціальних операцій США "для підтримки повітряних, наземних і морських операцій".

"Ми розраховуємо на розвиток і зміцнення нашого оборонного співробітництва в майбутні роки", - випливає з декларації.