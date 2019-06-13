 США розмістять у Польщі ескадрилью розвідувальних безпілотників MQ-9, - Трамп і Дуда підписали декларацію про оборонну співпрацю

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Створення ескадрильї розвідки, спостереження і рекогностування ВВС США MQ-9 в Польщі. Сполучені Штати мають намір обмінюватися інформацією, отриманою в результаті операцій цієї ескадрильї, в разі необхідності, на підтримку наших оборонних цілей", - йдеться в одному з пунктів декларації, яку розповсюдила пресслужба Білого дому.
Згідно з офіційним повідомленням, США також мають намір розширити свою нинішню військову присутність у Польщі, яка налічує приблизно 4,5 тис. військовослужбовців.
"Очікується, що в найближчому майбутньому ця постійна присутність збільшиться приблизно на 1000 військовослужбовців США і буде зосереджена на забезпеченні додаткових можливостей оборони і стримування в Польщі", - йдеться в документі.
Крім того, в планах Вашингтона і Варшави "створення і спільне використання" ЗС США і Польщі Центру бойової підготовки (ЦТК) у Дравсько-Поморську, а також інших місцях країни.
Польща зобов'язується створити інфраструктуру для "забезпечення присутності бойової групи бронетанкової бригади, бригади бойової авіації та батальйону підтримки бойового забезпечення".
Також передбачається будівництво військового аеродрому "з метою підготовки чи на випадок непередбачених обставин" і розгортання штабу дивізії США і підрозділів сил спеціальних операцій США "для підтримки повітряних, наземних і морських операцій".
"Ми розраховуємо на розвиток і зміцнення нашого оборонного співробітництва в майбутні роки", - випливає з декларації.
В России считают, что Украина не должна восстанавливать ядерный потенциалдаже после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, участников которого является. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, любые планы по разработке ядерных ракет Украиной станут посягательством на основы современного миропорядка.И вот еще:
Договор о запрещении ядерного оружия не способствует разоружению, - заявили в Москве
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Просто интересно: У них правая рука знает,что делает левая?
У 1991 році, рано навесні, я бачив дивний сон у Сергієму посаді, у лаврі.
Наче вийшов я з Лаври на вечірню прогулянку, а переді мною--Масква, хоч вона звідти за 70 км.
Бачу я з лаврського горба усю Маскву переді мною. Світиться, як на знімках з літака, але збоку.
Коректна картинка.
Раптом я бачу штук десять великих плазмових вибухів у центрі Маскви, підземних, без наслідків пилу і диму. Потім ще з десяток, потім ще....різного розміру, коліру електрозварки, по всій Маскві, близько тисячі, потім вони поволі згасають, стають все меншими, маленькими і згасло.
Я тоді був московитом, семінаристом, після реалістичного сну злякано проснувся і у тому самому стані, що уві сні, все питав і питав, навіщо комусь винищувати Маскву плазмовою зброєю.
Я не знаходив того ворога, якому це під силу було зробити.
Від семінаристів я чув, згідно пророцтвам старців, Масква має потонути у морі, яке розташоване під містом, бо вона перетворилась з міста праведників на великий Вавілон розпусти і злочинів; масковія стане маленькою і столиця переміститься по цій же широті у напрямі до Уралу.
Від моїх покійних батьків я чув пророцтво, яке їм передала у Глінській пустині монахиня Марія Миколаївна Романова, донька Миколи 2-го, у 40-х роках, про долю Маскви.
Вона пророчила Маскві долю Ніневії. Злочини і гріхи Маскви дійдуть до такої мітки, що довколишні її колишні друзі, з якими вона завойовувала, вбивала, руйнувала, розкошувала, святкувала, возненавидять її, "Вавілонську блудницю" за всі ті кривди, які вона спричинила їм та іншим, і саме населення перестане терпіти тюремний вавілонський режим і він впаде, як глиняний ідол під дощем, вони його знищать іззовні та зсередини.
Наведений вище матеріал цьому свідчення. Процес пішов.