 До 17 червня на всій території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - Гідрометцентр

Про це йдеться на сайті служби, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні уточнюється, що 12-13 червня на Лівобережжі, у Львівській, Одеській, 13 червня - у Кіровоградській і Черкаській областях - надзвичайний рівень пожежної небезпеки, на решті території України переважатиме високий.

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14-17 червня на всій території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.