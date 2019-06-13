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 До 17 червня на всій території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - Гідрометцентр

Український гідрометеоцентр попереджає про високий рівень пожежонебезпеки.

Про це йдеться на сайті служби, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні уточнюється, що 12-13 червня на Лівобережжі, у Львівській, Одеській, 13 червня - у Кіровоградській і Черкаській областях - надзвичайний рівень пожежної небезпеки, на решті території України переважатиме високий.

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14-17 червня на всій території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132094
 
 
 Топ коментарі
 
лягай спать.ночная закончилась.
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І тобі теж такого ранку🤗
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Тихо скользя кругами, вате внушая страх, армия с топорами (был приказ "не стрелять !) в сумеречных дворах...

Украинская армия заняла новые позиции под Донецком. Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке. В Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны.
Таким образом, теперь расстояние от украинских позиций до городской черты временно оккупированных Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров
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Собака - друг человека и это хорошо (хотя ваше знание украинского ничтожно)
Плохо когда Президент шавка Коломойского.
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У Зеленского не готовы отвечать за тех, кто продавал места в списке «Слуги народа»
Сьогодні о 01:10•Буквы

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что политсила не готова нести ответственность за вероятную покупку позиции в списке партии в регионах.
Об этом Разумков сказал в интервью изданию Страна.ua.
Ранее в Сети появилось несколько сообщений из разных регионов Украины о том, что на местах за выдвижение по мажоритарным одномандатным округам или по списку партии "Слуга народа" в штабах "Зе!Команды" требуют от 300 тысяч до 2 миллионов долларов.
12 июня из предвыборного списка партии "Слуга народа" исключили юриста Ирину Панченко. Перед этим в сети появилась информация, будто отец Панченко - влиятельный бизнесмен купил дочери место в списке партии за 2 млн долларов.
В ответ на вопрос о возможной покупке позиции в списке партии Разумков сказал: "Если где-то в областях дети лейтенанта Шмидта брали деньги за попадание в список, мы за это не готовы отвечать. Слышал, цена колеблется от 200 тысяч долларов до 6 млн долларов. Я обращался к журналистам и правоохранительным органам, что если обладаете такой информацией, сообщайте".
Относительно Ирины Панченко, то глава "Слуги народа" сказал, что даже не общался с ней лично.
"Часть людей к нам пришла от региональных команд, которые давали рекомендации, которым мы верили. Эти люди работали с нами на президентской кампании. Если человек готов это подтвердить и с учетом процедуры постпраймериз, выводы будут сделаны", - заверил Разумков.
Ранее два кандидата первой сотни списка политической парти Президента "Слуга народа" отказались баллотироваться - это Дмитрий Спивак и Вадим Гутцайт.8 июня в Сети появилось несколько сообщений из разных регионов Украины о том, что на местах за выдвижение по мажоритарным одномандатным округам или по списку партии "Слуга народа" в штабах "Зе!Команды" требуют от 300 тысяч до 2 миллионов долларовhttps://bykvu.com/bukvy/119955-u-zelenskogo-ne-gotovy-otvechat-za-tekh-kto-prodaval-mesta-v-spiske-slugi-naroda

Ви цьому вірите?
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Я вночі спав, а от ти мабуть відпрацьовував зелені гроші.
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у тэбэ у харькове погода як? у мэнэ затянуло на глушняк
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Ну дык, это официальное подтверждение покупки мест в списках СН. Хотели новой политики? Получите и распишитесь.
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Тихо скользя кругами, вате внушая страх, армия с топорами (был приказ "не стрелять !) в сумеречных дворах...

Украинская армия заняла новые позиции под Донецком. Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке. В Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны.
Таким образом, теперь расстояние от украинских позиций до городской черты временно оккупированных Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров
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Зеленский обещал только Бэни ! А вам проголосовавшим за него .....он просто шутил.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это не справедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил Герус.
https://youtu.be/cJTFh4oRNQw
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Зеленский собирается снижать тарифы для промышленности, где основным потребителем электроэнергии есть предприятия Коломойского
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДо 17 червня на всій території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - Гідрометцентр
 
 
 
 
 
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