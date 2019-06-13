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Все про:Польща (1814) США (5081) Дуда (182) Трамп (1824)

 США розглядає можливість відправки до Польщі 2 тисяч військових, - Трамп

Президент США Дональд Трамп у спілкуванні з пресою у Вашингтоні заявив, що розглядає можливість відправки до Польщі 2000 американських військових, але жодного рішення з цього приводу не ухвалено.

Президент США також зазначив, що Америка не планує відправляти до Європи додаткових військових, а можлива відправка військових до Польщі відбулася б за рахунок переміщення їх з Німеччини або іншої країни Європи, де перебувають військові США, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Заява президента США пролунала під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Повідомляється, що під час візиту Дуди над Білим домом відбудеться обліт найсучаснішого американського винищувача F-35. Раніше Польща висловила зацікавленість у придбанні цих військових літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда анонсував оприлюднення угоди щодо посилення військової присутності США в Польщі

У ході прес-конференції Трамп заявив, що США відзначають придбання винищувачів F-35 Польщею. "Польща замовила від 32 до 35 новеньких F-35 на найвищому рівні. Найостаннішу модель", - завив президент США.

"Вітаю вас із цим, це означає, що у вас чудовий смак", - зазначив Трамп, звертаючись до президента Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132093
 
 
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Горлопанам украинцам!Когда ни Сенат,ни Палата представителей США не могут утверждать, что "клоун"(по-байденовски) победил благодаря вмешательству путлера,только вы знаете(бездоказательно),что вмешательство путлера в выборы помогло Трампу-у-у-у!

Как по мне(если оно и существовало)то было очень слабым, гораздо меньше, чем вмешательство, скажем, Израиля(премьер-министр Нетаньяху, идет в Конгресс и ведет переговоры на совместной сессии Конгресса, даже не информируя Белый дом атакует политику Обамки).

Но посмотреть на факты (не на власовцев с Меркелями,желающих срубить бабла транзитом вонючки)-ума нету именно не у меня,а у "неклоунов" порохолизов.
Для меня же фактом остается умелая передисклокация Трампом фронта путлеровского рашизма с западного на ближневосточный(сирия),а не отсебятина визжащих на оргиях "демократов,так как благодаря реальной политике Трампа ни сухопутного коридора в Крым,ни разширения оккупации украинской земли не происходит.

Печально,что Трамп за вас не будет освобождать вашу землю,но это уже другая клоунада (на верёвке и без страховки).Так что визжите исчё!
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БОЛЬШИЕ СТРАНЫ ВИНОВАТЫ В ЧЕРЕЗМЕРНОЙ ДОБЫЧИ И ПОТРЕБЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ !!! ИХ ТЕРРИТОРИИ НЕОБХОДИМО ПОДЕЛИТЬ !!!
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Был такой писатель, Леонид Соловьёв. И написал он, ещё в 30-е, книжку - "Повесть о Ходже Насреддине"... И был в книжке эпизод, когда маленькому Ходже понадобилось сделать ндпись на клетке с котом: "Зверь, именуемый кот!". И писец доказывал стоимость работы тем, что эти слова "таинственно значимы" - "ЗВЕРЬ!... ИМЕНУЕМЫЙ!!!.... КОТ!!!...".
Попробуй, кроме кпслока и жирного шрифт, ещё и черту под комментарием, провести... ДЛЯ ЗНАЧИМОСТИ...
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"Ви ще не визначилися? Тоді ми йдемо до вас!...". Колись, у фільмі "Циган", головний герой сказав таке: "Не пугай никого, и сам не будешь бояться...". Несамовитий галас Кремля про "наступ НАТО" в Європі, інспірований США..." і про необхідність протистоять цій загрозі збройною силою, включаючи й погрози застосування ядерної зброї, привели до розширення присутності американських військ в Європі... Тепер будемо чекать, коли у Росії, в черговий раз, "очкур репне...".
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Трамп красава!Около 5000 военнослужащих уже вращаются в Польше и около нее. Это часть соглашения НАТО от 2016 года, заключенного в ответ на аннексию Крыма Москвой в 2014 году.Да и Польша(заказала 32 истребителя F-35) не Украина с зрадныками-панамофшорниками-Возможно только новые что-то там изменят.
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А у нас будуть численність ВСУ оптимізувати. Нам же ні з ким воювати.
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Для чого? Там під АП були "резервісти" з підрозділу "пес"..Їх вожак як раз з кущів проводив сотрини...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСША розглядає можливість відправки до Польщі 2 тисяч військових, - Трамп
 
 
 
 
 
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