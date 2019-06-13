 США розглядає можливість відправки до Польщі 2 тисяч військових, - Трамп

Президент США також зазначив, що Америка не планує відправляти до Європи додаткових військових, а можлива відправка військових до Польщі відбулася б за рахунок переміщення їх з Німеччини або іншої країни Європи, де перебувають військові США, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Заява президента США пролунала під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Повідомляється, що під час візиту Дуди над Білим домом відбудеться обліт найсучаснішого американського винищувача F-35. Раніше Польща висловила зацікавленість у придбанні цих військових літаків.
У ході прес-конференції Трамп заявив, що США відзначають придбання винищувачів F-35 Польщею. "Польща замовила від 32 до 35 новеньких F-35 на найвищому рівні. Найостаннішу модель", - завив президент США.
"Вітаю вас із цим, це означає, що у вас чудовий смак", - зазначив Трамп, звертаючись до президента Польщі.
Как по мне(если оно и существовало)то было очень слабым, гораздо меньше, чем вмешательство, скажем, Израиля(премьер-министр Нетаньяху, идет в Конгресс и ведет переговоры на совместной сессии Конгресса, даже не информируя Белый дом атакует политику Обамки).
Но посмотреть на факты (не на власовцев с Меркелями,желающих срубить бабла транзитом вонючки)-ума нету именно не у меня,а у "неклоунов" порохолизов.
Для меня же фактом остается умелая передисклокация Трампом фронта путлеровского рашизма с западного на ближневосточный(сирия),а не отсебятина визжащих на оргиях "демократов,так как благодаря реальной политике Трампа ни сухопутного коридора в Крым,ни разширения оккупации украинской земли не происходит.
Печально,что Трамп за вас не будет освобождать вашу землю,но это уже другая клоунада (на верёвке и без страховки).Так что визжите исчё!
Попробуй, кроме кпслока и жирного шрифт, ещё и черту под комментарием, провести... ДЛЯ ЗНАЧИМОСТИ...