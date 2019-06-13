 США розглядає можливість відправки до Польщі 2 тисяч військових, - Трамп

Президент США також зазначив, що Америка не планує відправляти до Європи додаткових військових, а можлива відправка військових до Польщі відбулася б за рахунок переміщення їх з Німеччини або іншої країни Європи, де перебувають військові США, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Заява президента США пролунала під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Повідомляється, що під час візиту Дуди над Білим домом відбудеться обліт найсучаснішого американського винищувача F-35. Раніше Польща висловила зацікавленість у придбанні цих військових літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда анонсував оприлюднення угоди щодо посилення військової присутності США в Польщі

У ході прес-конференції Трамп заявив, що США відзначають придбання винищувачів F-35 Польщею. "Польща замовила від 32 до 35 новеньких F-35 на найвищому рівні. Найостаннішу модель", - завив президент США.

"Вітаю вас із цим, це означає, що у вас чудовий смак", - зазначив Трамп, звертаючись до президента Польщі.