Як пише Цензор.НЕТ, на зустрічі також були присутні колишня віцепрем'єрка з реінтеграції Христина Лісник та інші чиновники Кабміну з вичерпаним мандатом, повідомляє Громадське із посиланням на пресслужбу молдавського уряду.
Представник України став єдиним іноземним чиновником, що зустрівся з представниками колишнього уряду після призначення нового кабінету міністрів на чолі з Майєю Санду.
Згідно з інформацією, на зустрічі обговорювали політичну ситуацію в Молдові і те, що "нинішня політична криза має дестабілізаційний потенціал для безпеки в регіоні". "Чиновники відзначили важливість збереження конституційного порядку і правової держави в нашій країні, наголосивши, що рішення для нинішньої кризи в Молдові можна знайти тільки за допомогою діалогу між політичними силами, за столом переговорів", - йдеться в повідомленні.
Крижанівський також зустрівся з новою прем'єркою Майєю Санду, визнаною низкою держав (України поки серед них немає), та міністром закордонних справ Ніку Попеску. Цю інформацію Громадському підтвердили джерела в уряді.
Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.
Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.
Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.
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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.
10 червня в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.
А ось продажний кремлівський холуй Додон зі своєю бандою прокремлівських соціалістів престуно висловлювався про те, що Крим «належить Росії». Навіть Порошенко висував Додону чітку умову для зустрічі, при якому переговори можуть відбутися, для цього Додон повинен був визнати російську агресію проти України, включаючи незаконну анексію Криму. Але він кремлівський посіпака так не визнав злочин окупацію параші Українського Криму ..
Ну а Майя Манду вона підтримує прокремлівських соціалістів а значить і ворога України Додона і тоді виходить що і наших лютих ворогів, проклятих кремлівських фашистів окупантів кривавого маніяка )(уйла. А чи не час вже і Румунії і Україні негайно намертво перекрити кордон з цієї проросійської стала нам не дружньою і навіть антиукраїнською Молдовою.
Майя Санду до социалистов имеет такое же отношение, как ты до межгалактических полётов