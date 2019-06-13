 РФ не збиралася виконувати норми морського права в Керченській протоці, - Хомчак про захоплення українських кораблів

В інтерв'ю Радіо Свобода Хомчак розповів, що спілкувався з начальник Військово-морських сил України Ігорем Воронченком з приводу подій у Чорному морі, інформує Цензор.НЕТ.

"Він (Воронченко. - Ред.) мені доповів, що це був не перший прохід наших військових кораблів, що він віддавав команди, які потрібні були: повертатися, коли їх не пускали, коли вони стояли, зробили заявку, що вони готові пройти під тим мостом, як це було в попередні рази. Провокація була з російського боку, вони ж навіть кари показували, як вони це робили. Тобто вони не збиралися просто виконувати норми морського права, гуманітарного права. У військових є свої закони. А так, як повелася Росія біля Керченської протоки, - класифікація була нашого керівництва, що це відкрита військова агресія, і я з цим погоджуюся", – сказав Хомчак.

Він підкреслив, що українські кораблі не планували вступати в протистояння з російськими, а мали намір пройти до визначеного місця базування. За його словами, для оцінки дій моряків із захоплених буксира та двох катерів їх спершу треба повернути з російського полону.

"Якщо йти туди - то це рішення було ухвалене відповідними керівниками, які в той час були, для того, щоб пройти з метою посилення угруповання в Азовському морі. Вони проходили відкрито, заявили, що вони йдуть, тобто так, як треба було йти судам через цю протоку - вони проходили", - підсумував він.

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Хомчак анонсував, що ВМС України і надалі здійснюватимуть прохід військових кораблів через Керченську протоку, однак намагатимуться уникнути повторення ситуації, яка виникла восени минулого року.

"Військові спроби - звичайно, ми повторювати так само, як воно було, не збираємося, але будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків", - сказав він.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Таким чином, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.

17 квітня Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт усім українським військовополоненим морякам ще на три місяці - до кінця липня.