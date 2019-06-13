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Все про:Азовське море (1106) Керченська протока (198) Росія (17477) Хомчак (36)

 РФ не збиралася виконувати норми морського права в Керченській протоці, - Хомчак про захоплення українських кораблів

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак прокоментував події в Керченській протоці листопада 2018 року, коли російські силовики обстріляли і захопили три українські військові кораблі та екіпажі.

В інтерв'ю Радіо Свобода Хомчак розповів, що спілкувався з начальник Військово-морських сил України Ігорем Воронченком з приводу подій у Чорному морі, інформує Цензор.НЕТ.

"Він (Воронченко. - Ред.) мені доповів, що це був не перший прохід наших військових кораблів, що він віддавав команди, які потрібні були: повертатися, коли їх не пускали, коли вони стояли, зробили заявку, що вони готові пройти під тим мостом, як це було в попередні рази. Провокація була з російського боку, вони ж навіть кари показували, як вони це робили. Тобто вони не збиралися просто виконувати норми морського права, гуманітарного права. У військових є свої закони. А так, як повелася Росія біля Керченської протоки, - класифікація була нашого керівництва, що це відкрита військова агресія, і я з цим погоджуюся", – сказав Хомчак.

Він підкреслив, що українські кораблі не планували вступати в протистояння з російськими, а мали намір пройти до визначеного місця базування. За його словами, для оцінки дій моряків із захоплених буксира та двох катерів їх спершу треба повернути з російського полону.

"Якщо йти туди - то це рішення було ухвалене відповідними керівниками, які в той час були, для того, щоб пройти з метою посилення угруповання в Азовському морі. Вони проходили відкрито, заявили, що вони йдуть, тобто так, як треба було йти судам через цю протоку - вони проходили", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ демонстративно перешкоджає проходженню кораблів в українські порти через Керченську протоку, - Цигикал

Хомчак анонсував, що ВМС України і надалі здійснюватимуть прохід військових кораблів через Керченську протоку, однак намагатимуться уникнути повторення ситуації, яка виникла восени минулого року.

"Військові спроби - звичайно, ми повторювати так само, як воно було, не збираємося, але будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків", - сказав він.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Таким чином, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.

17 квітня Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт усім українським військовополоненим морякам ще на три місяці - до кінця липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132090
 
   
 Топ коментарі
 
Ти читати вмієш? А розуміти прочитане?
Попроси, щоб тобі прочитали і пояснили що каже вже представник не Порошенка, а Зеленського:
«Провокация была с российской стороны, они же даже кадры показывали, как они это делали. То есть они не собирались просто выполнять нормы морского права, гуманитарного права. У военных есть свои законы.
А так, как повела себя Россия у Керченского пролива - классификация была нашего руководства, это открытая военная агрессия, и я с этим согласен", - сказал Хомчак. Источник: https://censor.net.ua/n3132090»
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Хомчак анонсировал, что ВМС Украины и в дальнейшем будут осуществлять проход военных кораблей через Керченский пролив, однако постараются избежать повторения ситуации, которая возникла осенью прошлого года.
Источник: https://censor.net.ua/n3132090

...............
як ти це зробиш?!
Щоб не повторити захват судна та моряків нічого іншого не залишається окрім як:
1) або підкоритися кацапським внутрішнім правилам проходу і проходити Керченську протоку так, як свого часу кіборги через контроль терористів до Донецького аеропорту проходили,
2) або ж взагалі відмовитися від проходу, тоді звісно, що тобі вдасться "избежать повторения ситуации, которая возникла осенью прошлого года". Так це й так ніхто не нагається робити з минулорічної осені. Кацапи для цього навмисно так довго і попри рішення міжнародного трибуналу утримують моряків, саме для того, щоб "нє повадно било" і щоб більше не проходили. Будуть до останнього і якомога довше тримати моряків, щоб надовго "відбити охоту".

Єдиний вихід - це міжнародна обструкція та злагоджені санкції щодо заходів кацапських судів у міжнародні порти. Але немає цього. Немає міжнародної єдності у цьому питанні та бажання. Якщо було б, то й Крим вже давно був би повернутий Україні. Ніхто у світі злагоджено за кацапів у всіх сферах життєдіяльності не брався і навіть не збирається братися.

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Хомчак працює на РФ. Про це вже давно говорять.
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Та всьо в обвєртке: «Рєбята, да вєдь учілісь в одніх учіліщах, русскіє і украінци братья. Путін уйдєт, і ми снова будєм дружить. Зачєм нам убівать друг друга? »
Гдє то так.
Наші хохли вєрят.
Потому, что, ****, очєнь довєрчівиє.
Особєнно, послєдніє 500 лєт.
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Да нет тут никакого секрета, уже давно иностранные эксперты прописали пошагово. Нужно прорыть канал между Чёрным и Азовским морем. Там всего 20 км длинный и почти в двое меньше короткий путь. Китайцы берутся за месяц управится. Деньги дают пиндосы. Почему не делают Фсё просто, ***** не велит.
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С учётом глубин там не 20, а все 200 км копать. И денег никто не даст, потому как такой канал не окупится и за 200 лет.
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"Вумный", ты те "глубины" мерил? Эти 200 км не "копать", а вымывать земснарядом нужно... Там илистые отложения многометровые... А это намного дешевле... Проход - действительно, нужен... Тогда за металлом в Мариуполь, и за иными грузами, которые могут быть поданы в порты Азовского моря, можно будет пускать суда типа "река-море", без выхода их непосредственно в открытую акваторию Чёрного... А это выгода всем странам Черноморского бассейна, начиная с Болгарии, и заканчивая Украиной... И тогда Керченский пролив, с его зимними штормами, "нахер никому не впёрся...". Кстати, в российские порты на Азове, тоже можно будет ходить, однако, для "кацапни" "политические понты" дороже, чем экономическая выгода...
А донные отложения вполне можно использовать для отсыпки береговой линии от Очакова до самого Мариуполя - много песка понадобится, чтобы строить основания для башен ветроэлектростанций... Да и под защитой вала легче будет заниматься земледелием в прибрежной зоне (особенно, если укрепить его насаждениями пустынных растений - "шелюги", "чузгена", и саксаула, которые и насыпи закрепят, и от суховеев, с юга, прикроют)...
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С Чонгаром что делать? Кацам подарить? Илистые отложения метровые говорите?))) Вы по Сивашу хоть разок ходили?)))
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Я там два года рыбачил - и на Сиваше, и на лиманах... Так что немного представляю картину... И "передёргивать" не нужно - я писал не об "песчаных основаниях", а об "использовании песка для строительства оснований"... Одно дело - "песчаная насыпь", и, совсем другое - "фундамент, в который этот песок включён"... А "рыть" не обязательно "под носом у "кацев" - мы же не границу строить будем, а судоходный канал! А он может и не вдоль границы Херсонской области и Крыма, проходить, а и по территории Херсонщины... (Кстати, с военной точки зрения - основные войска оборонительные рубежи держат не на переднем крае - там, в основном, размещается "боевое охранение", а в глубине, от 500 м, и больше... На Курской дуге, например, оборонительные рубежи были эшелонированы на глубину в несколько десятков километров... Это Вам ответ насчёт "отдать Чонгар"...).
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И кстати... С основаниями из песка для ветроэлектростанций вы уже опоздали))) Без них уже стоят по всему северному берегу Сиваша... и видно их за 50 км))) Высоту сами посчитаете?)))
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И где вы рыть собрались??? У кацев под носом? Под Чонгарским мостом???? Или и Чонгар кацам подарите???
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Оборонпрому надо уже давно было разработать беспилотные подводные плав. средства, типа "камикадзе" которые должны быть оснащены термоядерными зарядами и отправить их в пролив штук 10, чтоб мост ушёл как и пришёл туда, а потом показать глубокое беспокойство типа: не понятно кто это там "насрал" и такими тактиками с ватниками только и надо действовать, чтоб у них каждую неделю что такое происходило, а от куда оно прилетело или приплыло было не понятно......
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😊 Ідея хороша. Але чорне море для військових кораблів - це калюжа. Там сонари, навіть не дуже "круті" бачать все, аж до "берега турецького". Тут легше якогось кацапа в розробку взяти, який міст охороняє. Вони по натурі продажні. За бабло навіть найрідніших щдають.
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Не нужно унижать Чёрное море. Оно больше Балтийского моря или Персидского залива, которые забиты военными кораблями и подлодками. Средняя глубина Чёрного моря больше километра, у Балтики и Персидского в районе 50 метров.
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Я Чорне море не принижую. Тим більше, порівнюючи з Балтійським, чи Перською затокою. Але факт залишається фактом: "Бастіон" своїми ракетами прострілює його наскрізь. Тай сонари справді показують об'єкти, які розміром, як катран.
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Там "Игор Л", уже "Звезду Смерти" достраивает... Сходи, помоги ему... А то "запара" у мужика...
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Хомчак анонсировал, что ВМС Украины и в дальнейшем будут осуществлять проход военных кораблей через Керченский пролив, однако постараются избежать повторения ситуации, которая возникла осенью прошлого года.
Источник: https://censor.net.ua/n3132090

...............
як ти це зробиш?!
Щоб не повторити захват судна та моряків нічого іншого не залишається окрім як:
1) або підкоритися кацапським внутрішнім правилам проходу і проходити Керченську протоку так, як свого часу кіборги через контроль терористів до Донецького аеропорту проходили,
2) або ж взагалі відмовитися від проходу, тоді звісно, що тобі вдасться "избежать повторения ситуации, которая возникла осенью прошлого года". Так це й так ніхто не нагається робити з минулорічної осені. Кацапи для цього навмисно так довго і попри рішення міжнародного трибуналу утримують моряків, саме для того, щоб "нє повадно било" і щоб більше не проходили. Будуть до останнього і якомога довше тримати моряків, щоб надовго "відбити охоту".

Єдиний вихід - це міжнародна обструкція та злагоджені санкції щодо заходів кацапських судів у міжнародні порти. Але немає цього. Немає міжнародної єдності у цьому питанні та бажання. Якщо було б, то й Крим вже давно був би повернутий Україні. Ніхто у світі злагоджено за кацапів у всіх сферах життєдіяльності не брався і навіть не збирається братися.

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Згодна з вашою думкою,але ж хто цю обструкцію зробить? Веселий преЗЕдент ВАЗЕЛin? Тримайте кишеню ширше,буде він вам як попрошайка вештатись по заграніцам,це ж вам не Порошенко,він за державну гідність піклується,та й нема часу внього на це ,Свати,ЛігаСміху,серіали....ну ви зрозуміли.
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Или ещё как вариант, что то упасть должно в пролив из космоса, например какой нибудь спутник с тем же термоядерным зарядом......
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Ти читати вмієш? А розуміти прочитане?
Попроси, щоб тобі прочитали і пояснили що каже вже представник не Порошенка, а Зеленського:
«Провокация была с российской стороны, они же даже кадры показывали, как они это делали. То есть они не собирались просто выполнять нормы морского права, гуманитарного права. У военных есть свои законы.
А так, как повела себя Россия у Керченского пролива - классификация была нашего руководства, это открытая военная агрессия, и я с этим согласен", - сказал Хомчак. Источник: https://censor.net.ua/n3132090»
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Навіщо йому читати уміти? Він методичку зазубрив з голосу.
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А что у военных как то не хватало ума просчитать вариант атаки катеров????
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Так для того и шли, чтоб напали. Все просчитано. Но моряки не захотели стать героями посмертно и пойти на корм рыбам. Вернутся и все расскажут. Будет интересно.
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А глазыньки-то, у "дэвушек", "мечтатильни-и-ие....". Это же надо так "напоросячиться", чтобы "бухать", используя вместо стола, крышку унитаза....
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А біля бачка, невже Скобєєва?Красота-то какая,ЛЕПОТА!!!
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Нє. Она просто нє попала в кадр.
Фстрічяйтє:
РФ не збиралася виконувати норми морського права в Керченській протоці, - Хомчак про захоплення українських кораблів - Цензор.НЕТ 6095
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Тепер Хомчака залякали і він не бачить рішення проблеми безпечного проходу українських суден до портів Азовського моря. Хоча перший плюс є, де він по суті виправдав колишнє керівництво.
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А что оправдывать бездарно проведённых военную операцию уже плюс?????
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Я так понимаю бравый генерал вместо того, чтобы реально оценивать бездарно действия военного руководства опять пишет про кацапов. Пан генерал а что РФ с 2014 грубейшим образом не нарушал международное право?????
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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То, что кацапы воздвигнут мост и будут по нему ездить сомнений не вызывало.
Вопрос в другом, когда мы проложим судоходный канал в обход острова Крым?
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Сомневаюсь, что посыл кораблей через Керченский пролив решался на уровне главмора - экс-танкиста. Это было политическое решение! В сентябре 2 катера были благополучно доставлены на многоосных трейлерах по суше в Бердянск. Однотипные катера также можно было доставить и в Мариуполь. Стая порохоботов увела от возможной цели направления моряков в пасть россиянам, что бы дестабилизировать обстановку и иметь повод Порошенко ввести военное положение в стране для отмены выборов. Но, не срослось!
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Врємя пакажет,як то кажуть,може було б набагато краще щоб тоді срослось,чим такі вибори.
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Шоколадна дрисля, поверни моряків на батьківщину, для чого ти їх направив в пащеку ворога? Понадіявся, що Путін буде дивитися на морське законодавство? Та ні, ти на інше надіявся! Ти до того обнаглів, що збираєшся в народні детутати, ба, навіть прем"єр-міністром згоден бути! Ти - мішок з грошима, які вимазані в гімно і кров...
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