 Офіс реформ Міноборони розробив проект Концепції гарантування якості оборонної продукції

Про це Цензор.НЕТ повідомив керівник робочої групи з розробки концепції Юрій Мороз.

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Мороз розповів, що концепція передбачає створення в Україні системи державного гарантування якості оборонної продукції на підставі підходів і стандартів НАТО. Існування такої системи дозволить Україні приєднатися до Угоди НАТО зі стандартизації STANAG 4107 і матиме позитивний вплив на забезпечення якості оборонної продукції і на обороноздатність держави в цілому.

Відповідні завдання передбачені Річною національною програмою під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 і 2019 роки, затвердженої Указами Президента України від 28.03.2018 р. та від 10 квітня 2019 року.

За словами Мороза, проект концепції вже узгоджений у Міноборони і далі піде на узгодження в інші центральні органи виконавчої влади.

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"Також ми його послали іншим зацікавленим сторонам - Лізі виробництва озброєння, асоціації, концерну "Укроборонпром", - зазначив він.

За результатами погоджень концепція буде доопрацьована і остаточна версія буде представлена ​​Кабінету міністрів.