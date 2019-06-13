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 Політика України, Суспільство
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Все про:якість (6) Міноборони (2609) реформи (1571)

 Офіс реформ Міноборони розробив проект Концепції гарантування якості оборонної продукції

Проектний офіс реформ при Міністерстві оборони розробив проект "Концепції створення системи державного гарантування якості оборонної продукції".

Про це Цензор.НЕТ повідомив керівник робочої групи з розробки концепції Юрій Мороз.

Ознайомитися з документом можна тут.

Мороз розповів, що концепція передбачає створення в Україні системи державного гарантування якості оборонної продукції на підставі підходів і стандартів НАТО. Існування такої системи дозволить Україні приєднатися до Угоди НАТО зі стандартизації STANAG 4107 і матиме позитивний вплив на забезпечення якості оборонної продукції і на обороноздатність держави в цілому.

Відповідні завдання передбачені Річною національною програмою під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 і 2019 роки, затвердженої Указами Президента України від 28.03.2018 р. та від 10 квітня 2019 року.

За словами Мороза, проект концепції вже узгоджений у Міноборони і далі піде на узгодження в інші центральні органи виконавчої влади.

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"Також ми його послали іншим зацікавленим сторонам - Лізі виробництва озброєння, асоціації, концерну "Укроборонпром", - зазначив він.

За результатами погоджень концепція буде доопрацьована і остаточна версія буде представлена ​​Кабінету міністрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132089
 
 
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Это как полторашка рыбный сейнер принял как развед корабль?
Или Богданы с Молотами?
Или как форму из горючих материалов первые 2 года?
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ну раз ты,кацапа,завываешь-значит правильно все приняли .продолжай
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Нужное дело! Но все должны понять, что стоимость ремонта, модернизации, производства вооружений, боеприпасов, военной техники возрастет!!! Так как будут сразу заложены риски!!! Ни кто себе в убыток работать не будет!!!!
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Лучше бы Хомчака и Рюкзакова в тюрьму отправить за измену пока все ето не вылезло боком.
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він розробив не концепцію, а проект концепції. До концепцій не дійде.
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Останнім часом слово рехворми я сприймаю наче якийсь матюк.
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"Проектный офис реформи при Министерстве обороны разработал проект..."
Хомчак армію "оптимізує", а тут якийсь проектний офіс... Хто всі ці люди і за чий рахунок вони працюють?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОфіс реформ Міноборони розробив проект Концепції гарантування якості оборонної продукції
 
 
 
 
 
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