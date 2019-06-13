 Росія веде масштабну, хоча і не дуже успішну кампанію впливу в Африці, - The Guardian

Про це свідчать документи, доступ до яких отримало The Guardian, через аналітичну групу "Центр Досьє", яку підтримує російський опозиціонер Ходорковський в Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Операцію впливу, як свідчать документи, очолює Євген Пригожин – олігарх близький до Путіна. Метою дій в Африці, як визначено в документах, є протидіяти впливу США а також колишнім метрополіям – Великобританії та Франції в регіоні, стримувати "прозахідні повстання".
В документах перераховуються досягнення російської "Компанії" в Африці, серед яких усунення від влади прозахідних політиків у Центральноафриканській Республіці, "посилення" там збройних сил, поширення інформаційного впливу через газети та радіо.
На Мадагаскарі, йдеться в документах, новий президент Андрі Рахоеліна виграв вибори "за підтримки Компанії". Росія "випускала і поширювала найбільшу газету острова з щомісячним тиражем у 2 мільйони копій", - йдеться в документах. У Судані, росіяни створили програму економічних та політичних реформ з метою утримати при владі президента Омара аль-Башира, що включає план придушення опозиції, використання несправжніх новин для дискредитації опозиції, збільшення витрат на видавництво, щоб зменшити доступ опозиції до преси, повідомляє The Guardian.
В одному з листів, що став надбанням преси в результаті витоку інформації, Пргожин скаржиться, що президент Судану не слідує всім порадам російського радника і займає "надзвичайно обережну позицію".
Зусилля Росії зі створення зон впливу в Африці не є дуже успішними, твердить аналітик Саймон Еллісон в іншій статті для The Guardian.
Росія програє США, Франції Китаю конкуренцию за вплив на континенті.
Так і нє дал вам російского гражданства?
А как крічалі, как крічалі...(вєсной 2014-го)...
Сцари они вумные
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников, агентов кремля, большинство из которьіх имело РОССИЙСКОЕ гражданство, и подчинялос кремлю НАПРЯМУЮ :
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
и это в то время когда в деревнях там не у всех канализация есть. А то и в городах
Хвати тог,что свет и пуиновизор есть
Но сколковскіє кулібіни, должни чєт накумєкать.
Тевелизор и холодильник свою функцию выполняет на ура
Отходы в море попадают
Так,что цивилизация боком выходит
А в нормальных странах их все-таки, перед этим очищают.
И у всех, кто хотел тоже. Лет десят назад у нас в селе канализацию провели.
Еще вопросы будут?
Случаєм нє «Вєсті»?
Ну, а дальше: «защіта русскоязичного мадагаскарского насєлєнія», «настамнєт»...как всєгда, гдє рашка суєт свой пятак..
Благо,что баблосов меньше стало
людоедскимикацапскими стандартами влияния найдутся для улучшения настроения Х#йла, но конечно не факт, 21 век все же, интернет, Маск и т.д.