EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  950  33
Все про:Африка (37) документ (146) Росія (17477) вплив (13)

 Росія веде масштабну, хоча і не дуже успішну кампанію впливу в Африці, - The Guardian

РФ укладає військові угоди, налагоджує відносини з лідерами та будує мережу агентів під прикриттям в 13 країнах Африки.

Про це свідчать документи, доступ до яких отримало The Guardian, через аналітичну групу "Центр Досьє", яку підтримує російський опозиціонер Ходорковський в Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Операцію впливу, як свідчать документи, очолює Євген Пригожин – олігарх близький до Путіна. Метою дій в Африці, як визначено в документах, є протидіяти впливу США а також колишнім метрополіям – Великобританії та Франції в регіоні, стримувати "прозахідні повстання".

В документах перераховуються досягнення російської "Компанії" в Африці, серед яких усунення від влади прозахідних політиків у Центральноафриканській Республіці, "посилення" там збройних сил, поширення інформаційного впливу через газети та радіо.

Читайте також: Росія намагається "виміняти" повернення в ПАРЄ на візит комісара Міятович до окупованого Криму, - МЗС України

На Мадагаскарі, йдеться в документах, новий президент Андрі Рахоеліна виграв вибори "за підтримки Компанії". Росія "випускала і поширювала найбільшу газету острова з щомісячним тиражем у 2 мільйони копій", - йдеться в документах. У Судані, росіяни створили програму економічних та політичних реформ з метою утримати при владі президента Омара аль-Башира, що включає план придушення опозиції, використання несправжніх новин для дискредитації опозиції, збільшення витрат на видавництво, щоб зменшити доступ опозиції до преси, повідомляє The Guardian.

В одному з листів, що став надбанням преси в результаті витоку інформації, Пргожин скаржиться, що президент Судану не слідує всім порадам російського радника і займає "надзвичайно обережну позицію".

Також читайте: У Центральноафриканській республіці перебувають як мінімум 175 найманців ПВК "Вагнера", - США

Зусилля Росії зі створення зон впливу в Африці не є дуже успішними, твердить аналітик Саймон Еллісон в іншій статті для The Guardian.

Росія програє США, Франції Китаю конкуренцию за вплив на континенті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132088
 
 
 Топ коментарі
 
Шо, обідєлсо на Хуйло?
Так і нє дал вам російского гражданства?
А как крічалі, как крічалі...(вєсной 2014-го)...

 показати весь коментар
 
Только Габон не трогайте, мрази кацапские! Украине нужен ориентир в развитии.
 показати весь коментар
 
«На Мадагаскаре, говорится в документах, новый президент Андри Рахоэлина выиграл выборы "при поддержке Компании". Россия "выпускала и распространяла самую большую газету острова с ежемесячным тиражом в 2 миллиона копий", Источник: https://censor.net.ua/n3132088»

Случаєм нє «Вєсті»?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Только Габон не трогайте, мрази кацапские! Украине нужен ориентир в развитии.
 показати весь коментар
 
 
Шо, обідєлсо на *****?
Так і нє дал вам російского гражданства?
А как крічалі, как крічалі...(вєсной 2014-го)...

 показати весь коментар
 
 
Вот видишь они кричали,а получили порохососы
Сцари они вумные
 показати весь коментар
 
 
Еті, чтоль? Так тут твои овощєсоси.
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников, агентов кремля, большинство из которьіх имело РОССИЙСКОЕ гражданство, и подчинялос кремлю НАПРЯМУЮ :
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
 показати весь коментар
 
 
Не то не мои...я щас в Америце Трампа перевоспитывываю))😁
 показати весь коментар
 
 
Раше до Габона, как кацапу до человека.
 показати весь коментар
 
А уж кто из черно...опых "властителей" в открытую нахамит Америке, того вообще в Кремле прям в десна зацелуют!
 показати весь коментар
 
Россия "выпускала и распространяла самую большую газету острова с ежемесячным тиражом в 2 миллиона копий",Источник: https://censor.net.ua/n3132088

и это в то время когда в деревнях там не у всех канализация есть. А то и в городах
 показати весь коментар
 
А зачем в деревнях канализация?
Хвати тог,что свет и пуиновизор есть
 показати весь коментар
 
 
Да, наверноє єсть мінус. Інтернет страніцей жопу нє подотрьош...
Но сколковскіє кулібіни, должни чєт накумєкать.

 показати весь коментар
 
Минус и плюс можно найти в чем угодно,как впрочем и в пользе
Тевелизор и холодильник свою функцию выполняет на ура
 показати весь коментар
 
Говорят, что первим кого вздернулі по приговору Нюрнберского Трибунала, бил гитлеровский пропагандон Юлиус Штрахер...
 показати весь коментар
 
ну вот представь что на Марс уже марсоходы запускают а там даже канализации нет
 показати весь коментар
 
От канализации экология портится
Отходы в море попадают
Так,что цивилизация боком выходит
 показати весь коментар
 
То в "кацапском" Крыму все отходы прямо в море на ПЛЯЖИ льют.
А в нормальных странах их все-таки, перед этим очищают.
 показати весь коментар
 
так это у нас с тобой на малой родине так Азов загрязняли. А так вообще нет. Есть же очистительные станции
 показати весь коментар
 
А в яких дєрєвнях є каналізація в Україні?
 показати весь коментар
 
 
Як ти написала, так я і запитав. Відповіді я не бачу.
 показати весь коментар
 
 
У меня на даче есть.
И у всех, кто хотел тоже. Лет десят назад у нас в селе канализацию провели.
Еще вопросы будут?
 показати весь коментар
 
Для каналізації потрібні очисні споруди. Селу це не під силу.
 показати весь коментар
 
Значит деревня у вас неправильная,европейская)))
 показати весь коментар
 
«На Мадагаскаре, говорится в документах, новый президент Андри Рахоэлина выиграл выборы "при поддержке Компании". Россия "выпускала и распространяла самую большую газету острова с ежемесячным тиражом в 2 миллиона копий", Источник: https://censor.net.ua/n3132088»

Случаєм нє «Вєсті»?
 показати весь коментар
 
 
не. "мордовский рабочий"на удмуртском изиге. чтобы мадагаскарцам все было понятно.
 показати весь коментар
 
Скоро будут крічать: «*****, пріді ! »
Ну, а дальше: «защіта русскоязичного мадагаскарского насєлєнія», «настамнєт»...как всєгда, гдє рашка суєт свой пятак..
 показати весь коментар
 
Щупальца похлеще спрута у параши
Благо,что баблосов меньше стало
 показати весь коментар
 
 
Это хорошо. СССР загнулся, помогая людоедам. Украина может выиграть на столкновении Китая, США, ЕС и Ху"ла в Африке. Украина - это хороший форпост для США в Европе и Азии. Турция не оправдала доверия.
 показати весь коментар
 
 
При чем здесь форпост? И нету у Украины границ с азией. Разве что с северной ее частью - засрашкой. В другом положительный момент того что изгойка полезла к неграм. Ей приходится тратить много бабла на разнообразных негритянских каннибалов. А местная русня конечно не достойна чтобы ***** на них бабло тратило.
 показати весь коментар
 
Так ето же хорошо. ********* воюет со всем миром и выбрасывает на войны кучу денег. А все дойдет до того что на Рашке революция и гражданская война у самих начнется.
 показати весь коментар
 
 
это вполне возможно. и даже очень желательно.
 показати весь коментар
 
Поетому Ху*ло и полез в Украину. Ему нужно очень очень очень много солдат желающих сдохнуть в песках Сирии и ЮАР.
 показати весь коментар
 
все таки хорошо что у цапов остались практически одни дебилы на старых методичках, а не умные фанатики, которые таки успели уехать развивать загнивающий запад. хотя в Африке наверное пару племен с людоедскими кацапскими стандартами влияния найдутся для улучшения настроения Х#йла, но конечно не факт, 21 век все же, интернет, Маск и т.д.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія веде масштабну, хоча і не дуже успішну кампанію впливу в Африці, - The Guardian
 
 
 
 
 
 вгору