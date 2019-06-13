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 Політика України
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 Чисельність військових частин будемо приводити до оптимальної, не знижуючи боєздатності, - глава Генштабу Хомчак

Кількість військових частин Збройних сил України наразі не будуть скорочувати, однак їхню чисельність планують звести до оптимальної.

Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я вже віддав відповідні вказівки, працюють відповідні структури для того, щоб привести чисельність, штати військових частин до оптимальної кількості, яка повинна бути. Звичайно, не знижуючи боєздатність, не знижуючи готовність до відповіді на ті загрози і виклики, які стоять перед державою", – сказав начальник Генштабу, відповідаючи на запитання про некомплект військових частин разом зі збільшенням їхньої кількості впродовж останніх років.

Водночас він зазначив, що про скорочення кількості військових частин наразі не йдеться.

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"Я підняв проблему, поставив завдання вивчити її, доповісти мені пропозиції, як треба зробити. Чи це за рахунок того, щоб штат військової частини уніфікувати, зробити більш оптимальним. Сьогодні не стоїть такого, що я сказав: скоротити військові частини. Якщо їх розгортали, значить, це було викликано якимись розрахунками. Тому зараз це питання обґрунтовується, вивчається. Це йде процес", – пояснив глава Генштабу.

Коментуючи проблему звільнення військових з армії, Хомчак висловив думку, що проблема полягає в особистих стосунках між підлеглими та командирами, зокрема – в браку довіри.

"Солдат бачить проблему чи порушення і йде не до свого командира, щоб сказати, що є проблема чи порушення, яке треба припинити чи вирішення, а починає дзвонити волонтеру і телефонувати ще комусь, щоб зайти нагору і згори це питання вирішили. Це не всюди, але є такі випадки, і я так розумію, що це нездорові стосунки там, у колективі", – каже командувач.

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За словами Хомчака, для вирішення проблеми він вже збирав командирів із морально-психологічного забезпечення.

"Я планую, що ми підкоригуємо цю ситуацію і вибудуємо такі стосунки в Збройних силах, де командир буде хотіти знати проблеми своїх підлеглих, хотіти їх виправити", – зазначив начальник Генштабу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132087
 
 
 Топ коментарі
 
По существу что то можешь сказать, зеблюдок?
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Новость опубликована в 23:57.
Зе-бил, ты даже в такой малости, не можешь не СОВРАТЬ!
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По существу что то можешь сказать, зеблюдок?
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Новость опубликована в 23:57.
Зе-бил, ты даже в такой малости, не можешь не СОВРАТЬ!
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Подсвинок, посмотри , когда Жигун коммент оставил Чисельність військових частин будемо приводити до оптимальної, не знижуючи боєздатності, - глава Генштабу Хомчак - Цензор.НЕТ 1410
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Тыпил, ты написал "НАЙТИ" новость, а не когда ее прокоментировать.
У нормальных людей обычно принято перед комментированием, новость хотя бы ПРОЧИТАТЬ.
Правда, не знаю, как это принято у зе-билов. Может наоборот?
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Зебілам легше. Їм потрібно абзац про Петра в дохуа не по темі. Новина: розпускають армію. Щебіли: зате Петро мародер. Хіба не так?
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хрюкни шо-то по существу. Твой визг уже никому не интересен.
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Максе, сьогодні був не твій день. Завтра планую з'їздити на базар, потролю зе-бабусьок з приводу тарифів. Власне інших зеботів я в реалі не знаю. Чомусь.
А це тобі для тонусу:

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Троль бабушек, это все, на что ты способен..
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Їх уже зе потролив. Мені байдужа їхня подальша доля. Як і лугандонців і крисчан - учасникиів "референдумів". Їм ще у 2014 політологи придумали влучне визначення - "електоральне сміття".
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Смотри, такими темпами все вокруг тебя смиттям окажутся.. не доведет это до добра.
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а до этого что евреев не было у власти? Чисельність військових частин будемо приводити до оптимальної, не знижуючи боєздатності, - глава Генштабу Хомчак - Цензор.НЕТ 837
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Знайшли винуватих - звісно, це євреї. Вітаю. Чисельність військових частин будемо приводити до оптимальної, не знижуючи боєздатності, - глава Генштабу Хомчак - Цензор.НЕТ 3
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А у Вас з цього приводу сумніви? То даремно...
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А якщо ми вас здамо раніше? Ось "константін" сьогодні дозвиздівся - написав 10 скарг, а забанили чомусь його.
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а там где идет сокращения, всегда найдется "надлишкове майно"
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Вже були такі оптимізатори. Що з цього вийшло, всім відомо.
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Т.е. началось. Скоро будете считать количество Лексусов в гараже Хомчака
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.. интересно, что этого правдолюба не интересует Лексусы в гараже младшего Свинарчука.. какая избирательная тяга к справедливости!
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Интересно, что в "гараже младшего Свинарчука" НЕТ Лексусов.
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Интересно откуда ты это знаешь? Из методички? А шо есть? Роллс-ройс?
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Почалося ! Оптимізація,реорганізація,оптимальна чисельність....
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Продам излишки имущества минобороны. Недорого.
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Не будут сокращать ПОКА , какая прелесть . О каком доверии может идти речь , если разрешают отвечать через 3 часа по пустому месту ? Странно , что вообще кто-то ещё служит , когда в верхах сидят те же самые предатели уже 5 лет и ничего не меняется .
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Тобто йдеться про зменшення чисельністі військових. Це тому, що багато хто не хоче підписувати контракт з новою владою.
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Ты откуда это знаешь? Ты ж в Киеве сидишь, а не с фронта пишешь, что бы знать, какие там настроения.
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А ти з фронту? Лінія фронту проходить через лахту? Га, кацапомовне?
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Я не с фронта, поэтому и не пишу про новости с фронта..
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Уменьшать не будут, будут увеличивать. Просто прямо этого не говорят, чтобы парашестан раньше времени не расстроился и не полез на рожон. А вообще, оптимизация - всегда процесс максимизации выгодных характеристик.
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Что-то такое я уже слышал, особенно при Януковиче. В общем, скоро и без армии останемся.
Пророссийский реванш на марше.
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Что любопытно, нормальный начальник генштаба всегда должен быть руками и ногами за увеличение армии, за увеличение оборонных расходов, за перевооружение новой техникой и т.п. А "оптимальную" численность устанавливает политическое руководство страны - министр обороны, парламент, правительство, президент. У нас же, похоже, нач. генштаба - просто глубь мира.
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Оптимізація це завжди скорочення.І не потрібно вішати лапшу на уші.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧисельність військових частин будемо приводити до оптимальної, не знижуючи боєздатності, - глава Генштабу Хомчак
 
 
 
 
 
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