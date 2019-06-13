 Чисельність військових частин будемо приводити до оптимальної, не знижуючи боєздатності, - глава Генштабу Хомчак

Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я вже віддав відповідні вказівки, працюють відповідні структури для того, щоб привести чисельність, штати військових частин до оптимальної кількості, яка повинна бути. Звичайно, не знижуючи боєздатність, не знижуючи готовність до відповіді на ті загрози і виклики, які стоять перед державою", – сказав начальник Генштабу, відповідаючи на запитання про некомплект військових частин разом зі збільшенням їхньої кількості впродовж останніх років.

Водночас він зазначив, що про скорочення кількості військових частин наразі не йдеться.

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"Я підняв проблему, поставив завдання вивчити її, доповісти мені пропозиції, як треба зробити. Чи це за рахунок того, щоб штат військової частини уніфікувати, зробити більш оптимальним. Сьогодні не стоїть такого, що я сказав: скоротити військові частини. Якщо їх розгортали, значить, це було викликано якимись розрахунками. Тому зараз це питання обґрунтовується, вивчається. Це йде процес", – пояснив глава Генштабу.

Коментуючи проблему звільнення військових з армії, Хомчак висловив думку, що проблема полягає в особистих стосунках між підлеглими та командирами, зокрема – в браку довіри.

"Солдат бачить проблему чи порушення і йде не до свого командира, щоб сказати, що є проблема чи порушення, яке треба припинити чи вирішення, а починає дзвонити волонтеру і телефонувати ще комусь, щоб зайти нагору і згори це питання вирішили. Це не всюди, але є такі випадки, і я так розумію, що це нездорові стосунки там, у колективі", – каже командувач.

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За словами Хомчака, для вирішення проблеми він вже збирав командирів із морально-психологічного забезпечення.

"Я планую, що ми підкоригуємо цю ситуацію і вибудуємо такі стосунки в Збройних силах, де командир буде хотіти знати проблеми своїх підлеглих, хотіти їх виправити", – зазначив начальник Генштабу.