 Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в побитті телеоператора на харківському ринку "Барабашово", - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"7 червня на території торгового центру "Барабашово" вказаний громадянин вчинив умисні злочини, спрямовані проти законної професійної діяльності журналіста і громадського порядку", - йдеться в повідомленні.

Слідство оголосило йому підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 345-1 (загроза або насильство стосовно журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації.

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