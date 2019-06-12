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 У США розглядають можливість введення санкцій проти проекту "Північний потік-2", - Трамп

Президент Трамп розкритикував Німеччину за закупівлі російського газу і заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій США проти кремлівського газового проекту "Північний потік 2".

На цьому він наголосив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми захищаємо Німеччину від Росії, і Росія отримує мільярди і мільярди доларів з Німеччини" за газ, - наголосив Трамп.

Багато європейських країн, включаючи Польщу, хочуть отримати зріджений газ зі США, наголосив президент США Дональд Трамп, звертаючись до преси. "Надзвичайні обсяги продаються".

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Німеччина має силу заблокувати цей процес, переставши купувати російський газ, переконаний президент США.

"Німеччина має можливість заблокувати трубопровід, - сказав він про кремлівський проект. - Знаєте як? Не купувати російське. Німеччина вирішила купити величезний відсоток своїх енергоносіїв у Росії".

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Він поділився міркуваннями про те, що німецький народ не задоволений рішенням купувати російський газ, адже це робить "Німеччину заручницею Росії".

Трамп також підтвердив плани провести зустріч з президентом Росії Путіним під час зборів Великої 20-ки в Японії наприкінці червня.

Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже чинним "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. Згідно із задумом, газопровід "Північний потік-2" має подвоїти обсяги газу, що транспортується з Росії до Німеччини в обхід України та Польщі. Планується, що газопровід має почати поставки газу дном Балтійського моря з 1 січня 2020 року.

У проекті беруть також участь компанії з Німеччини, Австрії, Великої Британії та Франції. Противники проекту – зокрема, Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США і Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який уже поставляє в ЄС близько третини обсягів газу. Польська влада хоче, щоб Європейська комісія підпорядкувала цю інвестицію законодавству Європейського Союзу. В результаті чого "Північний потік-2" може стати збитковим для "Газпрому".

"Газпром" отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" в Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Наприкінці березня 2019 року Данія відмовила "Газпрому" в прокладанні "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах. Це єдина країна, яка поки що не надала "Газпрому" дозволу на будівництво.

Адміністрація Трампа послідовно виступає проти проекту "Північний потік-2".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132085
 
   
 Топ коментарі
 
Тим часом в Москві, на мирному мітингу, гвинтять бабусь...

В США рассматривают возможность введения санкций против проекта "Северный поток-2", - Трамп - Цензор.НЕТ 8595
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К чему эта болтовня, строительство уже идет, санкции нужно или вводить или не делать вид, что против строительства.
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якщо не помиляюсь, то Трамп вже майже другий рік саботує імплементацію протикацапських санкцій у фінансовому секторі, що прийняв Сєнат. Оце і все, що треба знати про його "слова та справи".
P.S. якщо вже підписав він цей закон, то зкорегуйте.
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Тим часом в Москві, на мирному мітингу, гвинтять бабусь...

В США рассматривают возможность введения санкций против проекта "Северный поток-2", - Трамп - Цензор.НЕТ 8595
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"ЛГБТ-парад?"
Та ні. Просто так в Москві, традиційно відзначають день росії
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какой праздник такое и празднование у них на мокселе.
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"Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды и миллиарды долларов из Германии за газ", - отметил Трамп. Источник: https://censor.net.ua/n3132085»

В Європі теж є свої «єврохохли», у яких НУЛЬОВЕ РОЗУМІННЯ дійсноїго стану питання.
Але мозок на 100% вправно застратий кремлівскими пропагандонами.
Трамп це розуміє.

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Мы защищаем Германию от России

Интересно, а Россия в курсе что она представляет опасность Германии??? Пока весьма тесно и взаимовыгодно сотрудничают. Германия России заводы строит, Россия Германии газ качает...
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Дуже товсто.
Потрібно підучитися, трохи
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Угу, как при Ваньке Ужасном - московиты в Германию ресурсы(пеньку,воск), Германия московитам - продукцию своей промышленности( канаты, свечи), сделанные из московитских пеньки и воска. Как была вонючая московия ресурсным придатком, так и осталась. ПрААгресс.
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Нет, по моей логике - вЯЯликая вонючая московия - сырьевой придаток цивилизованного Мира, как всегда, веками, и была.
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К чему эта болтовня, строительство уже идет, санкции нужно или вводить или не делать вид, что против строительства.
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якщо не помиляюсь, то Трамп вже майже другий рік саботує імплементацію протикацапських санкцій у фінансовому секторі, що прийняв Сєнат. Оце і все, що треба знати про його "слова та справи".
P.S. якщо вже підписав він цей закон, то зкорегуйте.
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Это говорит о том,что бабки правят миром
И каждый хочет доить свою корову
И Трамп тому не исключение
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ну надо же шо бы параша денежки на ветер втюхала.
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Речь идет ни много, ни мало, а о санкциях против такого государства как Германия или Франция. Такие вопросы в одну секунду не решаются. Но решаются обязательно
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Після введення ПП2 зе не буде отримувати газ і транзитні гроші з росії і тому почне закру увати гайки. Вітаю з цим усіх зебілів.
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Какая связь между Зеленским и Северным Потоком-2? Его пропустил Порошенко - пусть отвечает. Зеленский президент без году неделя.
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Тепер він за все відповідає. Де зарплата 4000 євро і зниження комунальних тарифів?
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За все те відповідає, чим оббріхував інших.
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как это "пропустил"? его что, кто-то спрашивал? а вот связь между Зеленским и СП-2 вполне себе прямая. это ведь Зеленский сейчас у власти в Украине, нет? вот пусть и покажет чудеса дипломатического искусства. пусть сорвет коварные планы Кремля. или ему в этом опять Порошенко мешает? я лично в Зеленского верю, как в Голобородько.
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Вот так это. На момент инаугурации Зеленского этот проект находится в завершающей стадии. Может за первый поток тоже спросим с Зеленского?
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нет, конечно. вы будете с Зеленского спрашивать за то, что ЕС до сих пор не прекратил покупать газ у раши, за то что и нефть не прекратил, вы будете спрашивать за то, что в прошлом году США и ФРГ стали самыми большими инвесторами в рашу. где в это время был Зеленский? чем занимался? он лоббировал интересы Украины? он был в оппозиции к Порошенко? может он готовился стать президентом? подождите немного и мы увидим данные за этот год, думаю они будут еще печальнее.
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Имели бы такое желание - ввели бы давно.

Санкции против СП2 = санкции против Германии, Франции, Италии, Голландии, Австрии. Достаточно круто - начинать ругаться с ядром ЕС... С Китаем уже перегрызлись. Так можно со всем миром переругаться. В США рассматривают возможность введения санкций против проекта "Северный поток-2", - Трамп - Цензор.НЕТ 5519
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Ну а как еще лоббировать свой газ? предложить за три копейки, а потом поднять цену, типа кинуть?
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Выгодно им газ у России покупать, а жаренным запахнет- полезут под крыло дяди Сэма Как актриса из немецкого фильма.....
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Можно подумать сам Сэм с Рашкой не торгует. К тому же Европейцы не раз воевали с кацапами без всяких Штатов, иногда даже успешно.
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хм, из немецкого фильма, говоришь? так ведь это в Украине труба и в оба конца ей вдувают партнеры по кино. про реверс слышал, нет?
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Трамп тянет время. Путлер и его союзники строят без перекуров.
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Трамп своё дело знает. Разорит и немцев и пуйло
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О, ну конечно! Поэтому он и саботирует санкции.
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Это значит что также будут санкции против Германии, Австрии, Великобритании, Франции ))

сточник: https://censor.net.ua/n3132085
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бу-га-га 33 раза. У США розглядають можливість введення санкцій проти проекту "Північний потік-2", - Трамп - Цензор.НЕТ 2245

Том, не смеши меня так больше. ты список акционеров-строителей посмотри сперва, а потом языком ляпай. где там Германия, Австрия, Британия и Франция? там конкретные частные КОМПАНИИ, дружок. в крайнем случае все санкции "против" них будут.
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То есть, Германия, Австрия, Британия и Франция проталкивают проект и разрешения, зарабатывают или экономят миллиарды долларов на этом проекте, но при этом, они все не при делах?
Знаешь почему я не удивлен? Потому что это нормально для либерализма ))
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загляни в списки акционеров СП-2. как только увидишь там хоть одну правительственную компанию названных тобой стран, тогда и поговорим. а если тебе невтерпеж правительство какое покритиковать, то ознакомься со случаем РУСАЛа, который уже БЫЛ под санкциями из-за Дерипаски, но чудесным образом из под них вышел, как только в правление были допущены американцы. можешь повозмущаться. и, да, Трамп - либерал.
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Я сейчас прочитал лицемерие такого запредельного уровня, что мне даже смешно ))
Почему нельзя сказать просто правду? Да, все эти страны хотят много заработать, поэтому они харкают, как всегда и харкали, на все ту чушь что дуют в уши глупой толпе.
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Все что надо знать про экономическую войну США с Россией:
США заняли первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию по итогам 2018 года. Об этом говорится в исследовании EY.За 2018 год иностранные инвесторы вложились в 211 российских проектов. Второе место после США (33 инвестпроекта) заняла Германия (24 проекта), третье - Китай (19 проектов). В пятёрку лидеров также вошли Франция и Япония.
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Ну а Россия заняла первое место по инвестициям в Украину в 2018 году.
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рука-лицо...
ЩЩЩЩАААССС! на G-20 с хулио встретится, там обо всем и договорятся. ЖДИТЕ!
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Может Сенат таки прижал Донни к стенке?
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Вот где парадокс
Украина ведь тоже покупает мордорский газ через порошковские прокладки и к тому же качает нефть и газ через свои территорию
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это полезный газ! за него транзит идет. понимать надо...
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А покупать в три дорого для населения еще и шикарно
Можно миллиардером стать
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Ну а когда его построят , тоже будут рассматривать ВОЗМОЖНОСТЬ введения ?
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В таких условиях только откровенные украинофобы могут назначать на важные украинские посты врагов Трампа - людей Каломойского, только откровенные украинофобы могут встречаться с врагами Трампа - с организацией "атлантический совет"
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Даже страшно представить что произойдёт когда закрутят последнюю гайку в трубе СП! Несколько российских чиновников наверняка уже не смогут отдохнуть в Диснейленде. Это очень страшно!
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гребанные европейцы... всё только своей выгодой озабочены...ваще не думают о том, чем кормить семьи техасским нефтянникам и газодобытчикам... да и шахтёрам Пенсильвании...
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летом думается только об одном. об ОТПУСКЕ. У США розглядають можливість введення санкцій проти проекту "Північний потік-2", - Трамп - Цензор.НЕТ 4435
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Достаточно найти на счетах завербованной немецкой подельницы рашиста-Меркель монеты от рашиста ,и газовой трубе- труба...
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Как Коломойский стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде с помощью краденых денег
https://www.clevescene.com/scene-and-heard/archives/2019/06/11/how-ukrainian-oligarchs-secretly-became-the-largest-real-estate-owners-in-downtown-cleveland
🤔
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ США розглядають можливість введення санкцій проти проекту "Північний потік-2", - Трамп
 
 
 
 
 
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