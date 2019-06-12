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Все про:Нацполіція (7690) торгівля людьми (113)

 Від початку року в Україні зареєстровано 189 злочинів у сфері торгівлі людьми, - Нацполіція

Поліцейські підрозділи по боротьбі з торгівлею людьми цього року зареєстрували 189 кримінальних правопорушень за статтею 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Про це йшлося під час дискусії "Досвід Швеції з питань протидії торгівлі людьми та сексуальної експлуатації", пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Зі 189 правопорушень 91 випадок - трудова експлуатація, 69 - сексуальна експлуатація, 25 фактів втягнення в злочинну діяльність, а також по 2 факти торгівлі дітьми та сурогатного материнства.

Поліцейські встановили 159 осіб, причетних до скоєння кримінальних злочинів згаданої категорії, і повідомили їм про підозру. Досудове розслідування завершено в 94 кримінальних провадженнях цієї сфери.

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Також на сьогодні вже 205 громадянам надано статус постраждалих у кримінальних процесах. Серед них 123 чоловіки, 78 жінок, 2 неповнолітніх і 2 малолітніх.

Крім того, за п'ять місяців 2019 року поліцейські викрили 16 організованих груп, що діяли у сфері торгівлі людьми. Щодо 15 співучасників цих угруповань поки обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132084
 
 
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Судя только по 2 фактам торговли детьми и суррогатного материнства на миллионы людей, то можно только догадываться сколько не зарегистрировано
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Легалізована проституція багато чого би вирішила,але не все.Також легальний виробництво порно.
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