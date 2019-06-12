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 Співробітника ДФС затримано в Херсоні під час спроби дати 500 дол. хабара слідчому за закриття кримінального провадження, - Нацполіція. ФОТО

У Херсоні затримали співробітника Державної фіскальної служби України за спробу підкупити слідчого поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Співробітника ДФС затримано в Херсоні під час спроби дати 500 дол. хабара слідчому за закриття кримінального провадження, - Нацполіція 01

За можливість уникнути кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків і закриття початого кримінального провадження співробітник ДФС пропонував 500 доларів заступнику слідчого відділення Херсонського відділу поліції.

26-річного старшого оперуповноваженого УДФС затримали після передачі нимм грошей слідчому.

Співробітника ДФС затримано в Херсоні під час спроби дати 500 дол. хабара слідчому за закриття кримінального провадження, - Нацполіція 02

У разі доведення провини за ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України співробітнику ДФС загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 8 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132083
 
   
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