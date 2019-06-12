 Президент має якнайшвидше підписати зміни в енергетичний додаток до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, - Климпуш-Цинцадзе

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
"Довгоочікуваний "енергетичний" додаток №27 до Угоди, копітка робота над яким в уряді, а потім і в парламенті, тривала рік. Але треба, щоб не тільки ВР і Кабмін зробили свою роботу, а щоб і президент підписав закон вже зараз, за кілька тижнів до саміту Україна-ЄС (нагадаю, він запланований на 8 липня). Чекаємо, непокоїмось", - зазначила вона.
За словами віце-прем'єра, почати переговори про членство України в ЄС можна буде з закінченням дії Угоди про асоціацію і завершенням її виконання Україною".
"Але щоб рухатися у виконанні угоди, і це ключове, - потрібні повне розуміння і співпраця всіх задіяних інституцій. Якщо, принаймні, одна з ланок демонструє неконструктивну позицію, весь процес гальмується", - додала Климпуш-Цинцадзе.
Також вона поскаржилася на те, що деякі з євроінтеграційних законопроектів чекають своєї черги на ухвалення вже роками.
"Ще одна проблема - здатність владних інститутів працювати над євроінтеграцією. Так само і з євроатлантичним напрямком", - вважає віце-прем'єр.
И нечего тут давить
смотри на зал с 55-40 ролика и больше не ври.
Пинчук говорит зе - мне нужно пострычь много баранов через поднятие цен, так как обл газы у фирташа, с них украсть ничего не смогу, но вот с парашкой могу заработать на войне и поддержать зе мешками денег. Поднятие цен, торговля с агрессором и деньги для партии зе.У пети деньги на партию были изначально, и он сразу приступил к выдавлению олиграхов. Зе так сделать не сможет, денег у него немного, потому украину ждет ******-как янукович это решал - быстро наращивать денежную массу не сможет.Одно из решений это новая система для землян 424 или 425, но о ней говорить еще рано для украины. Нужно подождать пока зе окончательно опосрется, потому что по-другому и не было никогда.
🤣
🤔
Сегодня у пУчхе праздник - шайтан-труба шатают.
Чтобы пучхе сделать приятно, нужно не предоставить ему выбора быстрее.
Не мучайте пучхе. Делайте быстрее. Путен тоже в вилке возможностей сидит. Отдать крым, то есть предать кремль он не может-кацапы назовут предателем, и долго ждать, когда ему не предоставят выбора в отдаче крыма тоже не сидится. Потому нужно ему не предоставить выбора быстрее: предателем в кремле не обозвут так как нету выбора при отдаче крыма и пучхе сделаете приятно.
Кацапы попались в логическую, правовую и причинно-следственную ловушку в крыму: быстренько развалили рашискую ********* и пусть косячат дальше.
Вести всякие беспонтовые переговоры это вредить хателкам пучхе и нервировать касапов переговорами, которые они вынужденны дейстовать как на агрессию против них. НЕ любят кацапы убаюкивания, это для них красная тряпка на быка. Потому все, кто переговорами и всякими беспонтовыми договорами будет нервировать кацапов нужно истреблять.Кацапы уважают например финнов, которые красиво накосили их, кацапы любят когда в них стреляют. И сильно не любят когда в них не стреляют,всякие говноперемирья - это мировозренческая смерть для них.Тогда они сами начинают обстрелы. Учитесь понимать внутренний мир кацапа и не грузите себя беспоновой херней и ложными иллюзиями.
а то президент должен или не должен мне мало интересно как простому гражданину, пускай эта женщина с двойной фамилией лучше расскажет, что каждый выигрывает или проигрывает
По словам вице-премьера, начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно будет с окончанием действия Соглашения об ассоциации и завершением ее выполнения Украиной".
Источник: https://censor.net.ua/n3132082.................
та зачекайте ви тепер з членством в ЄС... армією, мовою та вірою.... який ЄС ще? Не швидіть. Зпочатку референдум про те, чи потрібен напівватному українському електорату взагалі той ЄС та НАТО. А коли цей референдум? Ніхто про це конкретно не знає, відшутковуються. П,ять років попереду, часу вдосталь. А ви про членство ЄС, в НАТО, тепер спокійніше, шановні 73%...
Як вам щодо тайожного союзу?
Когда уже Беня и Ахметов получат пинка в самолёт, как Михо получил от Пороха ?
Не может выжить страна с таким количеством идиотов.