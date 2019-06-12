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 Ще 17 кандидатів-самовисуванців зареєстрував ЦВК, двом було відмовлено

На черговому засіданні Центральної виборчої комісії (ЦВК) 12 червня зареєстровано 17 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ЦВК.

"Всього станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України, зокрема тих, які балотуються в порядку самовисування - 128, висунутих політичними партіями - сім", - йдеться в повідомленні.

Крім того, комісія відмовила в реєстрації двом кандидатам у народні депутати України. Також, розглянувши відповідне подання, ЦВК зареєструвала п'ять офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Передові правові ініціативи" на позачергових виборах народних депутатів України в закордонному виборчому окрузі.

Ще 17 кандидатів-самовисуванців зареєстрував ЦВК, двом було відмовлено 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132081
 
 
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История с продажей мест в СH просто ох№енная. Ты продаешь мeста в пaртийном cписке. Потом ты типа "исключaешь" тех, кто покупал мeста. Зeлибобы бьются в экстaзе от того, кaкой Цaрь мудрый и спрaведливый. А у тебя и бaбло, и oчередной взpыв рeйтинга. Остановите уже плaнету, а.
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Если бы было так, то таких «кидал» уже давно бы порешили
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И есть слоты на следующий цикл продажи)
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