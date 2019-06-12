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Все про:вибори (3957) Омелян (527)

 Міністр інфраструктури Омелян заявив, що не братиме участі в парламентських виборах

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що не братиме участі в позачергових виборах до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі 5 каналу.

"Я свідомо прийняв для себе рішення не брати участі у парламентській кампанії", - сказав Омелян, підкресливши, що це його остаточне рішення.

Пояснюючи причини свого рішення, міністр вказав, що поточна політична ситуація нагадує "політичну вакханалію".

"Тут якась дивна політична вакханалія відбувається, що я, мабуть, краще почекаю і подивлюся на це з боку. Якщо буду корисний Україні, то я завжди готовий принести цю користь на тому напрямку, де буде можливість цим займатися", - сказав він.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян не виключав, що буде балотуватиметься на виборах до Верховної Ради.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132080
 
 
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Даже гнойсман этого зашкваренного к себе не взял)0)).
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Чому Джо такий невловимий? А кому він потрібний, щоб за ним ганятися? Який придурок візьме у список Омеляна, щоб знищити свій рейтинг? Може Удар?
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Объясняя причины своего решения, министр указал, что текущая политическая ситуация напоминает "политическую вакханалию".Источник: https://censor.net.ua/n3132080

Это он слишком мягко... - правильнее дурдом, с сумасшедшими бениными клоунами...
Выбрали блин по приколу...
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И при чём тут "по приколу"? Абы вставить свою какашку в каждую тему? Кто мешает его соратникам по коалиции взять к себе в список? Пэдро не хочет? А-я-яй, а шо ж такое? Этот малохольный Гиперлуп так зад лизал дону Пэдро, и дарма?
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Не берут свои же ))).Как там Лешка дучеренко,каким там у Пети в списке)))Что то совсем пропал пр..тка.)))
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Міністр інфраструктури Омелян заявив, що не братиме участі в парламентських виборах - Цензор.НЕТ 3573

@_Fashington
Порохоботы, у меня для вас плохие новости…

Міністр інфраструктури Омелян заявив, що не братиме участі в парламентських виборах - Цензор.НЕТ 5603


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Шкода..Мені Омелян подобається-ще той русофоб Міністр інфраструктури Омелян заявив, що не братиме участі в парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1778 Майже як я. Таких людей потрібно побільше зараз у всіх гілках влади.Бо ригі як щури лізуть боротися"за життя" бо пам"ятають як їм жилося при Хрякові.
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Так берите его в свою ЕвроСолид! Кто ж мешает?
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Да Петя с 8,5 только самых близких сможет взять только,не до омель уже)))
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Этот ублюдочный подонок украденное вернет, покается, мозги включит? НЕТ! Значит, должен подохнуть со всей своей дегенеративной семейкой! Готовься, падаль!
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Дааа. Вперше при Омеляні в Україну прийшли лоукостери європейські і похитнули монополію МАУ. І це зважаючи на спротив аєропортів, в Дніпро, де термінал у коломойші, так і не літають.

Оцінити роботу можна тільки в порівнянні з попередниками на цій посаді. Так ось, він найкращий. І залізницю до боросполя допиляли в яку при янику влили кучу бабла но вона так і не запрацювалаю. ВПЕРШЕ! за роки незалежності закупили нові тепловози.
З боєм запросили лоукостерів.
Вже і європейський автобусний перевізник прийшов(глянем тепер скільки протягне).

Но зубожілим все не так.
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