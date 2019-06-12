 Міністр інфраструктури Омелян заявив, що не братиме участі в парламентських виборах

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі 5 каналу.
"Я свідомо прийняв для себе рішення не брати участі у парламентській кампанії", - сказав Омелян, підкресливши, що це його остаточне рішення.
Пояснюючи причини свого рішення, міністр вказав, що поточна політична ситуація нагадує "політичну вакханалію".
"Тут якась дивна політична вакханалія відбувається, що я, мабуть, краще почекаю і подивлюся на це з боку. Якщо буду корисний Україні, то я завжди готовий принести цю користь на тому напрямку, де буде можливість цим займатися", - сказав він.
Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян не виключав, що буде балотуватиметься на виборах до Верховної Ради.
Это он слишком мягко... - правильнее дурдом, с сумасшедшими бениными клоунами...
Выбрали блин по приколу...
🤣🤣🤣
@_Fashington
Порохоботы, у меня для вас плохие новости…
Оцінити роботу можна тільки в порівнянні з попередниками на цій посаді. Так ось, він найкращий. І залізницю до боросполя допиляли в яку при янику влили кучу бабла но вона так і не запрацювалаю. ВПЕРШЕ! за роки незалежності закупили нові тепловози.
З боєм запросили лоукостерів.
Вже і європейський автобусний перевізник прийшов(глянем тепер скільки протягне).
Но зубожілим все не так.