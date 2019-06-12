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 Політика України
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Все про:СБУ (4401) Баканов Іван (21)

 Моя дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - перший заступник голови СБУ Баканов

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов виступив з офіційною заявою з приводу проукраїнської позиції своєї сім'ї.

Як передає Цензор.НЕТ, текст заяви розміщено в Фейсбуці СБУ.

У тексті сказано: "Коли ми з командою ухвалювали рішення йти в політику, кожен з нас усвідомлював, що його родина, друзі, сусіди і навіть домашні тварини опиняться під суспільним мікроскопом. Був готовий до цього і я. Тому всім, хто збирається мене шантажувати близькими, відповім чітко: так не буде. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь це робити.

Моя спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення на посаду заступника Голови СБУ та не виявила перешкод наданню мені допуску до державної таємниці.

Я одружений, ми з дружиною маємо двох синів. Старший, Артур, після навчання у військовому ліцеї ім. І. Богуна закінчив київський вищий навчальний заклад, він працює і живе окремо. Молодший - Степан, навчається в школі. Обидва українці.

Моя дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Поступила у вищий навчальний заклад на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість, з 1998 р. вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, перебуває в процесі оформлення українського громадянства.

Оксана не відвідувала територію Російської федерації з 2013 року.

Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників.

Ми ніколи не підключали до процесу "фірми", посередників і не будемо звертатися з таким проханням до Президента.

Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиєму телефоні немає номеру Президента. Оксана має стійку проукраїнську позицію. Дякую! Слава Україні!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132079
 
   
 Топ коментарі
 
ТОЛКОВО ОТВЕТИЛ. МОЛОДЕЦ.
ТОЛЬКО ОДНО "НО": ВНЖ С 98ГО - ЗА 20 (!) ЛЕТ НЕ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО? Моя жена находится в процессе оформления украинского гражданства, - первый зампредседателя СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 1603 ПОДОЗРИТЕЛЬНО.
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Зебіли, ви зробили це разом.
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а Семочко пришлось уволить это полный пи...ц
это даже не де жа вю , это гораздо хуже ))))))
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Ну ще один напівпатріот жонатий на громадянці СРСР. Так що, це голова СБУ чи ФСБ? Чи може це голова ФЕС?
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Ось так, були ми Україною, а стаємо губернією мордора
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Ще потрібно відкрити кримінальну справу.Людина 21 !!!! рік оформлює українське громадянство !! Можна в кннигу рекордів заносити .Ні дня без жесті.
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Чем дальше в лес,тем больше дров.Жена руководителя СБУ, гос. службы, которая находится на переднем крае гибридногй войны с Россией,является гражданкой России и это мы узнаем только сейчас. Что еще скрывает от украинского народа Зеленский и его команда?
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лєна може мати ще один паспорт, з куркою-мутантом... А він сам - ізраїльський.
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Вы хоть, в процессе мокания зебобиков в унитаз, давайте им продышаться))))))))))
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Паспортів не мають, мовою не володіють, від фронту всі відкосили, захоплюються «русским миром» і зневажають все українське.

Крута команда, нічого не скажеш.
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ukr_sks Так більшість їх хоче бачити у владі.По виборах до верховної ради це закріпиться.
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Мне вот интересно с этих новых назначенцев или ихних родственников.есть участники АТО (Хомчак не в счет).
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Да! Специализированный 95-й батальон песен и плясок.
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С 25 января 2013 - руководитель ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководитель ООО "Студия Квартал-95".
На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.
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Вот и вся история. Через жену текло всё бабло.
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21 год понадобился человеку живущему в Украине чтобы решиться получить гражданство. Я так понимаю первые отчеты о деятельности появятся в году так 2040
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вот что вы пристали: дали все таки лейтенанта, а не камер-юнкера. или вы хотите чтоб он стрелялся на 10 шагах за свою супругу?
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Страшное в том, что зебилам все побоку! Да хоть сам Баканов с Зеленским граждане Росии и Израиля одновременно. Колбасу по2.20 -ДАЕШЬ? Вот одно непреодолимое желание. И кто эту колбасу пообещает(потом конечно скажет-что пошутил), за того и проголосуют.
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Так а чего вам семочко был не похер,когда при Пете работал)))Ну вы и смешные правдорубы)))
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Какое то сборище недоносков, с расейскими паспортами и медалями...
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Дебилов всегда хватало и будет хватать,удачи вам в работе.
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Наскільки ж ти, паскудо, любиш Україну, що навіть жінці паспорта не зробив. Мало того, що уклоніст вбиває наших захисників на потіху ворогу. Так тепер ще й цей ФСб-шник буде внутрішній супротив зачищати!
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Він яким був, таким і залишився. Питати потрібно з секти-73 кого це вони обрали.
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Не ну как-та неубедительна...во если бы его жена с Трухляновым рушнык вышивала или на канале Ахметки вливала в уши украинцев какую нить дичь, тогда да, патриотка!
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Щось дуже довго вона "находится в процессе оформления украинского гражданства" - з1998року- 20 років?????
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Не понял: он женат или замужем? Или это - в стадии принятия решения
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Моя дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - перший заступник голови СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 9838

@Anakoyher
Извините, тут читатели поправляют. Зеленский шутил не о снижении тарифов, а об окончании эпохи бедности. Так это же совсем другое дело.


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Хто б сумнівався, що тут без кацапського гіменця👎🏼
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Прочитал. Всплакнул... Зачем плохие люди нападают на такую кристально чистую и честную людинку? Моя дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - перший заступник голови СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 177
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самое паскудное в этой истории (да и в других подобных), что зелемойцам на это наср..ть. У них как пелена на бэньках. Зачарованные Моя дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - перший заступник голови СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 8355
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМоя дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - перший заступник голови СБУ Баканов
 
 
 
 
 
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