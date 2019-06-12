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Все про:СБУ (4401) Баканов Іван (21)

 Дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - Баканов

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов виступив з офіційною заявою з приводу проукраїнської позиції своєї сім'ї.

Як передає Цензор.НЕТ, текст заяви розміщено в Фейсбуці СБУ.

У тексті сказано: "Коли ми з командою ухвалювали рішення йти в політику, кожен з нас усвідомлював, що його родина, друзі, сусіди і навіть домашні тварини опиняться під суспільним мікроскопом. Був готовий до цього і я. Тому всім, хто збирається мене шантажувати близькими, відповім чітко: так не буде. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь це робити.

Моя спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення на посаду заступника Голови СБУ та не виявила перешкод наданню мені допуску до державної таємниці.

Я одружений, ми з дружиною маємо двох синів. Старший, Артур, після навчання у військовому ліцеї ім. І. Богуна закінчив київський вищий навчальний заклад, він працює і живе окремо. Молодший - Степан, навчається в школі. Обидва українці.

Моя дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Поступила у вищий навчальний заклад на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість, з 1998 р. вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, перебуває в процесі оформлення українського громадянства.

Оксана не відвідувала територію Російської федерації з 2013 року.

Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників.

Ми ніколи не підключали до процесу "фірми", посередників і не будемо звертатися з таким проханням до Президента.

Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиєму телефоні немає номеру Президента. Оксана має стійку проукраїнську позицію. Дякую! Слава Україні!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132079
 
 
 Топ коментарі
 
Зебіли, ви зробили це разом.
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интересно с 1998 года как гражданка России живет в Украине когда там Независимость объявили 1 декабря 1991 года и первые полгода и вовсе не было проблем получить Гражданство Украины.. че ты несешь Баканов.... кому лапшу то вешаешь думаешь повмырали те кто тогда жил.... а у детей какое Гражданство--какой страны... надлеюсь что у старшего Украины иначе в Суворовское (Богуна) вряд ли поступил бы... а у тебя Баканов... когда ты стал или был Гражданином Украины или как у Семочко есть на всякий случай Пашпорт РФ????? 21 (ДВАДЦАТЬ ОДИН ГОД) типа стоим в очереди... да Зеля ты маладца.... считай что у тебя Семочко нумер 2 есть точно СВОЙ РОДИМЫЙ... даже матюков не хватает облаять.. Зелю.. ...
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И эта мразота Зеленский еще вякал на Семочко. А у его кореша Бакланова оказывается аналогичная ситуация. Ну и тварь же
https://ru.espreso.tv/news/2019/04/03/pokazat_offshory_otmenyt_quotrotterdam_quot_y_osvobodyt_semochko_komanda_zelenskogo_vydvynula_trebovanyya_k_prezydentu_poroshenko
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они-то - само собой... удивляют 73% ухо-лапше-едов
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Ага, 7 процентов возомнили себя єлитой. Маша ниша - мародерьі
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не-а. это охлос возомнил себя народом....

Маша ниша - мародерьі
--
ти это чего накалякало?
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Не аналогичная. Только дебил может сравнивать. У женьі не двойное гражданство и полученное чувак четко обйяснил как и почему. А ваша семочка мразь вместе с вашим мародером. И вь походу такие же мрази как и ваши кумирьі. Семь конченньіх процентов.
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Шо не говорите, а по всем зашкварам видно что лезет кацапячее гавно с новой ЗЕКкоманды со всех дыр..Они какие то больше проросийские чем проукраинские..
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Яка російська ідея? Тебе в гуглі забанили? Скільки років КВН? Чого його СРСР в бан посилало?
Краще не пиши може за розумного сканаєш.
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Головне, що вони в росії під путіним.

Президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года будут представлять музыканты, режиссеры, спортсмены и телеведущие.



представлять Путина будут режиссеры Федор Бондарчук, Карен Шахназаров и Никита Михалков, актеры Михаил Боярский, Сергей Безруков и Василий Лановой, музыканты Олег Газманов и Николай Расторгуев, композитор Игорь Крутой, телеведущие Александр Масляков и Леонид Якубович,

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/v-spisok-doverennyh-lic-putina-na-prezidentskih-vyborah-voshli-413-chelovek-228971.html
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О, какая полезная Бенина идея то оказалась, в "мир" пошла.
Надо бы Владимиру Александровичу торговую марку зарегистрировать "Квартал 95 - в Президенты", чтобы получать "комиссионные".
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Именно поэтому им и выборы в Раду как можно быстрее нужны. До осени такие скелеты из шкафов Зеко-Манды повыпадают еще. Вот вам и новые лица.
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получєнійє гражданства - пльовойє дєло. Нікакой корупції там нєт.
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Ти пробував отримати це пльовоє дєло? Не скажеш чому хлопці, що воювали за Україну до цього часу без громадянства? Ти спробуй отримати дозвіл на тимчасове проживання не кажучи вже про громадянство. Це петрушка громадянством розкидався наліво і направо, а потім забирав його взад.
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Вона уродженка Кривого Рогу, тому отримання громадянства саме для неї не мало бути проблемою.
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новый семочко той хоть трохи щось розумів а це навіть і освіти нема
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Тобто Сємочко брехав у прямому ефірі, коли показував якусь ксіву з наклеєною криво фоткою жінки, а цей каже правду і ви їх порівнюєте? Може ви такий самий, як Сємочко? Здриснув з країни у найважчий момент?
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Эта лживая рожа так и просит кирпича.
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Знакомому из Приднестровья понадобилось пару месяцев, чтобы получить украинское гражданство, а жена этого недоумка не успела за 20 лет?! То есть оно реально считает население абсолютными идиотами?
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Якщо воно не муляло, то навіщо бігати по ОВІРам? Чи вам більше нема чим зайнятись?
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???
Тобто, вона вернулася в Україну, де народилася і має право на відновлення громадянства за народженням, з 1998-го живе тут з москальським паспортом ?

А якого вона брала москальске громадянство і відмовлялася від українського, якщо =поступіла в вуз= ?

Боже, як же вони примітивно брешуть, ці всі зе-члени ... Навіть на таке клепки не вистачає.
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"А якого вона брала москальске громадянство і відмовлялася від українського, якщо =поступіла в вуз= ?"

Ви неуважно читали - вона поступила до кацапського ВУЗу ще у СРСР і вочевидь вчилася там у 91му, тому при розвалі совка отримала російське громадянство, українського у неї не було.

З приводу 20річного отримання громадянства - так, дуже підозріло. Скоріш за все вона перші роки не парилася з цього приводу і лише з 14го почала оформлювати.
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" Поступила в вуз на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ"
Источник: https://censor.net.ua/n3132079"

Ага, да-да, верим-верим.
Только мы то помним, что гражданство, после распада СССР, давали ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ в паспорте.
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Короче! Гнать ссаной тряпкой этого утырка мокшанского...
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Это не те должности где возможно даже подозрение в не лояльности к государству. Родственные связи это очень сильный рычаг влияния. Надо требовать отмены этого решения.
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Мудило зеленое, у Украины с расией уже 300 лет кардинально другие отношения.

И интересно какая такая коррупция твоей бабе помешала за 21 год получить гражданство, будучи рожденной в Украине и замужем за гражданином Украины. Типичная х-ня для 73%-х интеллектуалов.
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Корова крымская, там с Крыма заехал чувак, который возглавляет Внешнюю разведку. Так у того и жена, и дети, и вся родня с русскими паспортами. И, наверняка, у самого паспортец припрятан. Так ты, гнида, не воешь: "Зрада!"
Спердоляй.
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Брешет, за 20 лет не получить гражданство? Мало верится
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Гребаный стыд. Они выбрали, а мне стыдно.
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Де і як і в якій позі вже понад 20 років перебуває його дружина- це їх сімейна справа, а сказати слід було "питання українського громадянства для моєї дружини наразі розглядається", без всіх оцих "кто на ком стоял"(с)
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Вопрос в другом - откажется ли она от эрефского гражданства?
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Мне говорили, что Россия не выдает отказов. Тупо тянет время годами.
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Лишают российского гражданства лично указом президента, если мне не изменяет память.
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"Я вам ничего не должен!" "Ідіть усі в сраку!" Моя дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - перший заступник голови СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 8624
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НЕ ВІРЮ ЖОДНОМУ СЛОВУ ЦЬОГО ГЕБНЯВОГО ***********.
Зеленський ватне ЧМО якому в виші Кривого роху гебешний професор заклав в свідомість ненависть до всього Украінського.
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Такой молодой (45 годков), а уже лейтенант Баканов: «На выходные я и моя семья ********* одеть будёновки, красные рубахи-косоворотки, лыковые лапти, взять в руки гармошки-тальянки, балалайки да врезать «Камаринскую». А в остальном у нас практически проукраинская позиция. Вот только раньше на украинское гражданство нам было как-то насрать, а теперь, куда ж деваться - обстоятельства припёрли, жена его дооформит - осталось уладить кое-какие формальности в резидентурах ФСБ, СВР и Г(Р)У МО РФ и всё - ни дать, ни взять - украинские патриоты чистейшей воды».
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Она должна была наш паспорт в 16 получить,а поступают с 17 на 18, куда она его дела ?Этот уй плюгавый не договаривает
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Читайте внимательно - она кацапский паспорт получила ПРИ РАЗДЕЛЕ СССР, значит, что в 16 она получила еще советский паспорт.
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Это всё правильно!
Нам нужны люди исключительно с украинскими паспортами. Они же наши, родные!!!

Вот например: Ахметов, Медведчук, Бойко, Шуфрич, Добкин, Кернес, Труханов....
Они наши родненькие, а не какие-то там непонятные с российскими паспортами!!!
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Список можна продовжити: Коломойський,Зеленський, Баканов))))
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Зеленському необхідно зробити електронну петицію, на відставку Баканова
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она агент влияния фсб - как может такой человек быть допущен к гос тайне ?у нас при яныке такие как раз и управлали - чем закончилось все знают - одним словом - не дна без супер скандала при зеле и его команде - зебиле вы скажите шо надо шоб вы от них отказались и поверти они завтра это вам скажут)))))))
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На примере этого Баканова, теперь понятны истоки любви зе команды к "российским братьям"....

Плохо, если работа СБУ будет переориентирована на эту "миролюбную " политику нынешней украинской власти....
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жена керовника СБУ -- гражданини РФ + руководитель разведки с квартирой в Крыму и медалькой от ФСБ -- картина совсем печальная... (((

Спасибо Нацжонами, Авакову и другим симпатикам Президента Зеро...
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Тихо !!!!!!!! Це патріоти України !!!

Агенти кремля це ВО СВОБОДА !!!
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ты же топил против пороха - кушай ,полной ложкой кушай
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а чого свобода мовчала насчет Зе ? засунули языки в жопу и тихо ситдели, пока нацжоны гоняли Пороха
Почему сейчас свобода не пикетирует новых керовников Украины ?

Потому что свобода в доле....
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Свобода не в долі, а в дупі з сміттєвим рейтингом. Разом з порошенком, проти якого вони НІКОЛИ не працювали.
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У него еще медалька от ФБР и от спецслужб других государств имеется. И все медальки - за борьбу против наркомафии.
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ну и как борьба с наркомафией?
Судя по 4 м автомобилям у семьи , квартире в Крыму, ежегодным благотворительным концертам в родном селе недешевого" квартал95" --- борьба с наркомафией достаточно выгодное занятие....
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Да, имущества там явный перебор как для государственного служащего. Явно коррумпированный чел - за это и нужно претензии предъявлять и требовать пояснение происхождение оного, а не за медальки какие-то.
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Нет у него наград других государств. ФСБ с 1991 года была в Украине как дома - и никому, кроме своих, побрякушки не раздавала. Более мелкие консервы, вроде Пасечника, которому и с карьерой помогли для инфильтрации в Луганское СБУ, давно повзрывались. А это агентура уровня VIP, с широкими политическими связями и финансовыми возможностями.
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А он и его друзья утверждают, что есть у него награды других государств. Предлагаете верить на слово порохоботу с иностранным IP?

"ФСБ с 1991 года была в Украине как дома"

Не совсем так - с 2005го началось серьезное сотрудничество с ЦРУ и ФСБ начали выбрасывать.

"и никому, кроме своих, побрякушки не раздавала"

Чушь. Подобные медали как раз исключительно для НЕ своих. Никто не будет палить консервы медалями.
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"Никто не будет палить консервы медалями." )))
ПРосто когда выдавались медальки, еще Крым был украинским, министр обороны и глава СБУ россиянами и т.д., и тогда никто не думал, что украинцы начнут не любить "русских братьев"
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Это понятно, но утверждать, что чел - консерва исключительно по причине наличия у него медальки? Он что - одновременно консерва ФСБ, ФБР и других спецслужб, от которых у него медальки есть?
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никто и не утверждает наверняка... Но зачем так рисковать? неужели не понятно что если есть интересы в РФ (например та же квартира или жена) значит этот чел может быть подвержен влиянию оттуда ?
Вся суть работы спецслужб, это уменьшать риски, выбирать наиболее надежные варианты.
Тем более, что речь идет о руководителях служб (имею в виду и разведку и СБУ)....
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По всей видимости назначения идут по принципу личного доверия. Они с Зеленским явно давние знакомые.
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ну вы же не назначаете соседку своим лечащим врачем, лишь потому что она добрая соседка ?
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Если бы соседка была врачем и я бы ее хорошо знал - почему нет?
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ну если для вас без разницы какой врач вам делает операцию а какой например принимает роды-- тогда нет вопросов )))
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Я не очень понял, о ком вы. Если о Баканове - то тут да, слишком непрофессионально.
А если о руководителе разведки - то он именно профи, вряд ли порядочный, но профи.
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а, ну раз Вы говорите что он профи, то гда да-- он профи )))
..... Кстати, то что такие крутые профи разведки могут одновременно быть и двойными и тройными -- упоминать не будем ...
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но чисто косвенно.... если б он был таким крутым проофи как вы утверждаете, да еще и претендующим на такую высокую должность, он бы так глупо со своим имуществом и образом жизни не подставлялся... мне так кажется.
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А у друзей этого гебнюка тоже побрякушки от ФСБ, или еще и российские паспорта под матрасом припрятаны? ЦРУ, которое якобы стало заходить, знает об этом? Почему американская разведка не нашла ни единого следа российской спецоперации, которая шла с 90-х. Большая часть агентуры под русскую весну была завербована именно тогда, в том числе как ответ на смену власти.
Назвать Бухарика консервой - оскорбление. Какая же он консерва? Консервы - это мелочь наподобие бездаря Пасечника. Бухарик для чекистской мафии - свой человек далеко не низкого положения.
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И все эти досужие домыслы основаны на одной медальке?
Как вы живете с такой богатой фантазией? Вам ФСБ из-под кровати спать не мешает?
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ФСБ тут, в Украине, немножко оперирует с 1991 года, немножко пыталась убить Ющенко и сейчас взрывает офицеров разведки. Якименко уже не особо скрывал российский паспорт. А так да, было бы смешно, если б не 2000 км границы и то, что по военной доктрине врагами они никогда не считались и связи с СБУ ничем не ограничивались, а многие сотрудники и учились вместе. Бухарик, по слухам, оканчивал то же учебное заведение, что и Наливайченко.
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Ні хріна собі!!!!
Із 98 року отримує і ніяк не отримає???
П...здьож!!!
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Явно не з 98го. Скорыш за все не парилася з цього приводу просто, а оформлювати украънське громадянство почала не пізніше 14го року...
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вопрос только один - когда нам это уже надоесть и мы выйдем на улицу?
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когда нам это уже надоесть\\\\\

Так сходи в рыгаловку и поешь - че орешь то? Моя дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - перший заступник голови СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 460
"вам" это кому? закажите целый зал - должно хватить
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Пока что это просто ничем не подтвержденный вброс. Разве что Олешко нужно найти почитать - этот уж точно был заправским порохоботом.
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и где вы только такие гвносайты находите? Кремлевские пропагандоны такие статейки клепают сотнями на день... ))).
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Що, заплатили? Петро відірвав від серця і дав таки гроші?
Дякуйте мені. Бо інакше фіг ви б бачили хоч щось
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" ви б бачили хоч щось"
несколько лет на этом сайт я вижу тебя, который то ленточки задает, то агитирует за бабуюлю, потом за саакашвили, потом за зе и т.д. и т.п.

Извини, но ты каждые пол года агитируешь за кого то нового... Ты бот продажный... или шизофреник который за последние 2 года уже несколько раз сменил свою ориентацию ))))
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Він не міняв орієнтацію. Він пасивний, хіба не видно?
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Сулейманов! Час виходити, бо такі чк ти і за таких як ти "потиш" зливають Україну, хочуть миру через поразку, а ваша бохиня все почати з чистого "листа", Майбуть її доня там на фронті не була і свою кровушку не проливала?
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Почему об этом нам не написали представители четвёртой власти? За шаурму продались?
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Ослепли и оглохли "патриоты" журналисты, блохеры и депутаты НаЁмы, месяцами метавшие громы и молнии о паспорте жены Семочко.
После этого они ожидают уважения от людей?
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Украинцы в этой временной команде бенинцев будут? Хоть на вторых ролях?
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Сей "баклан" нас за дураков держит..впрочем как и его шеф зебешный...
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Далі можна не пояснювати. Одні вмирають за Україну, а інші в тепличних умовах розвиваються, споживають все українське і ненавидять цю Україну. А що Вам пане заважало раніше отримати дружині такий паспорт? Уже 5 років кацапи вбивають найкращий цвіт нації. А Ви тільки отримуєте цей паспрорт не за для любові до цієї нації, а для посади.
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Ну вот когда жена украинское гражданство примет - тогда и брали бы в СВР.
А так, очередная божья роса для 73%.
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А як же "присяга" на вірність російському народу при отримані паспорта з куркою? Що зрада? То людина, яка зрадила один раз, буде зраджквати постійно.
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Питання призначення цього невігласа на посаду голови СБУ виникло спонтанно.
Кадрові офіцери не зголосилися співпрацювати з дезентерією.
І тоді Беня сказав:" Зе роби що хочеш".
І той звернувся до друга і каже :"іди, у тебе вийде, ми допоможемо, так на хлопський розум".
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БаканОВ, БухарИН, БакланОВ .... Чи не забагато в нас рюсских корней ?
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"Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию. Спасибо! Слава Украине!" - чтобы поверили, надо в конце крикнуть "Слава Украине!", но я всё равно не верю, что Иван и Оксана имеют устойчивую проукраинскую позицию, как и Зеленчкому, который перед выборами шутил про тарифы, про то, что Порошенка в тюрьму посадит и про всё остальное хорошее в будущем. Оказывается, эти слуги не тому народу служат, мать бы их!
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Цэ дуже погано когда соэвый барыга призначае на посаду свого кума або армийського друга, а колы я призначаю - це значыть кинэць эпохы жадибности Цэ перемога!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - Баканов
 
 
 
 
 
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