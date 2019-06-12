 Дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - Баканов

Як передає Цензор.НЕТ, текст заяви розміщено в Фейсбуці СБУ.
У тексті сказано: "Коли ми з командою ухвалювали рішення йти в політику, кожен з нас усвідомлював, що його родина, друзі, сусіди і навіть домашні тварини опиняться під суспільним мікроскопом. Був готовий до цього і я. Тому всім, хто збирається мене шантажувати близькими, відповім чітко: так не буде. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь це робити.
Моя спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення на посаду заступника Голови СБУ та не виявила перешкод наданню мені допуску до державної таємниці.
Я одружений, ми з дружиною маємо двох синів. Старший, Артур, після навчання у військовому ліцеї ім. І. Богуна закінчив київський вищий навчальний заклад, він працює і живе окремо. Молодший - Степан, навчається в школі. Обидва українці.
Моя дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Поступила у вищий навчальний заклад на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість, з 1998 р. вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, перебуває в процесі оформлення українського громадянства.
Оксана не відвідувала територію Російської федерації з 2013 року.
Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників.
Ми ніколи не підключали до процесу "фірми", посередників і не будемо звертатися з таким проханням до Президента.
Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиєму телефоні немає номеру Президента. Оксана має стійку проукраїнську позицію. Дякую! Слава Україні!"
https://ru.espreso.tv/news/2019/04/03/pokazat_offshory_otmenyt_quotrotterdam_quot_y_osvobodyt_semochko_komanda_zelenskogo_vydvynula_trebovanyya_k_prezydentu_poroshenko
Маша ниша - мародерьі
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ти это чего накалякало?
Краще не пиши може за розумного сканаєш.
Президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года будут представлять музыканты, режиссеры, спортсмены и телеведущие.
представлять Путина будут режиссеры Федор Бондарчук, Карен Шахназаров и Никита Михалков, актеры Михаил Боярский, Сергей Безруков и Василий Лановой, музыканты Олег Газманов и Николай Расторгуев, композитор Игорь Крутой, телеведущие Александр Масляков и Леонид Якубович,
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/v-spisok-doverennyh-lic-putina-na-prezidentskih-vyborah-voshli-413-chelovek-228971.html
Надо бы Владимиру Александровичу торговую марку зарегистрировать "Квартал 95 - в Президенты", чтобы получать "комиссионные".
Тобто, вона вернулася в Україну, де народилася і має право на відновлення громадянства за народженням, з 1998-го живе тут з москальським паспортом ?
А якого вона брала москальске громадянство і відмовлялася від українського, якщо =поступіла в вуз= ?
Боже, як же вони примітивно брешуть, ці всі зе-члени ... Навіть на таке клепки не вистачає.
Ви неуважно читали - вона поступила до кацапського ВУЗу ще у СРСР і вочевидь вчилася там у 91му, тому при розвалі совка отримала російське громадянство, українського у неї не було.
З приводу 20річного отримання громадянства - так, дуже підозріло. Скоріш за все вона перші роки не парилася з цього приводу і лише з 14го почала оформлювати.
Може з тебе приклад взяла?)
Источник: https://censor.net.ua/n3132079"
Ага, да-да, верим-верим.
Только мы то помним, что гражданство, после распада СССР, давали ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ в паспорте.
И интересно какая такая коррупция твоей бабе помешала за 21 год получить гражданство, будучи рожденной в Украине и замужем за гражданином Украины. Типичная х-ня для 73%-х интеллектуалов.
Спердоляй.
Зеленський ватне ЧМО якому в виші Кривого роху гебешний професор заклав в свідомість ненависть до всього Украінського.
Нам нужны люди исключительно с украинскими паспортами. Они же наши, родные!!!
Вот например: Ахметов, Медведчук, Бойко, Шуфрич, Добкин, Кернес, Труханов....
Они наши родненькие, а не какие-то там непонятные с российскими паспортами!!!
Плохо, если работа СБУ будет переориентирована на эту "миролюбную " политику нынешней украинской власти....
Спасибо Нацжонами, Авакову и другим симпатикам Президента Зеро...
Агенти кремля це ВО СВОБОДА !!!
Почему сейчас свобода не пикетирует новых керовников Украины ?
Потому что свобода в доле....
Судя по 4 м автомобилям у семьи , квартире в Крыму, ежегодным благотворительным концертам в родном селе недешевого" квартал95" --- борьба с наркомафией достаточно выгодное занятие....
"ФСБ с 1991 года была в Украине как дома"
Не совсем так - с 2005го началось серьезное сотрудничество с ЦРУ и ФСБ начали выбрасывать.
"и никому, кроме своих, побрякушки не раздавала"
Чушь. Подобные медали как раз исключительно для НЕ своих. Никто не будет палить консервы медалями.
ПРосто когда выдавались медальки, еще Крым был украинским, министр обороны и глава СБУ россиянами и т.д., и тогда никто не думал, что украинцы начнут не любить "русских братьев"
Вся суть работы спецслужб, это уменьшать риски, выбирать наиболее надежные варианты.
Тем более, что речь идет о руководителях служб (имею в виду и разведку и СБУ)....
А если о руководителе разведки - то он именно профи, вряд ли порядочный, но профи.
..... Кстати, то что такие крутые профи разведки могут одновременно быть и двойными и тройными -- упоминать не будем ...
Назвать Бухарика консервой - оскорбление. Какая же он консерва? Консервы - это мелочь наподобие бездаря Пасечника. Бухарик для чекистской мафии - свой человек далеко не низкого положения.
Как вы живете с такой богатой фантазией? Вам ФСБ из-под кровати спать не мешает?
Із 98 року отримує і ніяк не отримає???
П...здьож!!!
Так сходи в рыгаловку и поешь - че орешь то?
"вам" это кому? закажите целый зал - должно хватить
Дякуйте мені. Бо інакше фіг ви б бачили хоч щось
несколько лет на этом сайт я вижу тебя, который то ленточки задает, то агитирует за бабуюлю, потом за саакашвили, потом за зе и т.д. и т.п.
Извини, но ты каждые пол года агитируешь за кого то нового... Ты бот продажный... или шизофреник который за последние 2 года уже несколько раз сменил свою ориентацию ))))
После этого они ожидают уважения от людей?
А так, очередная божья роса для 73%.
Кадрові офіцери не зголосилися співпрацювати з дезентерією.
І тоді Беня сказав:" Зе роби що хочеш".
І той звернувся до друга і каже :"іди, у тебе вийде, ми допоможемо, так на хлопський розум".