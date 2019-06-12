 На Житомирщині слідчий поліції вимагав 500 доларів за закриття кримінального провадження, - військова прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального гарнізону.

Встановлено, що поліцейський вирішив заробити, здійснюючи досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу). Слідчий вимагав у особи, у якої вилучив автомобіль, 500 доларів "винагороди" за непризначення експертизи машини і закриття справи.

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12 червня за одержання перших 2 тис. гривень хабара, капітана-здирника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі хабарнику готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від посади.