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 На Житомирщині слідчий поліції вимагав 500 доларів за закриття кримінального провадження, - військова прокуратура

Слідчого Житомирського районного відділення поліції затримано під час одержання хабара.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального гарнізону.

Встановлено, що поліцейський вирішив заробити, здійснюючи досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу). Слідчий вимагав у особи, у якої вилучив автомобіль, 500 доларів "винагороди" за непризначення експертизи машини і закриття справи.

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12 червня за одержання перших 2 тис. гривень хабара, капітана-здирника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі хабарнику готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від посади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132078
 
 
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От негодяй ,расстрелять мусорюгу по приговору трибунала ..
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Залейте ему в глотку расплавленное серебро или золото,ненавижу эту мразь продажную мусорскую!!!стрелял бы вас сук пачками...☠️☠️☠️
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Житомирщині слідчий поліції вимагав 500 доларів за закриття кримінального провадження, - військова прокуратура
 
 
 
 
 
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