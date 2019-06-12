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Все про:ДТП (2353) Луганщина (1733) Нацполіція (7690) смерть (3353)

 Троє 16-річних хлопців загинули у зіткненні мотоциклів ІЖ і Suzuki на Луганщині, пасажирку госпіталізовано, - поліція

У Попаснянський відділ поліції 12 червня о 15:20 надійшло повідомлення, що на автодорозі між Тошківкою-1 і Тошківкою сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області, на місці події поліцейські попередньо встановили, що на автодорозі зіткнулися мотоцикли ІЖ і Suzuki. У результаті від тілесних ушкоджень загинуло троє 16-річних хлопців - два водії та пасажир, а дівчину 16 років із травмами госпіталізовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула внаслідок зіткнення маршрутки та легковика на Рівненщині, - поліція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132077
 
 
 Топ коментарі
 
Чоловіки- це чудом виживші в дитинстві хлопчики...
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ТАК ВСЯ ЖИЗНЬ - "СМЕРТЬ В РАССРОЧКУ". ШО, НЕ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ? Трое 16-летних парней погибли при столкновении мотоциклов ИЖ и Suzuki на Луганщине, пассажирка госпитализирована, - полиция - Цензор.НЕТ 6354
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я всегда говорил, мотоцикл-смерть в розстрочку......
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Чоловіки- це чудом виживші в дитинстві хлопчики...
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я всегда говорил, мотоцикл-смерть в розстрочку......
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ТАК ВСЯ ЖИЗНЬ - "СМЕРТЬ В РАССРОЧКУ". ШО, НЕ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ?
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я в 1983 году лежал в Ленинграде Военно медицинская академия был там парень с Мурманской области мы лежали в неврологи у меня свое горе ...а у него.. короче был у него мотоцикл Ява поехал... как то... разогнался до 80 км час и на краске- которую наносят на линии разделения дороги его мотоцикл спотнкнулся и все.. пацан выжил был здоров спортсмен.. никогда не болел... а после аварии все...ужсно плохо.. брали пункцию мозга высокое внутричерепное... настолько полохо что жить южнее Ленинграда ему запретили..до конца жизни.. врач ему так и сказал КУПИЛ- ЯВУ -КОПАЙ СЕБЕ ЯМУ....
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А У МЕНЯ SUZUKI, КОТОРЫЙ ЧУТЬ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЯВА. ПАДАЛ, НЕ КРИТИЧНО. И ШО?
К ТОМУ ЖЕ, ГОВОРЮ О ТОМ, ЧТО МОТОЦИКЛ - НЕ ПРИГОВОР. САМА ПО СЕБЕ ЖИЗНЬ - ПРИГОВОР, ИБО ВСЁ ВЕДЁТ К СМЕРТИ. НО НАФИГ ТАКАЯ ЖИЗНЬ, КОГДА НИЧЕМ СЕБЯ НЕ РАДУЕШЬ, НЕ БАЛУЕШЬ?
ДУМАЕШЬ НА МАШИНАХ МЕНЬШЕ УБИВАЮТСЯ? КАК БЫ НЕ ТАК. ПРОСТО НА МОТАХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТРАВМЫ ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕ И СООТНОШЕНИЕ ПОГИБ/ВЫЖИЛ НА МОТАХ ВЫШЕ. НО В ДТП НА ТАЧКАХ В РАЗЫ БОЛЬШЕ СМЕРТЕЙ. ХОТЯ БЫ В СИЛУ БОЛЬШЕЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ.
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Была у меня ЯВА, 12 вольтовый "пенал". И ничего, просто у меня был ангел-хранитель. Правда однажды он постучал по плечу и попросил остановится, что бы сойти... После этого я пересел на автомобиль.
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А у меня велосипед. Так сегодня возвращаясь с тренировки, на велодорожке, на спуске по ЖД мостом, разогнавшись, чудом разминулся с девушкой на роликах. 😃
Все остались живы, правда у девушки наверное лёгкий испуг. 😁
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еще в 70 х поговорка была..купил Яву-копай яму! очень много ребят погибло и покалечилось именно на быстроходных Явах
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Жах,я трьох друзів поховав,які побились на мотоциклах.Співчуваю батькам,це горе.
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Директор морга звонит другу, директору магазина по продаже мотоциклов и спрашивает:

- Вась, ты сколько мотоциклов сегодня продал?
- 7 кажется.
- Понятно, значит один ещ где то катается...
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Скоріш за все той що на сузукі бикував,бо ИЖ,це щось назразок табурету.
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Всем по 16 , скорее всего не столкновение это , а гонки устроили . Никогда не сяду на мотоцикл в качестве пассажира .
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Дети погибли, но п"здунов набежало делится своими ценными мнениями. Нужно закрывать комментарии в таких темах, но на этой помойке нету уважения к детской жизни - больше срача - больше рейтинг.
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покупая мотоцикл ты обеспечиваешь работой художника, полировщика, камнереза, дизайнера, монтажника и проч и проч
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Кожний день на моїй вулиці з 21.30 до 23.30 мотоциклісти-смертники улаштовують свої перегони: супиняються на світлофорі на перехресті доріг, а потім газують і ревуть до наступного перехрестя вулиць на випередки.... а в цей момент усі жителі міста, яких тривожить гучний рев їх мотоциклів, бажають їм, щоб вони поскоріше "закінчили свої перегони"... назавжди...
Тому, якщо не має мізків, то їх вже ні в кого їх не запозичеш, хоч якби там не переконували родичі і знайомі... хтось хоче повіситися, хтось травонутися, а хтось утопитися... а хтось хоче поганяти на шаленій швидкості на швидкісному мотоциклі на наших "найкращих" українських дорогах... життєва рулетка чи рулетка життя...
... і тільки горе для їх рідних залишається...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТроє 16-річних хлопців загинули у зіткненні мотоциклів ІЖ і Suzuki на Луганщині, пасажирку госпіталізовано, - поліція
 
 
 
 
 
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