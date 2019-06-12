 Троє 16-річних хлопців загинули у зіткненні мотоциклів ІЖ і Suzuki на Луганщині, пасажирку госпіталізовано, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області, на місці події поліцейські попередньо встановили, що на автодорозі зіткнулися мотоцикли ІЖ і Suzuki. У результаті від тілесних ушкоджень загинуло троє 16-річних хлопців - два водії та пасажир, а дівчину 16 років із травмами госпіталізовано.

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