 Троє 16-річних хлопців загинули у зіткненні мотоциклів ІЖ і Suzuki на Луганщині, пасажирку госпіталізовано, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області, на місці події поліцейські попередньо встановили, що на автодорозі зіткнулися мотоцикли ІЖ і Suzuki. У результаті від тілесних ушкоджень загинуло троє 16-річних хлопців - два водії та пасажир, а дівчину 16 років із травмами госпіталізовано.
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+6
Чоловіки- це чудом виживші в дитинстві хлопчики...
+3
ТАК ВСЯ ЖИЗНЬ - "СМЕРТЬ В РАССРОЧКУ". ШО, НЕ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ?
+1
я всегда говорил, мотоцикл-смерть в розстрочку......
К ТОМУ ЖЕ, ГОВОРЮ О ТОМ, ЧТО МОТОЦИКЛ - НЕ ПРИГОВОР. САМА ПО СЕБЕ ЖИЗНЬ - ПРИГОВОР, ИБО ВСЁ ВЕДЁТ К СМЕРТИ. НО НАФИГ ТАКАЯ ЖИЗНЬ, КОГДА НИЧЕМ СЕБЯ НЕ РАДУЕШЬ, НЕ БАЛУЕШЬ?
ДУМАЕШЬ НА МАШИНАХ МЕНЬШЕ УБИВАЮТСЯ? КАК БЫ НЕ ТАК. ПРОСТО НА МОТАХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТРАВМЫ ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕ И СООТНОШЕНИЕ ПОГИБ/ВЫЖИЛ НА МОТАХ ВЫШЕ. НО В ДТП НА ТАЧКАХ В РАЗЫ БОЛЬШЕ СМЕРТЕЙ. ХОТЯ БЫ В СИЛУ БОЛЬШЕЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ.
Все остались живы, правда у девушки наверное лёгкий испуг. 😁
- Вась, ты сколько мотоциклов сегодня продал?
- 7 кажется.
- Понятно, значит один ещ где то катается...
Тому, якщо не має мізків, то їх вже ні в кого їх не запозичеш, хоч якби там не переконували родичі і знайомі... хтось хоче повіситися, хтось травонутися, а хтось утопитися... а хтось хоче поганяти на шаленій швидкості на швидкісному мотоциклі на наших "найкращих" українських дорогах... життєва рулетка чи рулетка життя...
... і тільки горе для їх рідних залишається...