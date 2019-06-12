EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  760  16
Матеріали за темою:
Все про:Росія (17477) Євросоюз (2506) політв'язні (925) Косьянчич (15)

 ЄС очікує, що всі незаконно ув'язнені в РФ українці будуть звільнені без зволікання, - Косьянчич

Євросоюз укотре закликає Росію припинити арешти та обшуки помешкань кримських татар в окупованому Криму.

Про це в Twitter написала представник Служби зовнішніх дій ЄС Майя Косьянчич, передає Цензор.НЕТ.

"Надходять повідомлення про ще один раунд обшуків і арештів кримських татар Росією на незаконно анексованому півострові. Ми очікуємо, що всі незаконно ув'язнені українці будуть звільнені без зволікання", - йдеться в повідомленні.

Косьянчич також додала, що ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і в Севастополі, й очікує, що всі незаконно ув'язнені українці будуть негайно звільнені.

Читайте також: У Криму 188 дітей ростуть без батьків через кримінальні переслідування, - правозахисниця Салієва

ЄС очікує, що всі незаконно увязнені в РФ українці будуть звільнені без зволікання, - Косьянчич 01

Нагадаємо, 10 червня російські силовики в окупованому Криму затримали 8 кримських татар у рамках так званої "справи Хізб ут-Тахрір". "Хізб ут-Тахрір" - міжнародна ісламська політична партія, яка публічно і вільно діє в країнах Європи і в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти затримали кримськотатарську активістку Гульсум Алієву

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132075
 
 
 Топ коментарі
 
- А мы в прошлом или в будущем? - спросила Алиса.
- Мы на Дне. Дне России - ответил кролик
- А Дно - это настоящее?
- Дно - это в России символ вечности... (с)
 показати весь коментар
 
З чого б це ?
Не бачу передумов
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вести из-за поребрика: Празднование дня России в Москве
ЄС очікує, що всі незаконно ув'язнені в РФ українці будуть звільнені без зволікання, - Косьянчич - Цензор.НЕТ 1943
 показати весь коментар
 
 
Кстати.
Рашисты часто истерят, мол хахлы-прибалты-пиндосы развалили СССР. При этом как-то забыв, что День России - ни что иное, как день объявления государственного суверенитета России в 1990м году! За полтора года до Беловежской пущи, за год до нашего дня Нзависимости!
Ну, так Союз-то развалил?
 показати весь коментар
 
- А мы в прошлом или в будущем? - спросила Алиса.
- Мы на Дне. Дне России - ответил кролик
- А Дно - это настоящее?
- Дно - это в России символ вечности... (с)
 показати весь коментар
 
 
Лапнула, ачерез 10 минут и забыла.
Но тебя напечатали.
 показати весь коментар
 
а что она лично должна была сделать? Разбомбить Кремль?
 показати весь коментар
 
Поделиться с тобою извилинами: у тя явный дефицит.
 показати весь коментар
 
спасибо за злобную, бессильную желчь! Значит, аргументов-то нет. То есть, истина на моей стороне.
Вот и славненько!
 показати весь коментар
 
Увы. Рашка - это гопник. А гопник заднюю не включает, даже если понимает, что в убыток себе.
Вот почему Янык сломал ручку? Все ржали, а поняли-то кто? Он же тогда что-то бубнил про "уж простите, перегнули малость". А извиняться - не "по понятиям"! То есть, его аж колбасило, чтоб произнести эти простые слова.
 показати весь коментар
 
_Заявление для галочки, сугубо формальное! Ибо они не сделали расии ничего достаточно болезненного, чтобы кремль вдруг захотел так поступить. Напротив: есть СП-2 и прочие мерзости!
 показати весь коментар
 
 
Когда к вам прилетит ракета из московии,не удивляйтесь,вы дождались ожидаемого...
 показати весь коментар
 
 
чекайте і далі .тупі дегенерати .***** -харк вам рожу -вьі что .вьі что ? давайте говорить дипломатичньі язьіком ! ***** -харк -харк-харк -а я и говорю в тобой так как тьі заслуживаєш
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїЄС очікує, що всі незаконно ув'язнені в РФ українці будуть звільнені без зволікання, - Косьянчич
 
 
 
 
 
 вгору