 ЄС очікує, що всі незаконно ув'язнені в РФ українці будуть звільнені без зволікання, - Косьянчич

Про це в Twitter написала представник Служби зовнішніх дій ЄС Майя Косьянчич, передає Цензор.НЕТ.
"Надходять повідомлення про ще один раунд обшуків і арештів кримських татар Росією на незаконно анексованому півострові. Ми очікуємо, що всі незаконно ув'язнені українці будуть звільнені без зволікання", - йдеться в повідомленні.
Косьянчич також додала, що ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і в Севастополі, й очікує, що всі незаконно ув'язнені українці будуть негайно звільнені.
Нагадаємо, 10 червня російські силовики в окупованому Криму затримали 8 кримських татар у рамках так званої "справи Хізб ут-Тахрір". "Хізб ут-Тахрір" - міжнародна ісламська політична партія, яка публічно і вільно діє в країнах Європи і в США.
Рашисты часто истерят, мол хахлы-прибалты-пиндосы развалили СССР. При этом как-то забыв, что День России - ни что иное, как день объявления государственного суверенитета России в 1990м году! За полтора года до Беловежской пущи, за год до нашего дня Нзависимости!
Ну, так Союз-то развалил?
- Мы на Дне. Дне России - ответил кролик
- А Дно - это настоящее?
- Дно - это в России символ вечности... (с)
Не бачу передумов
Но тебя напечатали.
Вот и славненько!
Вот почему Янык сломал ручку? Все ржали, а поняли-то кто? Он же тогда что-то бубнил про "уж простите, перегнули малость". А извиняться - не "по понятиям"! То есть, его аж колбасило, чтоб произнести эти простые слова.