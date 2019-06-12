 Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах, - посольство України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольства України в США.

Відповідні зміни в офіційних базах Ради США з географічних назв буде внесено 17 червня.

"Це рішення є надзвичайно важливим і дає поштовх, щоб виправити офіційну назву столиці України і за межами США, зокрема на міжнародних рейсах і в іноземних аеропортах у всьому світі, адже міжнародні організації, включно з Міжнародною асоціацію авіаційного транспорту (IATA), посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США", - відзначили в посольстві.

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