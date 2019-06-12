 Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах, - посольство України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольства України в США.
Відповідні зміни в офіційних базах Ради США з географічних назв буде внесено 17 червня.
"Це рішення є надзвичайно важливим і дає поштовх, щоб виправити офіційну назву столиці України і за межами США, зокрема на міжнародних рейсах і в іноземних аеропортах у всьому світі, адже міжнародні організації, включно з Міжнародною асоціацію авіаційного транспорту (IATA), посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США", - відзначили в посольстві.
Ваще, надо выйти на его засратый мозг, вызвать Кличка, сказать ему, что он ТУПОЙ, ГНИЛОЙ, МЕРЗКИЙ, плюнуть в его харю и...
принять положение низкого старта...
Ну, это, конечно, если ты - чемпион Мира по бегу на большие дистанции
интересно, ты кончаешь, кода твою страну называют Лохландия ?
Хотя если через восток лететь - то есть
но я согласна лого немного сильно не продумано
аматоры ) но акция хорошая
Оце і є ваші гарадскія ?