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Все про:Київ (6147) перейменування (259) посольство України (141) США (5081)

 Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах, - посольство України

Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольства України в США.

Відповідні зміни в офіційних базах Ради США з географічних назв буде внесено 17 червня.

"Це рішення є надзвичайно важливим і дає поштовх, щоб виправити офіційну назву столиці України і за межами США, зокрема на міжнародних рейсах і в іноземних аеропортах у всьому світі, адже міжнародні організації, включно з Міжнародною асоціацію авіаційного транспорту (IATA), посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США", - відзначили в посольстві.

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Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах, - посольство України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132074
 
   
 Топ коментарі
 
Кличкa может обидеть каждый. Далеко не каждый от него сможет убежать Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 8825
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Правильно!
Ваще, надо выйти на его засратый мозг, вызвать Кличка, сказать ему, что он ТУПОЙ, ГНИЛОЙ, МЕРЗКИЙ, плюнуть в его харю и...
принять положение низкого старта...
Ну, это, конечно, если ты - чемпион Мира по бегу на большие дистанции Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 2960
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Вот московия всегда пахнет. А когда она зацветет?
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Это - победа??? Тогда, давайте имя нашего т.н. мэра писать не Кличко, а - Дрючко... Можно добавить: ТУПОЕ, ГНИЛОЕ, МЕРЗКОЕ!
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Правильно!
Ваще, надо выйти на его засратый мозг, вызвать Кличка, сказать ему, что он ТУПОЙ, ГНИЛОЙ, МЕРЗКИЙ, плюнуть в его харю и...
принять положение низкого старта...
Ну, это, конечно, если ты - чемпион Мира по бегу на большие дистанции Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 2960
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Кличкa может обидеть каждый. Далеко не каждый от него сможет убежать Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 8825
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Зеленские сегодня скучные их даже посылать жалко ..
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дождались, теперь всё зацветёт и запахнет
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ну вот ща тварей уберём от власти и появится шанс

интересно, ты кончаешь, кода твою страну называют Лохландия ?
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Вот московия всегда пахнет. А когда она зацветет?
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мне от сель не видно
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Зато вонь доносится, через приднестровье.
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Если Вы в США, то между нами нет Приднестровья
Хотя если через восток лететь - то есть
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Еще мож*д такое быть что придется просить поменять взад
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в зад это вопросы к законтаченно-апущенному биоматериалу, никак не к Неньки.
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Омелян хвастається, що в Україну зайшов Flixbus. А саме у нього стоїть кацапський варіант Києва. Чи означає це рішення, що тут теж відбудуться зміни?
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там билеты от 5 єуро... А сиденья хоть есть в антобусах?
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у Євроклуба есть сидения. На сайте написано, что в кооперации с Євроклубом. )))) И что брендинг буса отличается от Фліксбуса. )))) отак они зашли в Украину.
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странно малюнок зроблено: чого NOT KIEV у жовтій смужечці, коли там повинен бути KYIV?
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це картинка цензор.нет. вернее они не думая каку постят.
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ну так одни змечают тупость лого, а догие его тупо постят ))))
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ну они освещают новости
но я согласна лого немного сильно не продумано
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в фейсбуке реально єто тупое лого. Зачем неправильное ребрендить?!
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напишите может им на ФБ пусть поменяют
аматоры ) но акция хорошая
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Ненька все дальше от биоматериала и это радует.
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потому что буква звук "ЬІ" и ее украинский графический вариант так отображается в транслитерации. Так принято в мировьіх правилах отображения названий латинскими буквами.
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для всіх, хто пише "Kuiv", в мене питання - ТЕБЕ ?
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народ пагано вчимв іноземні мови у школі і тому хибно думає, що латинська "u" це "и" українська. тому ми маємо такі слова наприклад як манагер, що нормальні люди прочитають як менеджер.
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Ні. Це російські жартики. Так тролі бавляться, а недалекі за ними підбирають.
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вообще-то они тоже не правьі с вариантом "V" вместо "W", потому что только "W" во всех язьіках читается как "В" (вітер). Немцьі могут прочитать как КИЇФ. потому что у них "V" - в конце слова или слога "Ф". спасает ситуацию только то, что для немцев єто ненемецкое слово, в ненемецких слова они читают как все нормальньіе люди.)))
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то тебе так хочется. они вообще не будут об єтом думать, а просто пользоваться, раз официально так установлено.
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А ты давно то сам "гарацкой"? Уж больно комплексы неполноценности переехавшего в город сельского жителя из тебя прут.
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Коли Київ був столицею на мокшандії ще жаби голосно квакали.
Оце і є ваші гарадскія ?
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Чета не понимаю, как вообще правильно звучит само название столицы "киев" или "киив"?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах, - посольство України
 
 
 
 
 
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